首爾24小時美食！夜遊弘大必吃司機食堂　小菜素麵通通免費續

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

從台灣飛到首爾仁川機場再搭巴士走到弘大商圈，差不多已經是接近零時深夜，所以我們特別挑選了這家，24小時無休的「柿樹屋司機食堂 감나무집기사식당」用餐，若你看過電影《寄生上流／기생충》，那麼就知道這裡是什麼樣的風格。本身具備價格便宜，而且主菜味道不錯的特色，讓我們在前往旅宿的途中，可以好好地享用烤鯖魚及辣炒花枝豬肉的定食套餐，而且店家阿姨還會說中文，真的是太幸運了！

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位置

▲店家在靠近延禧洞範圍，從捷運弘益大學站3號出口步行大約15分鐘。外觀看起來普普通通，但旁邊還有停車場。

環境

在晚上約凌晨一點時，店內食客還有六七分滿，生意真的很不錯！如果生意好，很多人排隊時，會讓司機優先入內用餐，而這也是司機食堂普遍的規矩。

▲入口處有許多候位座，在午、晚正餐時段生意應該很好。

▲店內為開放式用餐環境，可自助取飲水、大蒜沾醬及餅乾，深夜來客偏年長者居多。

▲在韓綜《無限挑戰》時還是簡陋的小店，現在出名後就搬到較佳環境的現址。



▲用餐的流程是先找好座位，然後點餐由店家上菜，用餐畢後再付款，以現金為主。

▲套餐內容蠻多樣化的，除了豆腐鍋、辣炒肉類、醃蟹等之外，還有烤物可以選，價格都在一萬韓元左右，平均台幣約兩百元。



▲有提供中、英、韓的菜單，幫我們服務的店員也能說中文，所以點餐很容易。



▲我和友人選擇了烤青花魚及辣炒花枝為主菜，另外還有可以免費續添的小菜、素麵及大醬湯等等，以價格及用料得到相當佳的好評！

▲點好餐後自取飲水和醬料，飲水機旁還有類似營養口糧的餅乾可以試吃，醬料有韓式辣醬與生蒜粒。



餐點

▲這個是兩人份的套餐料理，阿姨會用推車或持托盤送菜，看到這樣才台幣五百多元的內容，讓甫下飛機又轉車行走的我們，突然倦意全消！



▲隨附的湯與溫細麵，大醬湯味道還好，裡頭以豆芽菜為主，而素麵味道很淡有點像日式細麵，可以依喜歡加佐料調味！米飯要加價單點，台幣二十多元。

▲小菜味道都不錯，雖然是簡單又陽春的三種，我們覺得豆腐和泡菜都很好吃，而半熟溏心蛋也很棒。





▲主菜辣炒花枝豬肉還不錯，以份量而言，價格約兩百搭配菜很便宜。

▲辣炒花枝豬肉不像台灣的偏甜，嚐起來有種酸辣鹹味，可以搭生菜與大蒜一起吃，或加小菜及辣醬也不錯。



▲很推薦主菜烤青花魚（鯖魚），我們在門口就聞到烤魚的香味，端上桌時讓我們很驚訝，因為在台灣應該只會有一半的份量。

▲炙烤魚皮酥脆，肉質細膩多汁，油脂香甜好吃，是我覺得來此很值得品嚐的主菜品項！



柿樹屋司機食堂 감나무집기사식당

地址：서울 마포구 연남로 25（연남동 616-19）

時間：24小時營業

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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