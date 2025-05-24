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深邃綠頂廊道不見盡頭、打卡玻璃天空步道！台南踏青一日遊攻略

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@_yo7777777、@台南旅遊網

文／ReadyGo

台南是著名的美食之都，也是歷史文化古都，在這裡除了有美味的小吃以外，更有著許多美不勝收的廟宇和古老建築。因為悠閒的生活步調、農特產業興盛、自然生態豐富，是許多長輩們規劃樂齡旅行時很喜歡的地點。

近年致力於發展觀光文創產業和生態環境保育，其中濱海地區的自然美景和潟湖濕地生態深受遊客們喜愛，端午龍舟競賽、古早的鹽業如今也成了台南特有的人文景觀。端午連假將至，是否正在規劃帶家中老小來場旅行呢？台南端午連假踏青推薦，充滿人文與美景的台南等你探索。

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台南端午連假出遊推薦

#1 端午龍舟嘉年華
台南是台灣龍舟競賽的發源地，最早可溯源至300年前。為延續龍舟文化並創新習俗，於2016年開始將台南市國際龍舟錦標賽轉型舉辦端午龍舟嘉年華，除精彩賽事外，在運河旁安排特色小吃、藝文表演以及各式各樣的體驗活動，熱鬧精彩、豐富多元，每年參與人數越來越多，達到國際交流及行銷地方文化目標。最前衛的台南慶端午玩法，端午節安平河畔的端午龍舟嘉年華，千萬別錯過。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／臺南市國際龍舟錦標賽

端午龍舟嘉年華

地址：台南市安平區安億橋至承天橋運河段及南邊慶平路兩側

#2 四草綠色隧道
河道兩側遍布樹齡逾50年的原生紅樹林，向中央生長齊聚，自然形成交織出茂密的半圓綠頂，一層層的向前方疊出深邃的廊道，看不見盡頭的綠顯得十分神秘，四草綠色隧道也因此有了小亞馬遜之稱。

乘上通往這座仙境的管筏，隨著波紋緩緩前行，微風掠過輕撫臉頰，陽光從枝葉的間隙中漏出，灑落在這座城市秘境裡。兩旁不時有鷺鷥、夜鷺或其他鳥類低空飛過，招潮蟹、彈塗魚在泥灘上嬉戲，紅樹林保護區的生態靜靜展現眼前，是大自然給訪客的珍貴禮物。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／台南旅遊網

大眾廟
乘船處的起點是安南區四草的信仰中心「大眾廟」，建廟迄今已三百餘年。波光瀲灩的綠色秘境、叢林般的自然生態，吸引眾多國內外觀光客到訪，為台南必訪熱門景點。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／台南旅遊網

四草綠色隧道

地址：台南市安南區大眾路360號
電話：06－2840959
營業時間：08：00－16：00

#3 關子嶺風景區
關子嶺風景區四周群峰環抱，周邊有火山碧雲寺、溫泉老街、火王爺廟、好漢坡步道等觀光景點。關子嶺溫泉，自日治時期起便享負盛名，與陽明山、北投、四重溪並列台灣四大溫泉名湯，泉水含有鹽類與硫磺和天然泥漿，有養顏美容、強身健體等功效。是世界上唯二的泥漿溫泉，有天下第一靈泉的美譽。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／台南旅遊網

火山碧雲寺
創建至今已超過兩百年歷史，地處枕頭山南麓半山腰的半壁吊燈火靈穴，面向廣闊的嘉南平原，四周景色秀麗、雲霧繚繞，有種與塵世隔絕的清靜。寺內火爐因與水火同源同脈，百年不熄蔚為奇觀。建築台日風格混合，古樸雅致的佛寺古剎、細緻靈動的剪黏藝術，寺前的落日觀景台，可遠眺嘉義城市聚落，夕陽餘暉更是美的令人著迷。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@feieatwutalk

關子嶺風景區

地址：台南市白河區關嶺里28－3號
電話：06－6900399

#5 井仔腳瓦盤鹽田
有著悠久歷史的「井仔腳瓦盤鹽田」是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，經過鹽場轉型復育後，呈現出馬賽克拼貼般的美麗藝術感，已成為台南濱海最具特色的景點。遊客可以體驗手工製鹽，休息區還有販售鹽滷檸檬汁、鹽滷豆花或茶葉蛋等特色美食。

每到落日時，鹽田水面上倒映夕陽餘暉，搭配天空絢爛雲彩，鹽田火燒雲的獨特景色，非常迷人。附近還有水晶教堂和北門遊客中心可以一起順遊，台南北門區的深度旅遊很適合帶長輩一同前往。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@taiwei.c

井仔腳瓦盤鹽田

地址：台南市北門區64號
電話：06－7861629
營業時間：09：30－20：00

#6 烏山頭風景區
烏山頭風景區從高空俯視，蜿蜒曲折的湖岸線，就像是一株碧綠的珊瑚礁，因而命名為珊瑚潭。風景區內有可以走吊橋、搭遊艇遊湖、還能欣賞南洋櫻、花旗木，夏天可以戲水、露營，還可以打卡有中國歷史建築之美的天壇公園。名聞遐邇的台南八景之一珊瑚飛泉，在夕陽映照下，成千上萬的水珠與夕陽共舞，十分絢麗奪目。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／交通部觀光署、IG@s251992s

八田與一紀念園區
建議可先前往大門旁的八田與一紀念園區參觀，此紀念園區建築共分為4棟，每一棟都發散著濃濃日本味，戶外庭園則為小橋流水之景緻，其中的水池造景更是以台灣的形狀建造。烏山頭風景區這樣一處林相優美又多功能的園區，端午連假踏青、樂齡出遊、家庭出遊都是很理想的選擇。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／西拉雅國家風景區管理處

烏山頭風景區

地址：台南市官田區八田路三段500號
電話：06－6982103
營業時間：08：00至17：30

#7 台南山上花園水道博物館
台南山上花園水道博物館佔地寬闊，前身是台南山上淨水場，充滿歷史感的百年古蹟建築物改建成展示博物館。B館快濾桶室珍藏著14座百年快濾桶，立於左右兩旁一字排開，非常壯觀，滿足工業風的特殊氛圍，成了熱門台南IG拍點。

館內綠意盎然、水池清澈，涼風輕輕吹拂，粉紅櫻花、波斯菊、百日草、鳶尾花、九重葛，隨著時節盛開的各色花朵，伴著充滿日式風味的老建築，水道博物館中還打造了一個兒童戲水池，不論哪個季節來訪都很適合。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／臺南山上花園水道博物館

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／臺南山上花園水道博物館

台南山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里16號
電話：06－5781900
營業時間：09：30－17：30

#8 174翼騎士驛站
超熱門的174翼騎士驛站，位在174縣道騎重機的人氣路線上，視野無敵的玻璃天空步道讓人印象深刻，台劇「俗女養成記2」也選擇在此處取景拍攝，更讓174翼騎士驛站成了台南東山必遊的熱門景點。二樓的戶外座位，眼前是遼闊的樹林，一路延伸到遠方的山脈，在藍天白雲的襯托下，滿山滿眼的綠意讓心胸開闊，站上夢幻的玻璃天空步道，欣賞360度的絕美視野，看看黃昏時的夕陽，浪漫又愜意。

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_yo7777777

▲▼盤點台南一日遊景點，端午連假帶長輩這樣玩！（圖／ReadyGo提供）

圖／174翼騎士驛站

174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄42－1號
電話：06－6863350
營業時間：10：00－19：30

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台南旅遊 台南美食

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