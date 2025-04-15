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花蓮鯉魚潭立槳SUP體驗！萌犬相伴共度水上時光　還有教練全程護航

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

在花蓮鯉魚潭的「無痕海洋」立槳SUP，是「山海遊騎遇花蓮」其中的一環。雖然我曾在國外玩過這項活動，但在台灣倒還是頭一次，所以出發前還特意帶了防水相機出門，讓我可以記錄一下在水上划行時的許多內容。這回印象最深刻的，就是他們那可愛小狗狗咪娜在我的船上待了許久，也讓我們一人一犬留下很多有趣的畫面。

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▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲抵達指定集合地點，教練會先進行相關的介紹與說明，像是關於自身內容介紹，以及水上活動相關的安全注意事項等等。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲建議除了聽從指示之外，也最好在活動前先去上洗手間，並且不建議帶手機上船以免掉下水。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

活動時間大約是一個多小時

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲雖然當日天氣不算好但至少無雨，而且範圍沒有太廣，所以慢慢地划其實還挺輕鬆的。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲之前兩次玩SUP都是在國外，其中一次挑戰站立，結果不小心把船槳弄下水了（幸好後來有船伴幫我拾回），當下真的超傻眼。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲現場也真的有人掉入水裡，不過因為有穿救生衣，而且反應也快並不大礙。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲提供的立槳SUP屬於比較寬面的，所以安全性及穩定性很高，如果不甚熟悉水性的朋友，也不用太擔心，因為附近都有教練在監控。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲寫這篇的另一個原因，就是小可愛「咪娜」跟著我的船一起玩。牠本身還滿溫馴的，雖然剛開始感覺也有點怕水，但後來待了一會之後，就跟著我東瞧西看。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲女教練也幫我們拍了張合影，但我最喜歡牠回頭看我的那張。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

整體心得
教練說原本體驗時間大約是三小時，不過因為規劃僅一個鐘頭，所以算是單純簡單划船玩玩就好；之前，就曾看過清水斷崖的日出SUP，感覺真的很美！眾人來個鐵鎖橫江，讓車友在上面跑過去，感覺很像在玩百戰百勝。時間差不多也划回岸邊，雖然天氣不佳但還是拍張遠景留念；而咪娜在我穿鞋時又靠了過來，我就拿點零食餵牠吃，看牠嚐得津津有味的模樣，真的很有趣。

▲▼花蓮立槳SUP、獨木舟，鯉魚潭戶外水上活動體驗。（圖／部落客wisely提供）

無痕海洋

地址：花蓮縣花蓮市富陽路22號
電話：03－8567880
時間：周日至四 04：00－20：00、周五六至21：00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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關鍵字： 無痕海洋 花蓮旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 WISELY’S 拍拍照寫寫字

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