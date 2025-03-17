ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

軟Q餅皮包住滿滿三星蔥！礁溪「蝸牛式」蔥油餅還能吃到整隻蝦

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家選用三星蔥內餡蝸牛式的「張家黃金三星蔥油餅」，是我之前發現還不錯的鬧區街邊小吃攤。小小一攤看似不起眼，但賣的內容還不錯，在地居然開十多年了！主要以現做手包的蔥餅為主，以前還有賣韭菜盒呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲店家本身相鄰奕順軒店，旁邊是CoCo手搖店很好找。

介紹
當天店家人潮沒有對面那麼誇張，不過我偏愛這家。上次來買是因為它跟台北水源市場的廖家食記宜蘭蔥餅很相似，不過份量較小，約巴掌大。我跟店主聊起了公館店，沒想到他也曉得！

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲價格平均50元，有漲價不過還可以接受，採現點現做需等候五至十分鐘左右。

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲他們的麵皮不加發酵粉也不加味精，三星蔥是直接跟蔥農買的，用料很實在。

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

品項
主打蔥肉餡的餡餅，另外還有包去頭尾的白蝦蔥餅，價格略高，但我覺得可以接受，不過味道上還是蔥餅比較吸引人，沒賣韭菜盒子了有些可惜。

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲▼蝸牛式三星蔥內饀，鮮肉口味外還有整尾大蝦。（圖／部落客wisely授權提供）

▲熱呼呼地咬了一口炸出湯汁，很滿意！現場吃比較美味，冷了不太行。

心得
我覺得餡餅皮較軟Q，不是酥的那種，內餡蔥汁較少，可能因為切得太細碎，但配上肉餡不會太油膩，可以加點辣粉提香更好吃！

張家黃金三星蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段68號
電話：0929－886958
時間：12：00－20：00（不定休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►海鮮控必朝聖！青森縣最強CP值生鮮市場開箱　現買現烤體驗超有趣
►開箱兵庫縣秘湯溫泉鄉！1200年前開始發跡　遠離人潮的清幽之地
►開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊　5人小木屋萬元內有找

關鍵字： 張家黃金三星蔥油餅 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【大橘為重】萌娃嘗試抱起６公斤肥貓　肉肉狂抖超可愛XD

推薦閱讀

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

破曉後突然冒出！小小漁港擠滿300多家攤商　開箱日本最大朝市

破曉後突然冒出！小小漁港擠滿300多家攤商　開箱日本最大朝市

JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

礁溪春捲伯飄香30年！只賣蝦餅＋韮菜春捲　當地人激推的隱藏美食

礁溪春捲伯飄香30年！只賣蝦餅＋韮菜春捲　當地人激推的隱藏美食

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

西堤、石二鍋插旗大巨蛋商圈

西堤、石二鍋插旗大巨蛋商圈

礁溪「蝸牛式」蔥油餅包了滿滿三星蔥

礁溪「蝸牛式」蔥油餅包了滿滿三星蔥

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

走入日本粉紅美境北陸賞櫻春爛漫

走入日本粉紅美境北陸賞櫻春爛漫

市場最實惠瑞士三大名峰鐵道

市場最實惠瑞士三大名峰鐵道

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北「夢幻鮮豔花毯」美到3月底！

身分證中3碼全桌9折

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

全新「中山站1號出口」5月回歸亮點先看

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

米其林公布5家3月新入選餐廳

逾5千坪「最新賞機公園」就在北市

熱門行程

最新新聞更多

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

西堤、石二鍋插旗大巨蛋商圈

礁溪「蝸牛式」蔥油餅包了滿滿三星蔥

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

走入日本粉紅美境北陸賞櫻春爛漫

市場最實惠瑞士三大名峰鐵道

大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366