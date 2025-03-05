孤懸峇里島最南端古廟！置身斷崖峭壁上　烏魯瓦圖情人崖懶人攻略

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

「烏魯瓦圖神廟」是峇里島不可錯過的絕美景點，即使已經來過兩次，每次重返峇里島，依然忍不住想再次造訪。這片絕美的峭壁與無垠的海景，總是讓人流連忘返，彷彿時間在這裡靜止，只為讓你盡情享受自然的壯麗與和諧，如果有機會來的話，一定要試試看這個超好拍的峇里島景點。

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門票

▲目前門票大人為50,000印尼盾（約100台幣），小孩子為30,000印尼盾（約60台幣）。

需要穿上沙龍

抵達情人崖時，每位遊客都需要穿上象徵當地文化的沙龍，這不僅是對地方傳統的尊重，也是一次深入體驗峇里島獨特風情的機會。

環境介紹

烏魯瓦圖廟是峇里島最南端的廟宇，置身斷崖遠遠看上去的景色真的相當震撼，這就是為什麼我已經三度來峇里島，還是想要來朝聖的原因。

建議行程時間約兩個小時

走進園區裡，迎面是海風輕撫，耳邊傳來陣陣浪濤聲，整個景點充滿著濃厚的當地民俗氣息。而且這邊的佔地算蠻大的，這個點可以安排兩個小時待在這邊不是問題。

▲整個園區處處被綠林給圍繞著，雖然很多都是枯樹，但是拍起來更好看。

千萬要注意猴子

然而，情人崖的另一個「特色」便是四處活躍的猴子。這些猴子雖然看似可愛，卻是當地出了名的「小野蠻」。它們特別對遊客的墨鏡和手機感興趣，時常會趁人不注意「下手」。因此，來訪的朋友務必要格外小心，不建議佩戴墨鏡，使用手機時更需提高警惕，避免成為猴子的「戰利品」。

▲而這裡所祭拜的也是猴神。到處都可以看到猴子的雕像。

景點愛情故事

斷崖，又被人稱作「情人崖」或「望夫崖」，背後流傳著兩段淒美動人的古老傳說，為這片險峻的自然景觀增添了幾分神秘與哀愁。一段傳說講述的是一對深愛彼此的戀人，由於世俗阻隔無法終成眷屬，最終選擇在此崖邊相擁一躍，雙雙殉情於大海之中，以生命譜寫出愛情的永恆篇章。另一段則講的是一位忠貞的妻子，日復一日地登上這座懸崖，眺望遠方大海，希望等待出海的丈夫歸來。然而，丈夫最終音訊全無，讓她陷入無盡的絕望，終而選擇隨著滔天海浪一同墜入深淵。

這些傳說賦予了斷崖一種既悲壯又浪漫的氛圍

吸引著無數戀人和遊客慕名前來。他們在此眺望無邊的大海，感受自然的雄奇與愛情故事的永恆，似乎在追尋傳說中那份超越生死的深情。而當夕陽餘暉灑滿海面時，崖頂的一切彷彿都被染上一層金色的柔光，令人不禁思索，那些愛與哀愁的故事是否仍在這片天地間迴響。

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