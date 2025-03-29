國寶級深夜美食！80歲超勇阿伯騎鐵馬賣燒肉粽　一騎就是50個年頭

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

桃園宵夜推薦這家「桃園肉粽伯」，被網路鄉民稱為國寶級深夜美食，桃園肉粽伯騎著腳踏車賣古早味炭香燒肉粽，從新北鶯歌到桃園沿路叫賣，通常都是在深夜出沒，有時候聽到聲音還會買不到！肉粽會用木炭加熱，不少人從小吃到大，看到鐵馬肉粽伯，回憶都湧上來了！

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位置

桃園肉粽伯是傳說中的幽靈肉粽伯，通常都是騎著腳踏車在新北鶯歌、龜山區、桃園市區以及南崁區等等，快要80歲的阿伯說平日會賣到天亮才回去，或是賣完就提早回去，不少人都是巧遇就買來吃。

由來

桃園肉粽伯說他賣肉粽已經賣了50年，最早是在新北三重蘆洲永和一帶賣了30年，後來才在鶯歌、桃園、蘆竹、龜山等地賣到現在，以前還有另外一個阿伯，現在只有剩下他了，只能說且吃且珍惜！早期大家聽到燒肉粽就會衝出去買，運氣好就能吃到，運氣不好就是只聞其聲不見其人，好在現在有手機可以打電話問肉粽伯在哪裡，再過去買方便許多。

歌曲－燒肉粽

燒肉粽是由時任教於台北市立女中的張邱東松老師於1949年創作歌詞曲，原唱不詳，原歌名為賣肉粽，因歌詞描述戰後臺灣的民生凋敝現象，因而被當時的行政院新聞局列為禁歌，後郭金發修改歌詞並改歌名為燒肉粽才得以發行，解嚴後再恢復原創歌詞，現在這首就是演唱原始歌詞的版本。

價格

▲只有賣古早味肉粽，每顆50元，阿伯會問要不要拆掉粽葉，如果不要拆的話，就會另外給粽子的沾醬。

燒肉粽阿伯數十年如一日神出鬼沒賣粽子

肉粽阿伯在假日白天也會賣，這天我就是假日來買，晚上問阿伯在哪裡，剛好就在陽明公園離我不遠，就順道過來買粽子。阿伯說白天在虎頭山假日花市裡面賣，輪到我買時已經只剩下10顆肉粽。

▲腳踏車上面綁了不少塑膠袋，腳踏車是阿伯自製的加熱爐，鐵桶裡會放入炭火爐來加熱，粽子裝入白鐵桶內保溫。

▲如果選擇拆掉粽葉，建議平常不是吃重口味的人，可以請阿伯醬料放少一點，因為粽子本身就已經很有味道，沒拆粽葉則是會另外裝小包的沾醬。

肉粽屬於北部粽

個頭不大，如果肚子會餓的話，建議買兩個以上，以前在沒有24小時超商的年代，燒肉粽可以說是唯一的深夜美食！打開粽葉就聞到香噴噴的粽子，肉粽有菜脯、香菇以及三層肉等等，單吃粽子就很夠味，如果你喜歡重口味，可以試試阿伯給的肉粽沾醬，米飯部分也不會過軟，很有味道。

總結

幽靈肉粽阿伯的古早味炭香燒肉粽，可以說是時代的眼淚，加上肉粽阿伯已經將近80歲，大家且吃且珍惜！深夜美食更是有如神級宵夜般的存在，對我來說有些美食已經不能用好吃不好吃來衡量，以前的時空背景跟現在很不一樣，以前深夜非常少熱食，那時候能買到燒肉粽真的會很開心，想著想著許多回憶浮上心頭。

桃園肉粽伯燒肉粽

電話：0930－174403（可以詢問阿伯人在哪裡）

營業時間：假日白天賣到晚上，平日則是晚上

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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