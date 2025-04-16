賞鯨成功率超過95%！花蓮近距離與鯨豚共舞　甲板最佳視野遠眺山海

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

花蓮景點豐富好玩，花蓮賞鯨也是必排行程，大家知道嗎？來花蓮賞鯨，看鯨豚機率相當高，鯨世界賞鯨是花蓮著名的賞鯨船公司之一，擁有專業且經驗豐富的船長及解說員，帶旅人出海賞鯨，不單僅僅只是看鯨豚，還能透過詳細解說，更認識這片海洋生態。本篇就來分享這趟鯨世界賞鯨的精彩遊程，包含如何報名、賞鯨船票價，以及注意事項，能親眼看到鯨豚在你的面前游過，絕對震撼！成群的海豚跳出水面，猶如精彩的水上芭蕾，重點是，這些鯨豚通通都是野生的喔！所以無論你來幾次，都會有不同的驚喜感受！

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花蓮賞鯨高機率

這次滿分來花蓮賞鯨，選擇網上評價高的鯨世界，鯨世界賞鯨也是花蓮老字號的賞鯨船公司。無論是船長還是解說員都擁有超過20年的經驗，可以說是相當的專業，重點是，來花蓮體驗賞鯨，因為得天獨厚的海洋優勢，所以超過95%能看得到，基本上，來鯨世界報名賞鯨，幾乎沒有看不到的啦！所以對於想要能輕鬆看鯨豚的朋友，來這就穩囉！

門票資訊

花蓮鯨世界賞鯨成人1000元，線上預約800元；3歲至未滿12歲兒童750元，線上預約600元；未滿3歲小孩300元，線上預約300元。出發的航班為每日06：00、08：00、10 ：00，以及下午的13：30、15：30，會依淡旺季調整，詳細出發航班，可於預訂時洽詢鯨世界喔！

預約完成後旅人都能收到確認通知

出發前，相關的注意事項也要留意啦！上圖為鯨世界賞鯨船報到及登船注意事項，船程來回約2個小時，船的上下甲板都有遮陽處，但這邊提醒大家，還是要做好防曬和補水。

交通方式&停車資訊

鯨世界賞鯨報到地點位在花蓮港的向日廣場

開車導航即達，經過整修的向日廣場愈來愈美了！還記得我之前，也特別來這片美麗的彩色屋合影，夢幻彩色屋，彷彿秒置身在南法小鎮啦！有機會來搭賞鯨船，別忘了取景拍美照喔！

▲花蓮港向日廣場也有規畫戶外大型的免費停車場，所以開車來賞鯨，停車上也都很方便。

接駁服務

也有接駁服務

預約時也可指定市區景點或是飯店接駁喔！讓旅人這趟賞鯨之旅，能輕鬆便利排入旅程，指定接駁服務100元／人（含來回接駁）。

報到登船

抵達花蓮港時，會看到很多間賞鯨船，鯨世界賞鯨船設有吸睛的地標立牌，也是近期花蓮港人氣的美拍打卡地標呢！當天不少來賞鯨的朋友，都特別來同框，有種要快樂出航的感覺。

▲船隻進港停靠後，旅人就能依指引登船啦！鯨世界的賞鯨船好美喔，而且外觀也很新穎！

準備登船前，船務人員還會先集合大家，說明登船相關事項，以及救生衣的穿法，體驗賞鯨活動，大小朋友都能來玩，鯨世界也有提供小朋友的救生衣喔！

船艙環境

▲鯨世界賞鯨船的空間寬敞明亮又乾淨，救生衣也都整齊排列在船上，船上也有規劃洗手間喔！

一登船就到處取景，站在甲板上拍照，擁有藍天和海景真的超級美，而船隻的甲板也是賞鯨最佳觀鯨的搖滾區喔！不過甲板沒有遮蔽物，相對的也會比較曬啦！

▲上船第一件事，也是最重要的就是穿救生衣；鯨世界的救生衣也很新，穿法也很簡單，要是不會穿，也可以請船務人員協助。

登船之後，旅人可以自由在船上找坐位

無論是甲板上、船艙、2樓甲板座區都可以。船隻在航行時，朋友們也都能自然移動換位，找尋自己覺得最佳的賞鯨視野。

當日天氣超好

從船長離開紅色燈塔後，我們就算是正式的出海，通往太平洋啦！豔陽天搭配蔚藍海景，看著船隻通過，一整片的水花濺起好壯觀！船長說，最佳的賞鯨視野是在甲板的前端，因為當看到海豚時，距離也相對會比較近，你能感受，海豚就在你的腳下，所以，行家朋友，一上船就直衝前端啦！但是非常曬，朋友一定要做好防曬準備。

這次特別選擇2樓甲板與船長同一個視角，想站在高處，感受與船隻一起徜徉在大海上，也能跟船長學著如何觀察海豚出沒的時機啦！

當天不僅天氣晴朗，海上的能見度也很棒，能欣賞中央山脈之美，就連山勢起伏都能看得清楚，爆炸的雲朵，一團團圍繞山層四周，好像一幅畫，出海一段時間後，也能欣賞美麗的大花蓮喔！

海豚出沒



賞鯨船出海航行了一段時間，導覽員沿途都會導覽，介紹花蓮海洋的優勢，以及如何發現海豚將要出沒，跟著船長和導覽員，我們遠遠就發現海豚的足跡，船長相當專業，看到海豚時，不急著開船過去，而是慢慢行駛，也讓海豚能適應周圍海象的變化，不然太快衝向海豚，海豚也是會避開的喔！

自從發現海豚出沒，大家都驚呼不已，船上發出熱血的歡呼，手機相機也是快門按不完，我站在二樓甲板，以全視野欣賞甲板的有趣畫面，生性活潑的海豚是會跟著船隻移動的，所以旅人都能近距離的觀察海豚的活動。

熱帶斑海豚很熱情，在海上為旅人們表演，不時跳躍，飛出水面，還會噴水吹氣發出聲音，別看牠們外型圓潤飽滿，移動的速度相當快，旋轉跳躍，又一個轉身動作，身形完美漂亮。

大家相機拍不停，捕捉到好多海豚在海裡徜徉探索可愛的模樣，瞬間躍水面的那一刻，也讓我覺得好震撼，好像海豚們在大海中來場夢幻的水上芭蕾。

▲當天不僅我們這一船尖叫驚呼海豚好美，就連隔壁船也一樣笑聲不斷，大家都在為這次的賞鯨，覺得幸運又精彩！

在2樓甲板玩拍的差不多後終於忍不住，也想到一樓甲板前的搖滾區賞鯨豚啦！在甲板賞鯨，你會覺得海豚就在你的腳下，彷彿和你一起，在這面大海上悠游。

當天看到飛旋海豚、熱帶斑海豚以及花紋海豚，雖說外型長得都很像，但仔細觀察，背鰭與身上還是會有些許的不同，像是斑紋、白點，還有嘴巴前端的顏色喔！若有興趣的朋友，也能諮詢解說人員！

歡樂的時光總是過的特別的快，兩小時的賞鯨行程即將進入尾聲，回程時建議朋友可以沿途好好欣賞花蓮的山海之美，體驗置身在海中央，感受被大山大海環繞的滋味。老實說，當天坐在船上賞景吹海風，舒服的快要睡著，這難得的體驗，搭配美麗景壯闊的緻絕，絕對值回票價！

友善賞鯨



返程回港時，解說員也倡導友善鯨豚的小知識，野生的鯨豚我們只能欣賞，不能餵食，平時一起做好保護我們的海洋，不亂丟垃圾，讓海底生物們，都能擁有優質的海洋環境喔！

花蓮鯨世界賞鯨

地址：花蓮市中美路315之1號

營業時間：07：00－22：30

電話：03－8238000

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