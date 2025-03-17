軟Q餅皮包住滿滿三星蔥！礁溪「蝸牛式」蔥油餅還能吃到整隻蝦

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家選用三星蔥內餡蝸牛式的「張家黃金三星蔥油餅」，是我之前發現還不錯的鬧區街邊小吃攤。小小一攤看似不起眼，但賣的內容還不錯，在地居然開十多年了！主要以現做手包的蔥餅為主，以前還有賣韭菜盒呢！

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位置

▲店家本身相鄰奕順軒店，旁邊是CoCo手搖店很好找。

介紹

當天店家人潮沒有對面那麼誇張，不過我偏愛這家。上次來買是因為它跟台北水源市場的廖家食記宜蘭蔥餅很相似，不過份量較小，約巴掌大。我跟店主聊起了公館店，沒想到他也曉得！

▲價格平均50元，有漲價不過還可以接受，採現點現做需等候五至十分鐘左右。

▲他們的麵皮不加發酵粉也不加味精，三星蔥是直接跟蔥農買的，用料很實在。

品項

主打蔥肉餡的餡餅，另外還有包去頭尾的白蝦蔥餅，價格略高，但我覺得可以接受，不過味道上還是蔥餅比較吸引人，沒賣韭菜盒子了有些可惜。

▲熱呼呼地咬了一口炸出湯汁，很滿意！現場吃比較美味，冷了不太行。

心得

我覺得餡餅皮較軟Q，不是酥的那種，內餡蔥汁較少，可能因為切得太細碎，但配上肉餡不會太油膩，可以加點辣粉提香更好吃！

張家黃金三星蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段68號

電話：0929－886958

時間：12：00－20：00（不定休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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