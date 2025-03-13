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赤腳漫步紅沙溪流、喀斯特峭壁地貌間穿梭！朝聖越南美奈仙女溪

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

這次我們來到了最冷門的越南美奈，而在美奈的眾多景點中，最不能錯過的，便是宛如仙境的「美奈仙女溪」。仙女溪是一條由大自然雕琢而成的奇景，其獨特的喀斯特地形與細膩的紅沙溪流，讓人仿若步入童話世界。溪水清涼透澈，赤腳走在柔軟的沙地上，感受水流輕拂腳踝，帶來一絲絲沁涼與愜意；沿途的景色雖然看似相似，卻因光影變化與地形起伏，展現出千變萬化的美感。

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▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

景點介紹
這一次要不是有懶人旅行社帶路的話，我想如果自由行來到仙女溪，我應該會花很久的時間在找入口處。因為路口處竟然是在一個住宅區旁的小坡往下走，如果沒有導遊引導的話，我想我根本不會想要走進來。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

如果各位有前往的話
會建議這個行程一定要穿著防水的拖鞋或是赤腳行走。但紅沙踩起來算蠻舒服了，再加上冰涼的溪流，真的很像小時候回到阿公阿嬤家旁的小水溝裡玩水的景象。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲沿途兩側的峭壁呈現層層堆疊的紅白相間色澤，彷彿一幅天然的畫作，而低垂的綠意點綴其中，更增添一抹生機。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

每一步行走，都是與大自然的親密對話，每一個轉角，都是不同風貌的驚喜。在這片如詩如畫的天地間，我們忍不住駐足拍照，記錄這難得一見的異域美景，讓旅程不僅僅是腳步的移動，更是視覺與心靈的盛宴。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

來回全程大約40分鐘
從起點一直走到終點的話，以我的腳程來回需要40分鐘以上（我的腳程算快），途中會有休息的地方，可以讓客人坐在這邊喝飲料休憩一下。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這邊有許多大型的人形裝置藝術可以拍照打卡。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

如果不耐走路的人，我會覺得各位沒有走到終點的必要，這裡沿途的景色其實相似度蠻高的，走到終點處，其實就是一個很小的瀑布，以壯觀度來說的話，我個人覺得還好。所以走到中間的休息區，喝杯飲料休息一下其實就可以回程了。這樣的喀斯特地形是我第一次親眼見過，也讓我們深深體會到，大自然的鬼斧神工，總能帶給人最純粹的感動。

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼美奈仙女溪。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 美奈仙女溪 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 旅遊雲 黑皮的旅遊筆記

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