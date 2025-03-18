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雪中的青森犬！以遺跡為靈感日本美術館　匯集奈良美智等大師創作

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

如果是奈良美智迷，那麼對於「青森縣立美術館」一定非常熟悉。本身相鄰三內丸山遺跡，所以建築師青木淳便以此為發想，設計了地上與地下兩層的凹凸白色構造體，內容以展示棟方志功、奈良美智、成田亨等青森縣相關藝術作家的作品為主。除此之外，還有夏卡爾的名畫及許多國內外的知名藝術創作！

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交通方式

1.在JR新青森站東口巴士站搭乘「NEBUTAN號」，於縣立美術館前站下車即可抵達，大約10分鐘車程。

2.於青森站的站前六號巴士站，搭乘「往三內丸山遺跡方向」的青森市營巴士，於縣立美術館前站下車即可抵達，大約20分鐘車程。

3.於青森機場的公車站二號月台搭乘「往新青森站方向」的機場接駁巴士，於縣立美術館前站下車即可抵達，大約20分鐘車程。

4.自新幹線函館站搭乘北海道新幹線行經木古內站、奧津輕今別站並於新青森站下車。再到JR新青森站東口巴士站轉乘「NEBUTAN號」，於縣立美術館前站下車即可抵達，大約60分鐘車程。

介紹
青森縣立美術館，以鄰側的「三內丸山繩文遺跡」挖掘現場為靈感所設計。如同挖掘現場的壕溝般，地面有幾何圖形的切割線條。其上以塗成白色的煉瓦堆疊覆蓋。上側堆疊塊的底下平面也可見凹凸，土的上面凹凸和堆疊塊的下面凹凸，宛如排列不整齊的牙齒般，任意分布間隙地咬合。

美術館取得了古今東西前所未有的展示空間
也就是堆疊塊裡設置的雪白「白色方塊」展覽室，以及露出土質地板和牆面間隙的「土」展覽室，雖然對立卻同時高度共存的空間。在此舉辦展覽會，土質地板和牆面只要有出現局部損壞就修補，我期待著隨著年數增加，也能逐漸滲透出宛如拼布藝術的氣氛。

2021年11月八戶市美術館開館
連同青森縣立美術館、青森公立大學國際藝術中心青森、弘前紅磚倉庫美術館及十和田市現代美術館，青森縣內五座公立美術館齊聚。由此五座美術館合作的專案「AOMORI GOKAN」將陸續展開藝術活動。

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲美術館於2006年開幕，此行是我第三次造訪，初次前來是在2020年。

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲入口處那三角形的小樹圖示及多項平面視覺，則是由菊地敦己規劃，讓美術館的極簡風格延續帶入。

環境
基本上全館是禁止攝影的，但在特定區域與展品會有公告開放拍攝說明。素白的建築物相當地醒目，裡頭的美術作品陳列很豐富，值得慢慢欣賞與體會。另外，上回除了在紀念品販售區購物之外，也於「4隻貓」咖啡廳用餐，但這回時間有限，所以就沒空檔再回味了。

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲門票：大人510日圓，大學生、高中生300日圓，中小學生100日圓。

夏卡爾作品
在常設展館「阿雷可大廳」可以看到名畫家夏卡爾為芭蕾舞劇「阿雷可」設計的舞台背景畫作。其中三大幅為19 x 15公尺，來客可以在中央座位區欣賞及拍照。每回來到這裡，都忍不住被眼前的巨型畫作所震撼！

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

奈良美智作品
奈良美智的「青森犬」、「八角堂」以及「森之子」也是來此必看的重點，這回也是有緣可以再度親眼見到，除了白雪覆蓋的八角堂沒法拍攝之外，另兩項作品在霜雪襯托下，感覺格外地不同！奈良美智（YOSHITOMO NARA）的作品多給人一種顏色粉嫩、圓圓的、很可愛的印象，但他所描繪的人物，卻是有著失落感、幻滅感，有時斜眼甚至帶著冷淡目光。

不過在可愛的外表下，看似孤獨的感覺，卻讓許多人著迷，也得到世界的矚目。1990年代後期，他也開始創作立體作品，主要是將畫作中的孩童或小狗等，作成大型的立體雕塑，或採用不同媒材拼組的方式構成，如近年在紐約市展出的《流淚的狗》就是以大量膠布為基本材料所組成。

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲其它奈良美智的相關作品也在此一併欣賞到，而在台灣也相當受到歡迎！去年12／20，他本人還來台灣為「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫站台（展期2024／12／20－2025／05／25）。

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

棟方志功作品
此行也參觀了棟方志功的板畫作品，他是位自學成材的青森藝術家，本身僅有小學的程度卻以無比的熱情，漸漸地打開了他創作之能！在人生導師的啟蒙之下打開佛家大門，將《華嚴經》教誨在板木上刻成作品最為知名，其它還有日本東北鄉土情懷畫作等等，在這裡也有許多相關的介紹。

其作品為板畫而非版畫，是因為他以刀刻代筆直接在木板上作畫，而這也是他自我的堅持。不將木板視為工具，而是以鋒利的刻刀，俐落地在木板上作畫，讓作品呈現純粹自然的素材本質，也留下精神與氣韻在作品當中！

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

▲▼青森縣立美術館︱奈良美智青森犬及多項藝術家創作匯集聖地。（圖／記者陳莉玟攝）

青森縣立美術館 The Aomori Museum of Art

地址：青森市安田字近野185
時間：09：30－17：00（每月第二、四個周一休息）
網站：WEBFB

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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