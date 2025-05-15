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礦場福利社傳承下來的古早味　新竹70年隱藏版枝仔冰老店

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

新竹隱藏版冰店推薦「中油資源莊冰店」，位在竹東的中油資源莊冰店是70年老字號，採用竹東圳純淨水製成的古早味冰，枝仔冰口味選擇多樣化，還有清冰和漢堡冰。不起眼的冰店，有停車場、座位區和洗手間，夏季玩新竹竹東，也值得順遊來吃冰啦！

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交通方式＆停車資訊
這個周末假期，走訪新竹山區五峰鄉回程時，路過竹東人氣的中油資源莊冰店，中油資源莊冰店網路擁有4.4星的高評價，每到夏天，來吃冰的人潮更是絡繹不絕！中油資源莊冰店備有室內超大的停車場，入口還有管理員，很像是間私人工廠，要不是入口有「中油資源莊冰店」的招牌，建築外觀，還真的不像是間冰店啊！

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

冰店環境

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲看到的鐵皮屋就是中油資源莊冰店，來訪時發現很多在地人來吃冰，因為很多人是騎車來，還有的直接拿保麗龍來買。

價目表
這裡的招牌就是枝仔冰，有各種口味，枝仔冰是銅板價落在11－14元，另有清冰棒、清冰沙和漢堡冰淇淋，可以單買一支，也可以買整包，現場還能買保麗龍盒喔！當天買了清冰沙、紅豆牛奶冰棒，還有特別的漢堡冰　三種不同口味與包裝，拿到時也迫不及待一一開箱品嚐。

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

清冰沙

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲清冰沙沁涼又爽口，入口即化，像是在吃雪碧冰沙的感覺，清冰沙很多人喜歡，輕甜不膩口相當舒爽。

漢堡冰淇淋

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲漢堡冰的部分，是餅乾夾冰淇淋，多層次的口感，有點像是在吃甜點，味道也不錯，小朋友會喜歡這一種。

紅豆牛奶冰

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲最後是我喜歡的紅豆牛奶冰，味道也不錯，就是一開始吃真的很硬，建議買到時，還是要等退冰一下口感會更好。

曾是礦場福利社
這裡有規劃室內座位區，來中油資源莊冰店，可以直接在店內吃冰，牆面上有許多舊時的黑白老相片，是舊時竹東礦場資源莊供應的福利社，此處建築原為當時的日式聯和宿舍，經整理改建後，現在是竹東人氣的古早味冰店。

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲冰店外有垃圾桶，吃完冰請自行回收。

遭火吻的日式建築
準備離開前，發現冰店前還有棟燒毀的建築，據說這棟就是之前的中油資源莊冰店，因遭遇火災燒毀，但從建築上看，結構是木造房舍，也就是當時保存下來的日式建築，舊建築雖說已損毀，但資源莊新店仍開放，所以想吃冰的朋友，完全不影響啦！

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼中油資源莊冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲充滿歷史情懷的中油資源莊冰店推薦給大家，夏日沁涼一夏，玩新竹竹東也能順遊來吃冰囉！

中油資源莊冰店

地址：新竹縣竹東鎮東峰路219之2號
電話：03－5111415
營業時間：09：00－17：00

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