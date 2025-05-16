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開箱福島信夫山絕美烏崎展望台！15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰城市美景

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

日本福島的「信夫山 烏崎展望台」，是在地相當有名的約會拍照打卡景點。出發前還做了點功課，才發現那裡也是當地的賞櫻勝景，並且從福島市區到山頂的路程不會很遠，從停車場步行到山頂只需15分鐘左右。所以，這裡成為許多自駕旅行者入選的拍照景點，並且其背景故事充滿靈異色彩，感覺也很適合當做試膽大會的地方！

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▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當天是我待在福島市的最後一天，從出發到離開大約只有一個半小時左右，不過天氣還算不錯，所以開車上山有點像走陽金公路的感覺。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

山中傳說
傳說中，信夫山是有名叫大德坊的巨人，將竹籃裝滿山土倒在不同之處，所以成為了現今的羽黑山、熊野山與出羽山，其二「羽黑山、月山、湯殿山」也就是現今的「出羽三山」。此地早期是古代戰場及採金礦場，所以此地有墓園在此也常有許多靈異傳說。其高度海拔275米不算高聳，是許多登山初學者與老手都愛的路線；在此有許多不同位置的展望台，位於羽山側的烏ヶ崎展望台，是最被推薦的地點。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

建議清晨、傍晚時刻前來
當天抵達停車場後，先去一趟洗手間，然後再快速地半走半跑前進。如果不趕時間的話，很建議清晨或是傍晚時分前來，而且天氣晴朗時出現的大景更美。抵達後，我便快速地走向前到打卡石座前去拍照；同行的在地女性友人有點懼高，所以只能站在後方平台處等我取材。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

絕美拍照打卡懸崖
現場觀景台有做好設計，還架了專門用來拍照的攝影台，對旅人來說真的很貼心。拍沒多久，就有三個年輕人來到這裡玩，看他們蹦蹦跳跳的樣子，很輕鬆地在懸崖邊上下來回；這讓我與友人彼此面面相覷，只能感嘆自己真的是老了。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

眺望綿延雪白山脈
當日的天氣算是不錯，雖然沒有晴空萬里但是也沒有太厚的雲層，只是空氣略有點灰，所以拍不太出很立體的感覺。但是安達太良山等連峰還是清楚肉眼可見，這對於在當地逗留三天的我來說，是最為接近可拍攝的位置；當下的感覺，很像是到了台北的象山九五峰。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

一覽城市美景
登高而望遠，俯看市區的道路住房都是具體而微的模樣，當下讓我覺得真是不虛此行，若是還有餘裕時間的話，真的會想等到傍晚華燈初上的時間拍照。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

還能拍到電車
在此也可拍到JR福島站，許多來此遊玩的旅客都會住在附近，那裡住宿購物也滿方便的；從福島機場到郡山市後，再搭電車過來不用一小時，其實很方便。在此停留時間大約半小時左右，能拍到電車經過也讓我很滿足了。

▲▼信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

周遭有許多神社
回程下山時，看到沿途的櫻花樹讓我很好奇，回家上網查詢之後，果然發現這裡有許多神社；像是巨型草鞋祭典的羽黑神社、在地貓咪的猫稻荷神社等，也都是值得造訪的特色景點。

信夫山 烏崎展望台 烏ヶ崎展望デッキ

地址：福島縣福島市御山羽山１
時間：24小時開放

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

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