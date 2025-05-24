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漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

沖繩的鐘乳石洞很有名，除了南城的玉泉洞外，距離恩納不遠處，還有座夢幻的「CAVE OKINAWA」鐘乳洞猶如夢幻的地下宮殿，遍布的鐘乳石非常壯觀。全長約200公尺，漫步欣賞，有一種深入地底下冒險的震撼，重點是，CAVE OKINAWA鐘乳洞天然洞穴，結合燈光布景，璀璨華麗讓人印象深刻，洞穴外還有座森林咖啡館，能觀景午茶非常愜意！

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交通方式＆停車資訊
沖繩景點超級豐富，真的要細細挖掘才能發現，我知道沖繩的玉泉洞超美，是著名的鐘乳石勝地，此行玩沖繩中部，發現還有座CAVE OKINAWA鐘乳洞，網路評價超過4顆星，但知道的人好像不多，絕對值得旅人來走走，踩點不一樣的鐘乳石秘境，開車的朋友，可直接導航CAVE OKINAWA鐘乳洞，園區有規畫停車場和洗手間，開車停車很方便。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
CAVE OKINAWA鐘乳洞門票為1200日元（約新台幣250元），3歲小朋友是600日元（約新台幣125元），2歲以下小朋友免費入園，開放時間為09：00－17：30，走完全程約30分鐘。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲CAVE OKINAWA鐘乳洞可以付現或是刷卡，也可以使用記名的悠遊卡支付喔！免手續費還不錯。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲CAVE OKINAWA鐘乳洞售票處旁還有打卡點，充滿童趣冒險的地景藝術有點可愛，現場還貼心標示當天日期，也很值得拍紀念照。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

準備進入洞穴探險
購票後，就可以跟著入口指引前往去冒險啦！繽紛的鯉魚旗，就是前往洞穴入口的指引處，請注意，CAVE OKINAWA鐘乳洞內沒有洗手間，請朋友於進入鐘乳洞前，先去上洗手間，售票口旁邊就有洗手間囉！（裡面不適合推推車喔！）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲初訪CAVE OKINAWA鐘乳洞真的好特別，因為外觀沒有特別的建築或是房舍，就真的是一個天然的洞穴，讓旅人自由探索。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

入口稍顯狹窄
正式進入洞穴，因為洞穴入口有點狹窄，微昏暗，但有黃光，人潮不多，讓人有種要深入地底下尋寶的錯覺，入口也有CAVE OKINAWA鐘乳洞介紹和地圖。

園區環境
玩CAVE OKINAWA鐘乳洞當然要和地標拍照啦！洞穴裡也能看到標示，旁邊的地圖也有景點介紹和熱門夯點的拍照推薦，比較特別的是，在洞穴裡會出現什麼生物呢？運氣好的朋友，可以看到蝙蝠、螃蟹、蜥蜴等，就等著朋友們進入鐘乳洞去探索囉！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲鐘乳洞是座有靈氣能量的地方，據說這個洞穴有兩次拯救的紀錄，所以又被稱之為拯救生命的洞穴，來這裡也能吸收能量喔！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

沖繩中部最大的鐘乳石洞穴
這個鐘乳洞是沖繩中部最大鐘乳石洞穴，被滿滿的鐘乳石包圍，我覺得很漂亮也很震撼，重點是這些天然的鐘乳石也很像是一座座藝術品，數大之美，感覺每一階段的鐘乳石都不太一樣，再加上燈光的布景，也讓人有漫步地下宮殿的感覺，站在步道上，與大片的鐘乳石合影，隨便拍都好看！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

洞穴內處處有驚喜
當天有看到傳說中的紅白岩、黃金岩和青之世界，疊滿鐘乳石的樣貌，也有點瀑布結晶的樣子，部分洞穴會滴水，步道也有點潮濕，請旅人步行參觀時，還是要留意足下囉！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲洞穴內也有導覽簡介，這面大型的方解石據說帶有成功的意思，被黃色燈光照耀，就像是一座大金塊。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲鐘乳洞裡有許多區域都有設拍照點，手機可以放在洞穴設計的腳架上，就能拍合照囉！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

絢爛燈光布景
越往裡面走越夢幻，因為鐘乳石洞穴會隨著不同顏色的燈光變換，一下是青洞，一下是炎洞，綠色如藻穴也很迷人，璀璨的燈光，讓天然的鐘乳石洞展現獨有的浪漫魅力。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲最後一段是比較長的階梯，要小心步行，因為洞穴內部分都有階梯，所以不適合推推車，請朋友們要特別注意。

愛心石
準備離開前，在洞穴出口，有最具有特色的愛心石，也很像照入洞裡的頂上之光，來訪朋友可以比心合影紀念，充滿愛也超特別，所以也有人說，CAVE OKINAWA鐘乳洞是戀愛勝地，相戀的情侶可以一起來探險，能在愛心石牽手走出，能讓彼此的愛情有更好的發展喔！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

森林咖啡館
CAVE OKINAWA 鐘乳洞真的是座森林秘境，走出密林洞穴，會直通FOREST CAFE咖啡館，這裡可以喝咖啡下午茶，環境也很舒服。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這裡的咖啡館也很美，綠意盎然，坐在窗邊就能欣賞大自然景觀。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲咖啡館提供各式飲料和冰淇淋，拿鐵等飲品都不錯喝，香草冰淇淋搭沖繩鹽餅乾也好吃。

也有販售紀念品、伴手禮
森林咖啡館販售許多紀念品，有沖繩熱門的服飾配件，也有沖繩餅乾和伴手禮，比較特別的是，是有販售鐘乳石和鐘乳石御守，包裝很精緻，買來送禮很珍貴也很適合。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲而當天吸引我的是賣店裡面的扭蛋，我也想要收集關於沖繩啤酒的相關小物。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲咖啡館外也有規劃洗手間，整體的環境舒服乾淨，闖關完鐘乳石洞穴，再喝杯咖啡後，行程就算結束啦！

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲從咖啡館離開到售票停車處要走約10分鐘，沿途綠油油，記得要跟著指引路線，不然可能會迷路，真的是整趟旅程都充滿冒險。

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼CAVE OKINAWA鐘乳洞。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

總結
這次挑戰CAVE OKINAWA鐘乳洞大成功，短短200公尺的鐘乳石洞，讓人印象深刻。這裡人潮不多，彷彿走進地底下的金色宮殿，數大之美的鐘乳石也像是獨特的自然藝術品，無價且珍貴，是歷經時間歲月才孕育的美麗景緻，最後的洞穴森林咖啡館也很美很舒服，超放鬆，很值得玩沖繩中部的朋友，順遊來踩點探險啦！

CAVE OKINAWA鐘乳洞

地址：沖縄県うるま市石川嘉手苅479-1
營業時間：09：00－17：30（最後入場時間17：00）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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