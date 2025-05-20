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千年無人攻克成功薩爾斯堡高地要塞　還有刑求、木偶博物館

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

充滿中世紀情懷的薩爾斯堡高地要塞（Festung Hohensalzburg）建於1077年，當時的采邑主教為了羅馬教皇跟神聖羅馬帝國皇帝撕破臉，建了這個居高臨下、易守難攻的要塞。歷經統治薩爾斯堡眾多采邑主教的擴建，讓它有了現今長250公尺、寬150公尺的規模，是歐洲現存規模很大的中世紀堡壘，絕佳的位置與城牆也讓它沒被攻陷過。內部有木偶博物館（Marionette Museum）跟要塞博物館（含兵器博物館Rainer Regiment Museum、刑求博物館、木偶博物館），而且提供中文導覽機，高地要塞的視野一望無際，晴空萬里下一覽薩爾斯堡跟阿爾卑斯山麓的田園風光，說什麼也一定要上來看一下！

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交通
由薩爾斯堡舊城區到高地要塞有兩種方式：步行或搭纜車，步行約15分鐘，搭纜車不用五分鐘、可用薩爾斯堡卡免費搭乘，話說高地要塞在1515年就有纜車了，可能是全世界最早的纜車！

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲前方的高地要塞跟纜車，這條路走到底左轉就是纜車售票口。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲回程時看到售票口大大排長龍，上去時陰雨天，人很少！用薩爾斯堡卡不用換票，憑卡直接進去。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲車站外的鍛鐵招牌很可愛。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲非常現代化的纜車。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲路很好走，我們搭纜車上去，再步行回舊城區。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲下山的景色也不錯，薩爾斯堡主教教堂真是無所不在。

要塞博物館
出了要塞的纜車站之後往左會先到一個觀景平台，上階梯進到要塞博物館，往右則是逆時鐘去要塞的廣場，建議先去要塞博物館。要塞的博物館分成兩部分：木偶博物館跟快走出要塞時右邊石階上去的博物館，兩個都可以憑薩爾斯堡卡進入，我個人覺得木偶博物館非常有趣，半小時的時間就可以對薩爾斯堡的歷史與生活概況有基本的了解。至於另一個比較大的博物館就包含刑求博物館、兵器博物館（Rainer Regiment Museum），雖然規模比較大，但博物館看久真的很膩，反倒是跟著動線走馬看花，也沒拍很多照片！

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲木偶博物館很有趣，還有英文說明，這是海爾布倫宮的惡作劇噴泉。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲薩爾斯堡是運鹽要道，以前只有不會游泳的人才可以在運鹽船上工作，讓他們奮不顧身保護運鹽船的安危。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲1525年的農民起義雖然包圍了高地要塞，並沒有攻陷它，最後大主教還是屈服而對農民讓步。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲薩爾斯堡的兵器博物館內容很豐富，這張圖很常出現。

除了要塞博物館，其實還有Princely chambers、Magic Theatre（就是大型的音樂鐘），不過薩爾斯堡卡不能去這些點，我在要塞外逛了一下、拍拍周遭景色後，就跟旅伴下山了。

薩爾斯堡城區

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲薩爾斯堡城區周遭的村落。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲聖喬治禮拜堂（St. Georgs Kapelle）。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲要塞有很多這種雕像，畢竟它是采邑主教的根據地。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲右邊是步行下去的路徑，左邊可以去另一個觀景平台，視野比第一個好。

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

▲▼【奧地利薩爾斯堡必去景點】薩爾斯堡高地要塞漫遊–木偶博物館、兵器博物館。（圖／部落客travel with leo授權提供）

心得
高地要塞不愧是薩爾斯堡必去景點，除了景色很好，也能更深入了解薩爾斯堡的千年風華歲月，特別是木偶博物館，搭配木偶及字幕，能很快理解過去百姓的生活百態，建議多花點時間駐足裡面的各個博物館，只上去拍拍照有點可惜。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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