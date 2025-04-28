九州野生動物園「開車自駕遊」不限時！親手餵萬獸之王體驗超震撼

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

來到九州，當然不能錯過「九州自然動物園」，這是全九州最好玩、最能近距離靠近動物的園區。來九州自然動物園，一定要搭乘叢林巴士，動物造型巴士可愛又好拍，必須現場排隊購票，坐上叢林巴士體驗餵獅子、大象和駱駝超好玩，還能開車進入動物園，與長頸鹿合影，太震撼了！

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交通方式＆停車資訊

出發前看了許多介紹，為了想盡早抵達，我們前一晚安排住動物園附近，九州自然動物園在大分縣，附近能順遊玩由布院。開車自駕的朋友，導航九州自然動物園即達，搭車旅人也可搭JR或是渡輪。

門票

九州自然動物園入園門票是2600日元，四歲至國中生門票是1500日元。由於可以開車進入動物園，所以可以直接在車上購票，也能到櫃台購票。

叢林巴士

九州自然動物園的叢林巴士門票為1300日元，4歲以下免費與大人同行。叢林巴士僅能現場排隊購票，不能預約，所以想要體驗的話一定要早點來！

我11月份來九州自然動物園，開放購票時間是上午9：30，我們還沒9點就抵達動物園，當時就已經超多汽車在動物園門口等待了。而且已經這麼早來排隊了，還是僅能買到11：25的叢林巴士，所以建議想要體驗的朋友，要早點來搶票！

叢林巴士

擁有獅子、老虎和大象造型的巴士，童趣又可愛，會停靠在園區的停車場周邊，即便沒有買到叢林巴士門票，也能來合影。

園區環境和設施

購票完成、買到指定時間的叢林巴士後，就可以入園找停車場，待出發前集合即可，其他時間可以自由遊園或是自駕遊園。九州自然動物園備有戶外大型停車場，整個園區都屬親子友善的環境，可以推推車，也能到服務台寄放推車或置物，寄放服務都是免費的，很加分！

楓葉美景

▲來訪時是11月，正值楓葉轉色的季節，紅楓也太美了，九州自然動物園在秋天也是賞楓秘境。

自駕遊動物園

等候搭乘叢林巴士的時間，先自駕遊園。九州自然動物園是能開放開車進入動物園的，購票入園後，可以開車進入動物園不限時間。入園後也可以租借DVD，有詳細的導覽，一台是600日元，有中文導覽的服務。

九州自然動物園的動物園區比想像的更大

好壯觀的山景和大草原，難怪需要開車遊園！每一個區域都有柵欄管控，但開車遊園的過程中，絕對不能開窗戶，更不可以下車。

可以看到超多野生動物！

有斑馬、長頸鹿、大象、犀牛、梅花鹿、老虎、獅子、獵豹等等，都能開車近距離欣賞，也能隨時停下來，觀察牠們的日常生活。動物們大多的時間都在吃，但表情都很不一樣。其中以一群背對我們的犀牛屁股最吸睛，我一開始還以為是一群大象。

最讓我印象深刻的就是近距離看長頸鹿

真的很震撼，長頸鹿好高大，也有長頸鹿媽媽和小孩，母子依偎在一起，畫面好溫馨。坐在車子裡也能輕鬆與長頸鹿合影，這是我以往去動物園感受不到的體驗。

▲每個區域都有專屬人員，當天看到一隻駱駝在逗鬧動物管理員，感覺他們感情不錯，玩得很開心。

開車逛九州自然動物園，其實非常的輕鬆，園區很大，開車想走就走、想停就停，能隨時停在想要拍照或是觀察的地方。當然，我們以不影響動物們的活動作息為主。

坐叢林巴士餵動物

接下來換我們要來搭乘叢林巴士了，體驗時間約50分鐘，發車時間前就需要集合，服務人員也會解說。巴士的鐵籠設計主要也是在保護旅人的安全，座位區都是靠窗的小沙發，當天超多親子客。

▲上車時，服務人員會提供餵食動物的飼料，當天可以餵黑熊、獅子、大象、駱駝和山羊，但注意日本鹿是不可以餵食的！

出發前也都會有詳細的中英日韓文字說明

其實很好理解，也請旅人搭乘時務必配合，車子移動時不要站立，也不能餵食，待司機停靠定位後，旅人們再進行餵食。

基本上，坐在叢林巴士上看到的風景和自駕一樣，以拍照和觀察來說，自駕視野更好，構圖、拍照、取景以及看動物都會比較清楚，畢竟叢林巴士上都是滿滿的鐵網，但司機會帶著我們去把每個野生動物找出來。

搭乘叢林巴士，最好玩的就是餵食體驗，可以餵獅子、大象、山羊、駱駝，超近距離看這些動物的嘴巴、牙齒，絕對是另類的體驗，超級震撼的。在餵食獅子時，我覺得獅子沒有很兇猛，反而很溫和，有細嚼慢嚥的感覺，與我認知中的萬獸之王形象大不相同。巴士上有鐵夾，可以夾食物餵給動物們。

小馬區域

這裡很像公園，到處種滿楓葉與綠樹，散步在園區裡很放鬆，當日天氣很好很舒服。可以體驗餵食小馬，要自己買飼料，也能體驗騎馬，但是小孩限定的。

餐廳

九州自然動物園裡也有餐廳可以用餐，空間很大也很有質感，餐點選擇很豐富，有漢堡排、咖哩飯、義大利麵、可樂餅等，整體價格落在950日元－1200日元，還算平價。有兒童咖哩及兒童坐椅，更棒的是洗手間也有尿布台。餐點表現中規中矩，不驚艷也不難吃，重點是方便，選擇多。

▲餐廳營業時間是10：00－15：00。

紀念品店

商品超級多樣化，可以看到好多動物相關的玩偶、公仔和周邊商品，同時也有會讓小朋友失心瘋的玩具，以及大分別府特產。最有紀念價值的就是叢林巴士了，當天只有販售大象巴士，好可惜不能全部收集。

總結

我們一家當天在九州自然動物園玩得超級開心，早點起床出門，排隊搭乘叢林巴士，是相當難忘的經驗與體驗，推薦大家來玩，情侶約會、親子同遊、家族旅行都很適合。其實九州自然動物園裡還有可愛動物區，因為時間的關係，我們來不及去遊園參觀，若想暢玩整個動物園可能需要一整天，起碼要4到5個小時才能細細慢遊！

九州自然動物園

地址：日本〒872-0722 Oita, Usa, Ajimumachi Minamihata, 2−1 755−1

營業時間：〈3月～10月〉09：00～16：30／〈11月～2月〉 10：00～16：00

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