與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

新竹賞桐景觀咖啡「沽月日光休憩聚落」位在峨眉的十二寮大埤旁，部落風建築和繽紛彩繪很有特色。來訪可以品嚐美味新鮮的窯烤披薩，也可以用餐和下午茶，還有住宿和導覽服務。景觀幽美，擁有療癒的湖景第一排，桐花時節更是超級美！來喝咖啡、吃麵包，同時也能感受大自然靜謐。

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交通方式＆停車資訊

▲開車的話導航搜尋地標即達，附近有停車格，招牌很顯目，非常好找。

環境

沽月日光休憩聚落網路上的評價很高，是一間很有質感的湖邊小木屋，室內布景也很溫馨。柔和的燈光，加上充滿藝術感的天花板，走進餐廳就能感受到主人熱情的接待。

室內空間寬敞明亮

選用質感的木桌椅，整體環境乾淨舒服。入館就能聞到飄來的麵包香氣，沽月日光休憩聚落的窯烤麵包很有名，吃過的朋友都讚不絕口。

▲當天麵包有桶柑核桃、洛神花乳酪，價格都是150元，可以內用也能外帶。

湖景搖滾區

沽月日光休憩聚落的室內座位就很舒服，但我當天選了戶外湖景第一排的位置，景色優美賞心悅目，能輕鬆飽覽絕美湖光山色，真的很放鬆。桐花季還可以賞桐，許多旅人來訪，大多也都選擇湖邊座位。

▲能眺望湖對岸的水上小屋，還有綠油油的森林。

菜單

品項不算多，有簡餐、各式點心、披薩、炸物、窯烤麵包，還有咖啡、擂茶、鮮奶茶等。入館每人低消100元，可以用LINE Pay支付。

▲餐具醬料自行取用，也貼心有提供兒童餐具和洗手間。

窯烤麵包

▲香酥紮實，咀嚼嘴巴滿滿是麵包的香氣，再搭配一杯冰涼的客家擂茶。

▲吃美食還有美景陪伴更加分，坐在湖邊吹風觀景，一邊吃著窯烤麵包，很舒壓。

窯烤爐子

▲仔細一看是有彩繪的，色彩鮮豔繽紛，而且還結合十二寮的自然景觀桐花，結合在地特色的設計，更讓人印象深刻。

十二寮桐花步道

桐花步道盛開時好浪漫，整個地面都被桐花給覆蓋，形成一條夢幻雪路，站在這裡拍照，真的會有踏雪尋桐的感覺。假期人潮多，想與桐花拍照就得耐心排隊。

這裡被稱之為峨眉小仙境

站在觀湖小屋平台賞桐拍照也很美，但水上小屋平台目前傾斜，暫時不能上去，旁邊的環湖步道還是可以走的。

總結

新竹峨眉的賞桐景觀餐廳很推薦沽月日光休憩聚落，這次來吃下午茶很愉快。很喜歡這裡純樸帶靜謐的輕鬆感，遠離城市喧囂，再搭配一年一度的桐花季，花開盛放更美，可以吹風賞花超愜意。四季都美的湖景咖啡館，快列入口袋名單吧！

沽月日光休憩聚落

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮12鄰6－5號

營業時間：平日09：30－17：30、假日09：00－18：00（周二公休）

電話：03－7601630

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