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拜訪南投秘境雞寮！四周群山環抱氛圍幽靜　有機蛋農場玩DIY

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

每年至少都會跑竹山兩次以上，但根本沒有聽過在竹山小徑中，還有這個景點「小雞咕咕」。經由在地人推薦，我才知道這裡還有一個秘境般的雞蛋專賣店。不僅僅有一個乾淨的養雞場，同時還有提供DIY製作體驗。

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▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

交通位置
前往的話要注意地理位置不算好找，而且會有一段會覺得自己開錯路。如果真的不確定，記得打給業者，如果要體驗DIY，也記得先預約喔！

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
我真的很喜歡這裡的整體環境，這裡不僅幽靜宜人，更帶給人一種與大自然親密接觸的寧靜感。最讓我驚喜的是，雞寮周圍完全沒有任何異味，空氣中反而瀰漫著清新的草木氣息，讓人感到格外舒適。站在圍籬旁，可以近距離觀察小雞們的生活，牠們或悠閒地覓食，或輕快地奔跑，偶爾發出陣陣咕咕聲，為這片寧靜的天地增添了幾分生氣。

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲四周群山環抱，綠意盎然，微風吹拂間還能聽見遠處溪水潺潺流過的聲音，令人沉醉其中。

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲走進室內空間，會有一大片落地窗的設計對應著雞寮，透過玻璃窗看老闆取雞蛋的流程，還可以看到雞排隊下蛋的景象。

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

每日限量
這裡每天的蛋都是有限的，加上每天都要宅配固定的商家，所以這裡的雞蛋真的是供不應求，如果各位想要品嚐他們的有機蛋，建議提前私訊粉專，詢問他們還有沒有量，避免各位白跑一趟。

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

DIY課程
這一次報名了黃金流沙瓶一瓶，自己動手做鹹雞蛋。課程中包含導覽以及DIY體驗，整個課程下來約一個小時。體驗下來真的算蠻有趣的。

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼小雞咕咕－友善雞蛋專賣店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

小雞咕咕－友善雞蛋專賣店

地址：南投縣竹山鎮田東路78－28號
電話：0931－246169

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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