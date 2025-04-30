平日也排爆！集集超夯濃郁系牛肉麵　多汁水餃咬開胡椒香滿溢

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記

在南投生活多年，一直都有聽過集集美食中的「八張牛肉麵」。這不僅僅是來到集集一定要安排的在地美食，湯頭香醇濃郁，而八張牛肉麵裡的水餃更是到了品嚐完後，會想直接買冷凍水餃回家煮的地步。也難怪不管平假日，到了用餐時段，這條不起眼的巷子總能湧入大量的排隊人潮。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



▲到了現場看到了人潮是真的有被嚇到，畢竟想說平日應該不會有太多人，殊不知大家都慕名而來。

▲看著麵攤前滿滿的單子，可想而知等待的時間至少要一個鐘頭上下才可以吃到這一碗在地美食。

▲室內空間更是坐滿了人潮。

菜單



餐點介紹

滷菜

這一次前往從排隊一直到品嚐到牛肉麵，不多不少正好一個鐘頭，在等待的時間，各位可以先去點小菜或是滷味來吃。而且這裡的滷菜算是蠻便宜的，這一盤有海帶、豆乾、小腸，這樣一盤才80塊而已。

牛肉麵

八張牛肉麵的湯頭以牛肉麵來說，算是很濃郁的，最愛的就是他們的麵條很Q彈。牛肉本身的口感，也是軟嫩不柴的。也難怪這邊會有那麼多人特地前往。

水餃（至少十顆）

我真心覺得比起牛肉麵，這裡的水餃更讓人驚艷，而且一顆6元，真的算是蠻佛心的。咬下去香氣十足，有濃郁的胡椒香氣，而且相當的多汁。

八張牛肉麵

地址：南投縣集集鎮文心街291巷11號

電話：04－92764539

營業時間：10：30－14：30、16：30－20：00（周日公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

►台北「繡球花海」超過2000株盛放中！夢幻鮮豔花毯美到3月底

►赤腳漫步紅沙溪流、喀斯特峭壁地貌間穿梭！朝聖越南美奈仙女溪