台中沙鹿絕美池畔下午茶！復古庭園還藏水上木棧道、落羽松秘境

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

台中沙鹿唯美的庭院景觀餐廳人間食解，人間食解生態養生坊佔地寬敞，到處綠意盎然，古色古香的木造及紅磚建築，彷彿來到懷舊小村落，來訪能品嚐精緻鍋物、甜點和休閒下午茶。人間食解擁有豐富生態，能賞花、賞鵝和餵魚，療癒的生態園，同時也是一座落羽松秘境，登上水上步道，還能將庭院倒影盡收眼底，人間食解的小江南風情，絕對是個休閒的好地方。現在還有漢服體驗，來這玩變裝拍照一定更美了。

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人間食解交通

滿分和Kevin真的很喜歡來台中找樂子，因為台中景點豐富，感覺玩都玩不完，這天午茶滿分又揪Kevin來去景觀餐廳下午茶，人間食解是滿分意外在網路上看朋友分享，餐廳位在沙鹿區，距離沙鹿火車站約3公里。

開車來訪的朋友，可以直接搜尋導航即達，若是要搭大眾交通工具的朋友們，可以於沙鹿火車站轉搭計程車來訪，餐廳戶外就有大型的空間可以停車，滿分覺得對於開車的朋友，非常方便。

▲停好車，滿分便興奮的跑向園區入口，走進人間食解生態養生坊，會先通過石階步道。

▲抬頭看，能欣賞棚子上的樹枝藤蔓與紅花，還沒正式入園，咱們就喜歡上園區的美景。

兒童遊戲區

沿著步道前進，滿分發現小朋友最愛的遊戲室，叢林庭院裡，居然也有溜滑梯可以玩，看來人間食解也是個親子同遊的友善空間，想必小朋友來訪，也會待在這裡不想離開。

園區環境

▲滿分經過傳統的紅磚門樓，舊時紅磚牆搭配傳統屋簷和小燈籠。

▲站在門樓前取景，這個畫面還真是漂亮，是不是有種穿越回到古代的場景。

▲不僅如此，紅磚樓牆旁的大樹還開滿了花，爆炸滿開的花卉，讓整個村落更加充滿活力。

▲滿分覺得人間食解入口的小花園也太美了，都還沒正式入館，就先在小巷裡玩拍個沒完。

▲由於園區太大，Kevin表示，這樣逛會沒完沒了，所以就決定先進餐廳入座點餐再出來逛。

懷舊餐廳

用餐空間充滿日式禪風的味道，木造的日式建築，走進就讓人覺得格外放鬆，餐廳寬敞明亮，有一般坐位區，也有榻榻米包廂，滿分詢問一下店家的服務人員，據說餐廳建築距今已有20－30年的歷史，餐廳的櫥窗設計還是採用檜木的，因此坐在餐廳裡，多少會聞到檜木的香氣。

▲人間食解懷舊的庭院美景，深深吸引滿分的目光，當天還真的一路，從入口處賞景拍照來到餐廳。

▲午後來人間食解下午茶的人潮也不少，滿分找了一個靠窗的好位子坐下，服務人員便隨即送上茶水和菜單。

菜單MENU

▲2025年起餐廳套餐價格調整，如圖參考。

▲生態養生坊菜單的設計也很有美感，打開菜單，插畫繪圖的介紹還蠻特別的。

▲餐廳提供豐富的餐食，有套餐也有鍋物，選用季節性的時蔬入菜，健康又養生。

供應正餐到下午2點

當天來訪時，滿分本想點個鍋物來嚐嚐，供應正餐的時間只到下午2點，所以滿分就只能選擇下午茶的飲品和小點，人間食解的下午茶選擇品項還算多樣化，有咖啡、花果茶、各式特調及炸物小點。午茶整體價格大約落在60元～220元之間，滿分覺得不貴，點餐後就能到處逛逛。

▲戶外大自然森林園區寬敞，難免會有蚊蟲出沒，建議要做好防蚊，餐廳裡也有幫旅人準備防蚊液，可自行使用。

落羽松步道

▲走出餐廳，就能欣賞療癒的池畔風光，唯美的水上木棧道，滿分當初就是為此景所著迷。

▲這條水上木棧道，充滿濃郁的小江南風情，池畔四周是古宅房舍，還有小橋與樹林包圍。

▲魚兒在池中悠遊戲水，還能看到小鴨在乘涼，更特別的是，池畔旁還有好幾棵轉色的落羽松。

▲有芭蕉樹、柳樹和落羽松， 綠意景觀美不勝收，夢幻美景當前，請原諒滿分忍不住開啟戶外攝影棚，真的只能說，風景如畫，隨便按快門都好美。

▲細細漫遊探索人間食解生態養生坊，滿分來到如仙境般的室外桃花源，這麼優美的景觀，滿分又再次淪陷了。

整體心得

時間過得好快，一轉眼滿分在這待了一個半小時，人間食解生態園區是個休閒用餐的好地方，佔地寬廣，大自然生態豐富，而且處處是美景，綠意庭院再搭配復古紅磚舊宅，充滿江南風情。

當天滿分根本就是來拍照的，收錄好多美圖，特別喜歡水上木棧道及森林紅橋倒影的景緻，來人間食解不僅能賞景美拍，還能用餐下午茶，假期慵懶的午後，很值得來這裡漫步散心。

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人間食解生態養生坊

地址：台中市沙鹿區福至路268巷161號

營業時間：平日11：00～17：00／假日 11：00～21：00

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