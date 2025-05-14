雪梨市中心「逛街指南」裝置藝術＋地標巡禮　血拼必去女王大廈

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

雪梨跟墨爾本並列澳洲兩大城市，但是雪梨市中心比墨爾本大多了，國際名牌或購物中心琳瑯滿目，各種東西應有盡有。雖然雪梨市中心的腹地很大，旅人通常只會造訪環形碼頭到維多利亞女王大廈一帶，全程步行不用半小時，雖然路上有輕軌，但建議可以散步！

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George Street

雪梨市中心最主要的大街，旅人一定會經過，它就是維多利亞女王大廈（QVB）前面那條大街，往北可以通到環形碼頭，沿途有輕軌可以搭乘。這條大街精品店雲集，由環形碼頭沿著這邊走到維多利亞女王大廈約莫25分鐘，沿途會經過 Apple、LV、lululemon、三星等等國際知名品牌的商店，非常熱鬧。

George Street 旁邊就是 Pitt Street

這兩條街之間就是雪梨最熱鬧的逛街區域，特別是靠近維多利亞女王大廈一帶，那邊有澳洲知名百貨－Myer，往東邊一點就是雪梨塔所在的Westfield，也有一些賣紀念品的商店，想買的話可以來找看看！

▲George Street 的 LV。

▲超大間的Apple Store。

▲靠近維多利亞女王大廈。



裝置藝術區Angel Pl

George Street 上還有一個知名的裝置藝術區Angel Pl，大概位於環形碼頭跟維多利亞女王大廈中間。那其實就是一個上方吊滿鳥籠的小巷弄，又被稱為鳥籠街。經過鳥籠下方好像會有鳥鳴聲，中午來的時候正值用餐時間，也許鳥鳴聲被淹沒在熱鬧吵雜的環境中了！這區域也有一個地鐵站Wynyard，那邊也是雪梨非常重要的公車站，有許多通往郊區的公車都是在這邊發車，例如到棕櫚海灘（Palm Beach）。

▲Angel Pl。

Pitt Street

也是雪梨的逛街熱區，它的左邊是George Street，所以這兩條街道間的許多建築都有左右兩個出入口，Market Street跟 King Street間的Pitt Street是行人徒步區，又被稱為Pitt Street Mall。這區域的品牌都比較平價，不像George Street上精品店林立。

雪梨塔所在的Westfield也算是位於這個區域，那也是澳洲知名百貨，設有不少精品專櫃，而且也是雪梨塔觀景台（Sydney Tower Eye）所在地，算是雪梨必去景點。如果要買藥妝的話，可以去Pitt Street上的Chemist Warehouse、Glover Chemist逛逛，雖然價格不一定會比Woolworths或者Coles便宜，但庫存比較沒問題，想買的東西一直在兩大超市缺貨的話可以考慮去看一下！

▲晚上的Pitt Street Mall。

▲白天很熱鬧。

▲Foot Locker是澳洲很常見的運動用品店。

▲晚上的雪梨塔。

▲海德公園旁 David Jones 的聖誕櫥窗。

The Strand Arcade

鄰近維多利亞女王大廈的The Strand Arcade是一個小小的購物拱廊，規模比墨爾本的Block Arcade或Royal Arcade大了點，但遠小於維多利亞女王大廈。地下室是JB HI-FI，想看澳洲3C連鎖店的話可以進去逛逛，跟台灣大同小異。聖誕節過來的話裡面少不了張燈結彩的各種燈飾，建議可以沿著樓梯上去走走，店面的設置頗為典雅，算是還不錯的拍照景點。這邊也非常適合買伴手禮，地面層的Haigh’s Chocolates與Koko Black都是澳洲知名巧克力，是非常體面的伴手禮選擇！

維多利亞女王大廈

位於George Street南邊的維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building，簡稱 QVB）於19世紀開始營運，原本用途是市場，為了慶祝維多利亞女王登基鑽禧 （Diamond Jubilee）而冠上女王名稱。它的發展也不是一帆風順，曾經佔據市中心一大片精華區且用途不再，而被提議拆除。

最後被保留下來、在本世紀初也經過整修，恢復往日光榮，是雪梨市中心指標性建築物與購物中心。這區域算是買紀念品的好地方，除了大廈裏面有Haigh’s Chocolates、Koko Black、T2 Tea等等專賣店，外面的George Street街上也有一些紀念品店，可以逛逛！若喜歡喝咖啡的話，可以考慮地面層的Stitch，那邊也有提供輕食。

心得

相較於雪梨，我更喜歡在墨爾本逛街，城區比較小但還是應有盡有，建築內部也比較單純、更不容易迷路。如果到雪梨想要在中心商業區四處走走逛逛，可以參考本文介紹的區域，要購物的話最快的方式是直接在Google Map上搜尋。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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