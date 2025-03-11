埔里茂密綠林隱藏民宿＋唯美小湖！落羽松環繞每天只接待3組客人

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

每一次探訪不同的民宿都帶來獨特的心靈啟發，而這一次來到南投埔里的「慎重開華莊園」，這裡的一景一物甚至是每一位接待賓客的管家們都是這麼引人入勝。這棟美麗的建築在這座森林中散發著它獨有的魅力。這裡的綠樹成蔭，林中還有湖畔與落羽松相互對應，營造出世外桃源，在這個寧靜的環境中，心靈得以沉澱，遠離繁忙的城市生活，重新與內心連結。

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入住森林中的民宿

這次來到了被譽為秘境中的「落羽松林民宿」。如果不是朋友特別告知，我可能不會發現埔里這塊純樸的鄉鎮中還隱藏著大自然中的寶藏。這個宛如仙境的地方，讓每一個前往的旅人在心靈上都能得到深層的療癒。

沒有明顯的告示牌

慎重開華莊園沒有明顯的告示牌，白色的圍籬外，有一小塊立牌，如果要有很明確的標示的話，只要看到大片的落羽松林，那也就代表著絕美的夢幻民宿快接近了。

環境介紹

坐落在一片壯麗的落羽松林中，漫步在民宿裡的林間小徑上都能感受到大自然的生機和平靜。午後的陽光透過樹葉的縫隙灑在地面上，都能感到自己仿佛置身於一幅畫中。

▲莊園中的路口處有一大塊的空地就是停車場，對於開車前往的旅人一個很大的便利性。

夢幻落羽松林

▲停車空間一轉身就是很大片的美景，現在正巧又是落羽松的季節，所以這裡不管怎麼拍都很好看。

從停車場到住宿的地方還有一小段的綠林小徑，所以各位抵達停車場的時候，管家與老闆們都會親自前往接待，貼心的為各位拿取行李，還有專屬的推車可以放置。

慎重開華的佔地非常廣大

漫步在莊園中不僅可以欣賞到精心維護的花園和景觀，還能沿著小徑一直走到遠處的茂密森林。這片森林似乎永無止盡，在眼前展現出神秘的仙境。這裡可以欣賞到最大自然的生態圈，閉上眼睛仔細聆聽會發現大自然的活力。

在這裡還有一座人工湖

在陽光的照射下如一顆寶石般閃爍在樹木之間。湖泊清澈而寧靜，在這幽靜的環境真的很適合躺坐在湖畔堂細細的沉思，享受這份寧靜，與「慎重開華莊園」所帶來的美好。

林蔭中快走到時，建築若隱若現的慢慢浮現出來，就好像童話故事裡才會出現的場景，越是到了出口，心裡的期待越是油然而生。

走出森林後還會看到兩棟建築

純白的建築是公共空間，它提供了一個供所有賓客休憩的舒適場所同時也是早餐使用的空間。而另一棟則是住宿區，在這樣被森林包圍的建築裡得到放鬆。

公共區

民宿最特別的地方在於它的隱密性和舒適感。在公共區的建築裡感受被大自然所圍繞著，木質傢俱的元素也融合在裝潢中，暖色的燈光和窗外的美景都能讓內心感覺到平靜。而且最讓人驚艷的就是，裝潢中所看到的大部分木質傢俱都是老闆自己製作的，就連房間的天花板同樣也是老闆做的，光是聽到這點，就不得不對老闆的才華所佩服。

空間裡採用多扇玻璃窗的設計

所以公共的空間裡的採光十足，這裡也有提供許多不同的座位區，如果想在這個地方休憩的話，都可以自己選擇喜歡的座位坐下來。

公共空間裡24小時開放

如果晚上想要在這個地方吃宵夜的話，架子上都有餐盤碗筷可以提供，就連紅酒杯這裡同樣也有。

公共區外有放著雨傘，如果有遇到下雨的話都可以自由使用

而且因為這裡是森林的緣故，所以不乏有過多的蚊蟲，加上埔里的小黑蚊是出了名的多，所以貼心的民宿業者在公共區中還放了防蚊液提供賓客們噴，如果有帶小朋友前往的話這裡還有擺放小朋友的座椅可以使用。

吸煙區

▲就連戶外的吸菸區也非常的網美，打造一個芬多精的環境，讓二手菸可以被這些綠色植物給吸收。

每天只接待三組客人

慎重莊園的佔地雖然非常大，但隱秘性卻做得非常好，整棟住宿區僅有三間房間，也因為如此所以不會有過多的住客與人聲的吵雜。這處潔白建築被藤蔓與青翠植物纏繞，仿佛建築也融入了大自然的懷抱，創造出一個和諧的空間。

三間房型分別位於不同的樓層

所以都個不打擾到彼此。而且除了環境以外，最讓我喜歡的就是管家了，有別於過往所遇到的民宿，只是把各位帶進房間跟介紹而已。很奇妙的就是，原本管家先介紹環境，結果介紹著介紹著，我們就突然聊起來了，在這樣的空間裡講述著彼此的夢想，雖然是在聊天，但也因為這樣的自在感，才能讓彼此陌生的兩人侃侃而談。這就是慎重開華帶來的溫度與人情味。

房型介紹

►環樹四人房（1F）

►隱樹雙人房（2F）

►遠景雙人房（3F）

環樹四人房

這次入住了位於一樓的環樹四人房，進入房間的瞬間，濃郁的木頭香氣迎面撲來，彷彿徜徉在森林的懷抱中。這間房間似乎擁有著獨立生命，芬多精在房裡不斷的流淌著，那香氣滲透在每一個角落。

房間的佈置充滿著木質元素

而眼前看到的大部分木製傢俱同樣出自老闆之手，抬頭一看，房間的天花板就是老闆親手做的。打開窗戶坐在窗邊，雖然在房裡，但都可以感受到清新的空氣和鳥鳴聲，望向外面的花園或森林時，完全感受到了慎重開華獨有的魅力所在。

▲房間的桌上還有簡易的Mini吧，這裡有免費取用的餅乾跟茶包可以使用，冰箱裡還有礦泉水。

衛浴空間

走進衛浴空間，除了驚豔以外，還真的只有「驚豔」兩個字可以形容，衛浴的空間與房間的坪數可以說是1比1，房間有多大衛浴空間就有多大。廁所中還有一大片木質玻璃鏡，整體的空間算是非常有質感。

精緻沐浴鹽

在浴缸旁還有擺放一組精心準備的沐浴鹽，以高腳玻璃杯裝盛，沐浴鹽上還擺放玫瑰花苞，在沐浴鹽旁還準備了香氛蠟燭與打火機，就連泡著澡都有一種賓至如歸的感覺。

沐浴備品

花園露台

房間裡還擁有一個獨立的露臺，這裡與綠林小徑連結，讓視野更加遼闊，坐在戶外的椅子上，欣賞著陽光隨時時間的推進而不斷挪移的光影變化，微風輕拂，樹葉的輕柔聲音如歌伴奏，將人引入一種寧靜且愜意的狀態。

隱樹雙人房

▲隱樹雙人房衛浴空間

遠景雙人房

位於三樓的遠景雙人房坪數比其他兩間都還要小一點，但整體的視野感是最好，最通透的一間房型，雙面的採光設計帶來了絕佳的光線照射在房間的每一個角落。

▲衛浴空間與二樓的設計風格類似，浴缸都是鑲在磁磚內。

這裡同樣有著獨立的陽台空間

但三樓的陽台彷彿又更加的狹長。早晨，坐在這樣的空間，時間仿佛變得不再重要，可以盡情享受當下的美好。這個陽台不僅是一個觀景台，更是一個讓前往的旅人重新連接內心與自然的場所，使每一刻都變得更深刻和有價值。

早餐介紹

慎重開華莊園的早餐有葷素兩種選擇，部分的食材皆是選用埔里在地小農，餐點也結合埔里在地美食，透過餐點讓賓客們可以對埔里有間接的認識。有埔里的茭白筍、百香果還有日月潭魚池紅茶，還有埔里知名的手工麵包。而且透過這次早餐，讓我知道原來埔里還有這麼好吃的麵包。葷食跟素食的主食都不同，份量十足，讓美好的早晨就可以享用到如此繽紛美味的早餐。

慎重開華莊園

地址：南投縣埔里鎮中心路107號

電話：0963－593068

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