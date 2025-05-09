開箱英國首座國家公園！遺世獨立廢墟城堡　俯瞰壯麗美景

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo

要說曼徹斯特周遭最有名的國家公園，那就是位於北邊、名列世界自然遺產的湖區國家公園，本文的主角－峰區國家公園（Peak District）知名度低了許多，卻是英國第一座國家公園，在英國國家公園的發展上名垂青史，也是曼徹斯特郊區熱門景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



峰區國家公園在哪裡？

這個國家公園位於曼徹斯特的東南方，大多位於德比郡（Derbyshire），部分區域位於柴郡、斯塔福郡等等，由曼徹斯特到國家公園的熱門景點約1到1.5小時車程，不過鄉村地區大眾運輸較不發達，我是參加曼徹斯特出發的一日遊行程。

▲Peveril Castle。

文章介紹順序

這篇遊記會根據行程的進行流程依序介紹廢墟城堡－Peveril Castle、Monsal Dale、中樞小鎮－Bakewell、鐘乳石洞－Poole's Cavern，開始前會先簡介英國國家公園發展史，這是導遊一定會講的內容。因為是參加一日遊所以無法在各景點停留太久，不會是深度之旅，但也不會淪為走馬看花，還是可以體會這國家公園的精華。而多數景點在華文世界都不知名、可能沒有公認的譯名，所以我一律使用英文名稱。

▲一開始走到通往Cave Dale的小徑。



英國國家公園發展緣起

起源

雖然峰區國家公園不如湖區、七姐妹岩等英國國家公園有名，卻在歷史中佔有一席之地，它於1951年成立、是英國第一座國家公園，境內的最高峰是Kinder Scout，在英國國家公園發展史中舉足輕重。

土地爭議及抗議活動

19－20世紀時初期英國鄉村的土地大量被達官顯要收購，這些人買了大把土地每年卻待不到幾天，其餘時間封閉其莊園、土地，禁止他人進入，等於變相壓縮了其他人探訪鄉村的權利，讓普羅大眾想逃離都市的喧囂卻無處可去，最後於1932年有了大規模的公眾運動：Mass trespass of Kinder Scout。

社會改革＆峰區國家公園的誕生

這個由共產黨人組織的運動分為幾個群體，由不同的方向入侵Kinder Scout的私有區域，藉此表達民眾對富人階級無節制的圈地、禁止他人探訪的怨氣與不滿，畢竟這些有錢人一年待不到幾天，然後當地百姓的活動區域卻越來越小。這個運動激起了英國社會對富人買地、圈地的檢討，最終在二戰後促成修法、於1951年成立第一個國家公園：峰區國家公園。

▲景色優美的Cave Dale。

▲城堡遊客中心附近。

Peveril Castle

位於Castleton的Peveril Castle實際上是一個廢墟，它的歷史可以追溯到諾曼征服時期，當地的貴族是征服者威廉的支持者，征服者威廉於英國站穩腳步後，他也成為當地的勢力很大的地主、並建造了這城堡。其後代在亨利二世時期支持國王的敵人，所以城堡被收歸為王室所有、作為狩獵的場地，不過在伊莉莎白一世時期城堡早已年久失修。

廢墟變身觀光景點

Peveril Castle直到19世紀時期健行開始成為熱門的休閒活動後才再次得到關注，因其太過破爛、有礙觀瞻而開始整修，但也不是重建城堡，而是將其轉變為可以探索的廢墟。

▲終於走到城堡了。

▲城堡下方的Castleton。

前往Peveril Castle的路徑

抵達今天的第一站–Castleton後，約略停留1小時，可以在鎮上隨意晃晃，或者參觀城堡（自費），我是選擇參觀城堡。想參觀城堡的話務必將地標設定為Peveril Castle Visitors' Centre，要由遊客中心購票後才可以沿著步道抵達上方的城堡，如果你在Google Maps上搜尋Peveril Castle然後規劃路徑是走不到的，我就是因為這樣浪費了一點時間！

▲城堡的制高點區域。

參觀Peveril Castle要多久？

參觀城堡至少需要45分鐘，由城堡的遊客中心走到城堡約15－20分鐘，這段路是上坡、比較累，花個10－20分鐘晃一下後再沿著原路回遊客中心，由城堡居高臨下俯瞰周圍峰區國家公園的景色還不錯，特別是在塔樓廢墟那邊欣賞下方的Cave Dale。

我在找入口時浪費不少時間（一開始是走到Cave Dale，那邊無法上到城堡），所以只花了10分鐘就抵達城堡，隨便拍拍後就要趕回去，以免遲到，整個超匆促、走到氣喘吁吁！不想參觀城堡的話可到小鎮中心晃一下，英國一日遊的第一站通常是讓遊客休息吃早餐的小鎮。

▲Cave Dale。

▲左邊的咖啡館蠻小間的，外帶的話可能要在外面等。

Monsal Dale

Monsal Dale是峰區國家公園一日遊的第二站，其實就是導遊找個制高點讓我們欣賞下方的高架橋－Headstone Viaduct（墓碑高架橋）。這高架橋是於19世紀下半葉完成，當初是為了運行火車而興建的、外觀被某些人嫌到臭頭，現在則被認為典雅的建築。

▲Monsal Dale。

停車後的絕美景色

在停車場下車後走到邊緣就可以看到這個高架橋，沿著旁邊的道路走到Monsal Head Hotel＆Bar旁邊的馬路可找到更佳的角度，大約停留15到20分鐘，拍拍照、上個廁所後就離開了。停留時間雖短，卻是很經典的峰區國家公園景色，我還蠻喜歡這邊的！

▲Headstone Viaduct，在停車場附近拍的。

▲另一個角度。

▲風光明媚的峰區國家公園。

電影《傲慢與偏見》取景地

出發到下一站Bakewell前，導遊有繞道Chatsworth House，這是英國大名鼎鼎的莊園，也是2005年電影版《傲慢與偏見》的取景地、峰區國家公園熱門景點，今天的一日遊不含參觀這邊，想來只能下次自行規劃了！

▲Chatsworth House。

▲廣角角度，在車上拍的。

Bakewell

Bakewell是峰區國家公園中的最大城鎮，就是個吃午餐、逛街的小鎮。下車後導遊會簡單說明遊覽方式，以及這邊最知名的食物：Bakewell Pudding，這是由果醬跟雞蛋做成的甜點，還不錯吃，有興趣的話可以找找，導遊也會介紹有名的店家。

▲鬧區一角。



Bakewell餐廳＆採購

通常用餐時間這邊的餐廳都會人滿為患，外帶Bakewell Pudding在River Wye河畔用餐吃蠻不錯的選擇，那邊的Bakewell Bridge也是頗有歷史的橋樑。如果想到超市採購，河畔也有英國常見的Co-op，裡面應有盡有，就在停車場通往小鎮中心的路上，一定會經過。

我比較建議的遊覽方式是買個食物在River Wye河畔或者Bath Gardens休息，不要內用，否則可能會浪費不少時間，然後在小鎮鬧區走走逛逛，這邊的建築都頗古樸、蠻好拍的。

▲這算是小鎮鬧區的邊緣了。



▲Bath Gardens。



▲遊客絡繹不絕的鬧區中心。

▲連接停車場與鬧區的橋樑。



▲Bakewell Bridge。

▲另一個角度。

▲Bakewell Pudding。



All Saints Church

這小鎮最顯眼的教堂是All Saints Church，這教堂蠻特別的、裡面有一些維京人信仰的遺跡，與基督教的文物截然不同、很好認，離小鎮中心也不遠，有興趣的話可以走一趟。

▲All Saints Church。

▲外面的墓地。

▲教堂裡面。

▲解說異教徒文物。

▲有漩渦狀雕刻的石碑是屬於異教徒的。

Poole's Cavern

Poole's Cavern也是峰區國家公園一日遊的重點景點，這個英國知名的鐘乳石洞得名自曾經於這邊躲藏的法外之徒，需要參加導覽才能入內，以免發生意外。抵達之後根據導遊指示參加導覽就可，非常簡單。導覽時間約45分鐘，可先花一點時間欣賞遊客中心介紹的內容，會簡介洞穴的發展以及相關考古遺跡，這邊曾經發掘出一些羅馬時期的文物、歷史很悠久！

▲Poole's Cavern的遊客中心。

Poole's Cavern導覽體驗

跟其他的鐘乳石洞參觀一樣，導覽人員會簡單說明洞穴歷史，包含曾經在哪個區域找到羅馬人的文物、各種奇形怪狀的鐘乳石以及它們的小名，還有相關蘇格蘭女王瑪麗一世「相傳」曾經造訪這邊。走到盡頭後還會讓遊客體驗「伸手不見五指」，傳說過去有惡劣的人員會威脅遊客要熄掉蠟燭，除非他們付更多的錢！Poole's Cavern是最後一個景點，離曼徹斯特不遠、約50公里，結束後就打道回府，完成今天的一日遊！

▲洞窟相關介紹。

▲可能是以前的海報。

▲考古物品。



▲洞窟入口附近的小屋。

▲洞窟入口。

▲洞窟入口附近。

▲地面有趣的石穴。

▲內部很寬敞。

▲▼真的是地質奇觀。

▲一大片的鐘乳石。

心得

雖說峰區國家公園的熱門程度與有趣程度都比湖區國家公園略遜一籌，我還是非常喜歡這個行程，聽導遊說明英國國家公園的發展也蠻有趣的。若跟我一樣在曼徹斯特待3到4天又懶惰規劃行程，可以考慮參加這個很不錯的曼徹斯特郊區一日遊，也有包含峰區國家公園與約克郡谷地的三日遊。結束前分享一些曼徹斯特旅遊的實用連結或文章，有需要的自行參考吧！

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►坐落慕尼黑王宮東側！開箱170歲國家博物館 近看貴族的炫富櫥櫃

►漫遊捷克布拉格城堡區！走進金碧輝煌羅瑞塔教堂、看奇特地下墓室

►德國超冷門景點開箱！多瑙河畔爬360階石梯才能到的瓦爾哈拉神殿