根本是007博物館！保留當年情報人員物品　清邁百年英國領事館餐廳

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

清邁2025年星級米其林再度撲空後，小虎吃貨團的團員問我吃過的12家清邁米其林推薦中，有哪一家是比較有機會得星的，我的答案花不到三秒就給了「1921 House」。當然我是指目前為止我吃過的12家清邁米其林推薦之中，相信清邁還有很多我沒吃過的好餐廳。

1921 House主打的是牛排，其環境更是無庸置疑的好，最少百年建築（原英國大使館）的用餐環境和空間都配得上米其林，尤其是那間祕室！真希望下一團「小虎吃貨團」清邁米其林團有機會在裡面用餐，甚至就住在1921 House所屬的清邁安納塔拉度假村「Anantara Chiang Mai Resort 」裡。

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1921 House位於Anantara Chiang Mai Resort 飯店裡

這家飯店除了1921 House外，還有一家主打祕魯、印度料理的The Restaurant。飯店的位置位於清邁古城的東邊的湄平河畔，離清邁夜市不算太遠，附近還有我住過兩三次的清邁香格里拉。

Anantara算是泰國著名的渡假飯店集團

我也住過華欣和曼谷等兩三家，Anantara Chiang Mai Resort 倒是第一次來，設計上蠻有質感的，長方型的大廳，沙發是半崁入的，繞著中間的水池而建，水池的對面正是1921 House，可以這麼說，這間飯店就是以這棟曾是「英國領事館」的百年建築而生。

Anantara Chiang Mai Resort入口的內側一樓是大廳

上面則是客房，頂樓則是露天酒吧，靠近湄平河岸則有一長排泳池，沙灘及懶人沙發發呆亭。

▲中間有一塊人工草皮區，可供舉辦大型活動、婚禮，當天就正好有人在辦婚禮，宴開上百人熱熱鬧鬧的。

▲這裡也提供像曼谷的船上餐廳，也許下次咱們也可以像在曼谷文華東方那樣來場船上的米其林餐酒會。

▲這一段的湄平河，無疑是整個清邁最美、最繁榮的，尤其是在夜晚，或者更準確的說法是水燈節的夜晚。

▲飯店特別幫咱們小虎吃貨團辦的水燈施放儀式，水燈還是我們在古寺DIY親手作的。

放完水燈回到1921 House

外觀其實看不出什麼特別之處。但一進到屋裡，視覺所及令人雙眼為之一亮，這建築太美了，有一種誤入拍片現場的錯覺與氛圍，牆上掛滿了那個時代的名人黑白照。

從事英國情報工作的情報人員留下的物品

牆上玻璃櫃裡就服務生的說法，都是當年還是英國領事館時，從事英國情報工作的情報人員留下的物品，西裝、帽子、皮夾、雨傘、香水，連不知道真假的護照都有，根本就是007博物館，太有趣了。

▲裡面還有一間像是高級長官的會議室，據說是當時領事館接待外賓時用的。

更特別的是這間會議室別有洞天

當服務人員推開大大的落地書櫃時，我腦中快速閃過無數情報電影的情節和畫面。就服務生的說法這間祕室是以前情報局局長接待不能公開的外賓，或是交換特殊情報開會的地方。桌上擺著餐具，不知道下次我們吃貨團能不能在裡面吃飯？

1921 House正常的菜單和menu，官方menu。

▲我們當天開的是義大利灰皮諾收藏白酒。

▲麵包外脆內軟，口感綿實，奶油像是放了一點果乾之類的和麵包頗搭。

前菜刨滿起司的生菜非常好吃

尤其是生菜的口感非常脆甜、起司也是我愛偏濃厚的那種，醬汁有一點像清爽很多的醋撒醬。就是泰北香腸有點鹹辣，不然這就是泰北料理的特色。另外一道是整粒干貝的海鮮沙拉，干貝很軟很嫩單純只煎兩面，上面灑滿炸過的蒜酥，底下是泰國酸甜風味的奶油醬。

泰式奶油龍蝦湯

注入少許泰式調味的龍蝦湯，鮮奶油、龍蝦殼等熟悉的味道中，透著泰式的後韻，別有一番滋味的龍蝦濃湯。生蠔生面是泰式調味的炸酥，油香之餘有一點像塔塔醬，上面再擠上酸甜的自製泰式美奶滋，頗好吃的。

主餐牛排算是頗有水準

但畢竟我很少在泰國吃牛排，不知道這水平到底在什麼地方，總之它是美味的，但也就你能想像的好吃，比較特別的是淋上少許微辣、香草的醬汁，應該算是要融入一點泰式風味的牛排，另外兩種沾醬也蠻有趣的，一酸一甜，黑的就服務生的說法是泰國的墨魚（好像第一次吃），但我沾起來並沒有特別墨魚的味道。

熟成牛肉漢堡軟嫩多汁

麵包和醬汁的口感和味道也頗有水準，比較特別的是中間添了大量像是蒜酥的炸屑非常跳味。不吃牛的也有鮭魚可選，醬汁以奶油白醬為主，同樣配上一點泰式蛋黃醬，綴上一點魚子醬增色添味。

▲甜點二選一，草莓優格冰淇淋和巧克力舒芙蕾，都蠻有水準的，很喜歡後者搭配焦糖醬，又濃又香。



▲復古糖果車超可愛，上面基本上就是軟糖類，據說是以前領事館就有的點心。

▲餐後在湄平河岸散步，超熱鬧的，希望下次有機會住在這。

1921 House

地址：123 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100泰國

營業時間：12：00－14：30、17：30－22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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