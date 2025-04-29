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低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵　嚼勁麵條飽吸酸辣醬香

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「湠集麻辣麵」外觀是一間超級不起眼的鐵皮屋建築，但是卻有著超高人氣，過去我無數次經過，卻也無數次的擦肩而過。每次經過的時候，鐵皮屋前永遠都是滿滿的人潮來拿外帶，這一次就來開箱這一間神秘的麻辣麵店。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

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店家介紹
千萬不要小看這間湠集麻辣麵，看似簡單的鐵皮屋，每每只要到了用餐時段，外帶訂單總是超級滿。除了便宜以外，最重要的就是味道真的很不錯。但因為這邊主要都是以外帶為主，所以店內的座位區不算多，看起來只有兩張桌子而已。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

營業時間

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點

麻辣乾麵
原本只是單純好奇，並沒有抱著太大期望，但自從吃過他們的麻辣麵，真的一試成主顧。除了麵條有Q彈的嚼勁以外，醬汁更是香氣十足，微辣中帶有花香的氣味，還有一點點酸感，光是這個味道，就可以讓我每次來高雄一定要來品嚐一次。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

紅油抄手
抄手皮薄餡多，紅油醬汁辣香適中，搭配蔥花與芝麻提味，香辣又不膩。內餡鮮甜、口感扎實，喜歡餛飩系料理的朋友一定會喜歡。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

酸麻辣雞
在小菜的選擇中，我最推薦的就是這一道酸麻辣雞，除了肉質滑嫩以外，最吸引我的依舊是他們的醬汁，恰到好處的滋味，完美擊中了我的味蕾。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

豬耳朵

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲還不錯，屬於中規中矩的味道。

▲▼湠集麻辣麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

湠集麻辣麵

地址：高雄市前鎮區文橫三路29－1號
電話：0987－036938
營業時間：11：00－13：30、17：00－19：00（周六、日公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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