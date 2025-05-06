每周只開一天！嘉義朴子夜市美食懶人包　日本師傅烹調拉麵也有

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

嘉義也有好逛的夜市－朴子週六夜市，每個禮拜只開一天的朴子週六夜市有夠熱鬧，地點就在嘉義縣立體育館旁與鎮安宮旁。下午五點店家就陸續營業，一路到晚上11點，朴子週六夜市集結各種美食小吃攤位，選擇超級豐富，還能購物玩夜市小遊戲，本篇整理10個朴子週六夜市排隊美食。

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交通方式&停車資訊

逛夜市是台灣獨有的文化，全台都有特色夜市，都說玩嘉義必逛文化路夜市，或是家樂福夜市，但位在嘉義縣的朴子週六夜市也超級有名的！距離故宮南院約15分鐘內的車程，周邊景點豐富，開車的朋友，導航朴子週六夜市就能輕鬆抵達，嘉義朴子夜市詳細地標就在嘉義縣立體育館旁，這裡有停車場、洗手間，還有計程車招呼站，無論是開車、叫車還是搭車都很方便喔！

夜市環境

本來為了怕晚上逛會人擠人，沒想到我5點多就到，還是人潮爆滿的景點，真的是誇張了，大家傍晚就來逛夜市囉！主要可能是因為嘉義朴子夜市每個禮拜只營業星期六，也因為這樣又稱為朴子週六夜市，所以來逛朴子夜市的人潮也超級踴躍，不少人都是慕名而來吧！

夜市涵蓋範圍超級大

這裡範圍其實還蠻大的，包含嘉義縣立體育館及鎮安宮的周圍，實際可以逛夜市的路線有四圍路一段，還有光復新路，真的走起來，範圍真的不小。道路很寬敞，推推車也是沒有問題的，但夜市沒有規劃垃圾桶，覺得有點可惜，逛夜市難免會沿途吃喝，沒垃圾桶有點麻煩。

排隊美食推薦

傍晚抵達夜市的有點傻眼，因為幾乎看到想吃的攤位都要排隊啊，感覺朴子週六夜市的攤位感覺評價都不錯，來訪時有查一下評價，但還是會被人潮吸引，但我真心覺得，逛夜市還是依想吃的美食來安排，看到沒吃過的攤位，也可以嘗試看看囉！

月見山沙威瑪

推薦指數：★★★★

來朴子週六夜市的第一站，先排隊月見山沙威瑪，這間要排隊，而且看到師傅的手藝不錯，在厚實的雞肉上沾醬，大火烤麵包，看起來就好吃！而且還有多種口味選擇，原味是招牌，一份55元，三份160元，剛烤過的麵包就是酥軟，再搭配滿滿肉片很美味，還吃得到沙拉、洋蔥和整蕃茄醬，我很喜歡！

伍佳牛排

推薦指數：★★★

第二站我們找個有坐位的伍佳牛排，看煎臺上滿滿的牛肉和雞腿香味四溢，當下就想說，跟著人潮排隊入坐，牛排130元、雞排140元，也有雙拼能選擇。我覺得牛排味道普通，牛肉很薄，與想像的牛排很不一樣，可能雞腿會更好吃吧！

柳仔林臭豆腐

推薦指數：★★★★

在伍佳牛排的旁邊是柳仔林臭豆腐，這間也是排得很誇張，讓我想嚐嚐看，但我們當天點的是炸粿，我覺得味道不錯，外酥內軟，沾醬油很香，聽說他們家的臭豆腐很強大，有機會可以再來吃。

傑旗魚黑輪

推薦指數：★★★★

來逛夜市，手持的小吃當然也不能錯過，當天我們也買了50元，油鍋現炸剛出爐就是香，整體口感也不賴。

源味豆乳雞

推薦指數：★★★★

在來這間也是排隊排到夜市外的源味豆乳雞，招牌是豆乳雞和豆乳雞翅，小份只要50元，我覺得很可以，現炸的豆乳雞真的很香，重點是沒有骨頭，鮮嫩多滋很可口，建議趁熱快點吃，涼了口感就沒這麼好啦！當天還有許多饕客是要排豆乳雞翅，看來也很強大。

嘉邑傳統豆花

推薦指數：★★★★★

這間嘉邑傳統豆花也是排隊名店喔！充滿古早味餐車的感覺，豆花是用杯子裝，有綜合豆花、冰紅茶和薏仁湯等，看起來很一般，但吃起來非常讚，沁涼清爽，甜味適中，還有滿滿的甜料，吃得到粉圓和紅豆，超級推薦的！

顏地瓜球

推薦指數：★★★★★

有許多賣地瓜球的攤位，逛到這間顏地瓜球，看起來就很不一樣，因為要排隊，而且每份都是剛起鍋好新鮮，重點是一包只要20元、三包50元，好久沒有看到這麼便宜的地瓜球啦！忍不住買一包，現炸就是好吃，酥脆外皮有嚼勁，冷掉了也很好吃。

珍珠屋現打果汁

推薦指數：★★★★

來逛夜市吃美食，飲料也是很重要的，通常逛夜市，我都會比較想喝現打果汁，這裡就有超多間現打新鮮果汁，其中這間珍珠屋滿分覺得還不賴，木瓜牛奶、火龍果鳳梨都好好喝，當然一定是加了糖，但真的太香了！比較特別的是，這裡也很盛行胡蘿蔔汁，是直接用生蘿蔔下去打汁，營養滿分，還可以加蘋果、加牛奶，但是胡蘿蔔汁的味道有點生，我很不習慣，下次可以加蘋果，多了甜味應該會更好喝吧！

日本拉麵

推薦指數：★★★★

夜市也能吃到日式料理喔！這間掛牌日本拉麵，真的是日本師傅來烹調，本來想要吃拉麵，但因為前面吃太飽了，所以最後點可樂餅，味道也很讚，有機會再訪，我也會想吃來自日本的拉麵啦！

夜市美食超級多

除了這幾間外，夜市還有超多美食的選擇，像是韓式辣炒年糕、起司小飯糰、港式燒賣、燒烤、土耳其捲餅、胡椒餅、蒙古烤肉、韓式起司米熱狗，也有台灣的烤玉米、泰式奶茶、手工脆皮雞蛋糕以及連鎖的佳佳蔥油餅，小吃的選擇真的超級多，要不是真的太飽了，好想再多吃幾間。

夜市好玩遊戲

本來以為這裡以美食小吃為主，沒想到愈往後面逛，也有不少夜市遊戲能玩喔！可以打彈珠、玩充氣滑梯、射氣球，還有彩繪，親子同遊很適合，帶小孩逛夜市不會無聊啦！

▲當天打彈珠打得很開心，最重要的是會有禮物，基本一局50元，我覺得可以接受，但只要有玩，通通有獎品很加分喔！

▲這裡也有成人、兒童服飾可以買，還有飾品、包包、配件，可逛性蠻高的。

心得

但隨著天色愈晚，人潮就愈多啦，個人覺得朴子週六夜市還蠻好逛的，美食選擇很多，種類多，多少會有重複性，但能吃到台式、中式、港式、韓式和日式等，絕對讓大家從街頭吃到街尾，最後再玩遊戲購物，滿載而歸，還能再帶點宵夜回家享受也很讚，有機會再來嘉義，會想再來吃喔！

朴子週六夜市

地址：嘉義縣朴子市光復新路三安路

營業時間：每周六 17：00－23：00

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