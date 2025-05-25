整櫃牡蠣、小管、螃蟹吃到飽500有找！澎湖花火節美食＆景點攻略

首圖／＠RG 編輯 yun、＠澎湖海上花火專船官網

文／ReadyGo

2025澎湖花火節即將登場，一直到7／29都能在澎湖夜空下看見絢爛煙火升空。今年的主題是「史努比 75 週年」，除了有無人機秀結合經典角色，還有國際煙火團隊聯手打造的29場大型煙火演出，搭配主題之夜、離島加場與在地限定活動，白天玩景點吃海鮮，晚上看煙火剛剛好。

如果你也準備跟朋友或另一半來趟澎湖輕旅行，這篇花火節行程整理好從美食、景點到住宿，帶你輕鬆掌握怎麼排最順、怎麼拍最美。

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澎湖花火節吃什麼？澎湖美食 4 大推薦

#1 馬路益燒肉飯

馬路益燒肉飯是很多人來澎湖的第一餐選擇，燒肉切得不薄，帶一點肥，配上甜甜鹹鹹的醬汁和滷到入味的白飯，很容易吃到見底。雖然店名叫燒肉飯，但其實這間老店最早是從臭豆腐和雞絲麵起家的。現在來吃，還是很多人會點上一份臭豆腐一起搭配。臭豆腐炸得外酥內嫩，配上他們自家醃的泡菜剛剛好，如果敢吃辣，加點店裡的辣椒醬味道會更有層次。

圖／＠RG 編輯 yun

馬路益燒肉飯

地址：澎湖縣馬公市光明路21號城隍廟口

電話：06－9262996

營業時間：11：00－14：00／16：30－21：30

#2 nikoni 咖啡廳

白天不敵澎湖炙熱的陽光的話，不妨到咖啡廳來坐坐吧！nikoni 是馬公市區裡很受歡迎的小店。店面不大，有室內外兩種座位，布置簡單但很有自己的風格。甜點每天品項都不一樣，但同樣都很美味，無論是提拉米蘇還是生乳酪，都深得甜點控的心。

飲品方面最特別的是「小宇宙」，用蝶豆花與野莓醬調成的氣泡飲，色彩漂亮、味道也很清爽。雖然這裡沒有洗手間，但有 Wi-Fi 可用，很適合下午來這裡歇歇腳、滑滑手機、等一場煙火來臨。

圖／＠RG 編輯 yun

nikoni

地址：澎湖縣馬公市中華路49－2號

電話：06－9266396

營業時間：11：00－18：00

#3 一品燒烤

如果喜歡燒烤吃到飽，那麼「一品燒烤」就是你的晚餐首選。這家吃到飽餐廳主打海鮮，冰箱裡滿滿的牡蠣、小管、螃蟹和各式肉品，讓人第一輪就忍不住夾好夾滿。每人五百不到，就能享用到滿滿的海鮮，兩小時的用餐時間很適合朋友一起來邊烤邊聊。花火節與暑期旺季時的座位一位難求，建議先訂好位再來開吃，也不用擔心排隊排太久錯過花火施放時間。

圖／合發旅行社官網

一品燒烤

地址：澎湖縣馬公市忠孝路136號

電話：0900－203082

營業時間：17：00－23：00

#4 癮餐廳

想要在澎湖吃點高檔料理嗎？那你絕對不能錯過這家癮餐廳。這間創意西餐廳選用澎湖當地的食材，做出風味獨特的料理。晚餐時段有義大利麵、燉飯、炭烤海鮮與肉類，其中炭烤土魠西京燒最讓人印象深刻，魚肉半生熟烤得剛剛好，搭配松露味噌醬，味道豐富又不過頭。

炸絲瓜茄子薯條這道菜也很有記憶點，炸物本身酥脆，加上煙燻牡蠣醬與酸奶油，吃起來完全不膩。餐廳採全預約制，熱門時段一位難求，建議提早線上訂位比較保險。

圖／＠RG 編輯 yun

癮餐廳

地址：澎湖縣馬公市林森路47號

電話：06－9261009

營業時間：周四～周一 11：30－14：30／17：00－21：30；周二 17：00－22：00（周三公休）

澎湖花火節玩什麼？澎湖景點 4 大推薦

#1 篤行十村

花火節白天的空檔，篤行十村很適合花一兩個小時慢慢逛。這裡是全台最古老的眷村之一，整個村落保留了很多早期建築的樣貌，有些房子外牆還能看見斑駁的軍事標語。

裡頭有不少文創小店和咖啡館，不少角落還留有潘安邦與張雨生的紀念空間，走在巷弄間常會聽見他們的歌聲從某間展間傳出來。假日有時也會遇上手作市集或小型表演，讓原本安靜的村落多了幾分活力。

圖／＠RG 編輯 yun

篤行十村

地址：澎湖縣馬公市新復路2巷22號

電話：06－9260412

營業時間：08：00－21：30

#2 隘門海灘

雖然澎湖有不少沙灘，但都各有特色，如果你是水上活動的愛好者，那麼隘門海灘絕對是首選。這裡白天有SUP、獨木舟、香蕉船、浮潛等水上活動可選，適合親子或朋友一起玩；黃昏時分沙灘上的人潮漸少，夕陽灑在水面上，整片海都變成金色的。附近還能預約沙灘BBQ，吃飯的時候還能聽著海浪聲，不趕時間的話，可以一路待到天黑再回市區看煙火，這樣的一天很完整。

圖／＠交通部觀光署官網

隘門海灘



地址：澎湖縣湖西鄉隘門村

#3 山水沙灘

比起水上活動，更喜歡靜靜的走在沙灘上欣賞海天一線的美景嗎？山水沙灘乾淨安靜，適合想在旅程裡留一點空白的人。沙灘夠寬，走起來不擁擠，腳下踩的是偏乾爽的細沙，不會黏身。海水透明度很好，天氣好的時候，岸邊還能看到大片馬鞍藤沿著沙灘蔓延。這裡沒有太多設施，但剛好可以安靜地待上一陣子。如果不趕行程的話，很推薦慢慢散步，看完夕陽再回市區吃飯。

圖／IG＠yun.wander

山水沙灘

地址：澎湖縣馬公市山水里

#4 風櫃洞

風櫃洞是澎湖歷久不衰的景點，無論是這裡的地質奇景，還是好拍的幽浮涼亭，都吸引到不少人潮。這裡的玄武岩地形沿著海岸延展，每當海水灌進海蝕洞，就會聽到低沉的嗚聲，像是被海風喚醒的聲音。站在岸邊看著水氣從岩縫間噴出來，有點壯觀，又有點神祕。打卡熱點幽浮涼亭就在不遠處，拍完美照後，不妨在涼亭坐著休憩，看看遠方開闊的海平線放鬆一下。

圖／＠RG 編輯 yun



風櫃洞

地址：澎湖縣馬公市風櫃里

2025 澎湖花火節體驗：賞花火攻略

海上花火船：從不同角度賞花火

花火節開跑時，會有不少花火節限定的船班，帶大家從海上看煙火，在觀音亭外海停好船，看整片煙火在水面上倒影，視野更開闊、也比較安靜一點。行程大多會從南海遊客中心出發，時間抓在晚上八點前集合，船程不遠，大概十幾分鐘就會停在指定海域。

有些船還會提供烤牡蠣或小點心，甚至有夜釣可以玩，行程大概兩小時左右，如果想要一場比較不一樣的花火節回憶，不妨選擇這樣的體驗！

圖／＠澎湖海上花火專船官網

澎澄飯店：不出房門就能欣賞花火

如果你不想出門人擠人，但還是想欣賞浪漫的花火節，那麼澎澄飯店會是個不錯的住宿選擇，飯店的位置剛好在南海碼頭旁邊，有些高樓層的房型甚至可以直接從房間裡欣賞煙火秀。飯店整體空間新穎、房間寬敞，館內設施也很齊全，很適合家庭或情侶入住。

從這裡走到馬公市區各大景點也很方便，不管是吃宵夜還是逛夜市都不遠。每到花火節旺季訂房幾乎天天滿房，想搶一個好位置看煙火，建議訂房時務必向飯店確認「可賞煙火」的港景房或指定「璀璨行館」等面向花火施放區的房型！

圖／＠澎澄飯店官網

澎澄飯店

地址：澎湖縣馬公市同和路168號

澎湖花火節｜史上最強澎湖旅遊攻略一次看，水上活動、美食、景點、住宿這樣玩！

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