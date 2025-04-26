雙絲瀑布灑落美如水濂洞！桃園神祕洞穴景觀　步行20分鐘就到

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

桃園大自然景觀豐富，其中「三民蝙蝠洞」景致幽美，曾經是蝙蝠的棲息地，充滿靈氣的洞穴因泉水湧出，所以也有水簾洞之說。蝙蝠洞是座天然的洞穴，洞裡還有碧綠的池畔，唯美的大自然景觀，構成一幅美麗的畫作。通往蝙蝠洞時，可以大口吸收森林裡的芬多精，欣賞著綠林裡的小橋流水及涓絲瀑布。步道輕鬆好走，很適合大小朋友一起來踏青！

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交通方式＆停車資訊

▲三民蝙蝠洞入口處有空位可以臨停汽車，或是停在付費的空間，機車計次30元／台。

▲也可搭桃園客運，於蝙蝠洞口站下車，公車站牌就在三民蝙蝠洞入口前。

園區導覽地圖

▲入口前有蝙蝠洞的步道導覽圖，蝙蝠洞步道全長600公尺，步行大約20分鐘就可以抵達蝙蝠洞，森林裡還有洗手間。

▲入口有小攤販，販售飲料、烤香腸和米腸等小吃。

▲柱子上還有蝙蝠的圖案。

▲建議來走步道的朋友，盡量穿好走的鞋，還要記得防蚊、防曬和隨時補充水分。

▲入口往前走沒多久，就能看到洗手間。

觀景台

▲大約走400公尺，就能看到蝙蝠洞的觀景台，旁邊還有一座小型的木造涼亭可以休息。

▲很多散步或是騎單車的朋友，也會來這取景。

爬上藍色的螺旋階梯，就能欣賞觀景台的美景

螺旋階梯很高，而且有三層，登頂還蠻耗體力的，但觀景台的視野遼闊，可以眺望遠方的山巒之美。

▲從觀景台走到蝙蝠洞，大約僅剩200公尺，通往蝙蝠洞的步道在觀景台的下方，而另一邊的森林步道，則是通往觀音洞。

步道

▲離開旋轉觀景台，又是一條條步道。

▲陡峭的階梯、小橋瀑布景緻宜人，自然生態也很豐富，有很多種類豐富的植物。

▲越過階梯，蝙蝠洞就在眼前。

▲蝙蝠洞前的大空地，有長凳可以休息。在地熟悉的遊客，還自備水果和小點心來用餐。

蝙蝠洞

洞口旁有蝙蝠洞的簡介，能讓旅人更認識這裡。蝙蝠洞洞口呈彎月形，洞口高約20公尺，洞內寬約50公尺，深度約21公尺，是一處天然形成的巨大岩石洞。因岩石洞鄰近溪谷，因此在這處未被發現前，是蝙蝠棲息的家，但後來被發現並大量捕食後，導致大多的蝙蝠最後都遷移了，所以現在的蝙蝠洞其實看不到蝙蝠了。

蝙蝠洞穴鬼斧神工渾然天成

讓人覺得好驚艷，走進欣賞，發現洞穴裡有兩座瀑布，一大一小，涓涓流水，水流凝聚成一座小型的綠意池畔，此景讓人沉醉，也讓人心曠神怡。

蝙蝠洞潮濕陰暗，不時有泉水灑落，站在石頭上臉上也感受到水滴。當日天氣超好，太陽光撒下的光芒，形成一幅最美的畫，山壁與湖水的倒映，讓人流連忘返。

▲為了保留蝙蝠洞最自然的原始風貌，請來訪的旅人勿踏入洞穴之中，但可以站在步道和石頭上觀賞。

總結

欣賞完桃園三民蝙蝠洞如仙境般的美景後，又再次回到來訪時的森林小橋取景，真的好喜歡被樹林包圍的感覺。耀眼的太陽光從縫隙中灑落，美景更夢幻。三民蝙蝠洞是個休閒走遊的好地方，近距離感受大自然之美，還能登上觀景台，享受遼闊的雄偉山勢。走一趟三民蝙蝠洞，時間大約1小時，步道也不算難走，大小朋友都適合，沿途處處是美麗風景，很值得一訪！

三民蝙蝠洞

地址：桃園市復興區三民里東側五寮溪溪谷內

營業時間：24小時開放

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