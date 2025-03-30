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林口「蒙古烤肉＋酸菜白肉鍋」吃到飽！590元還有鹿肉現點現炒

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

林口吃到飽餐廳推薦吃哪家？林口吃到飽餐廳分享這家「元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋」，Google破千則評價4顆星，網路影片有推薦連蒙古人都覺得好吃，主打蒙古烤肉＋酸菜白肉鍋吃到飽一人只要590元，可以自己選擇食材，現點現炒香噴噴蒙古烤肉吃到飽，夾上燒餅更是一絕，趕緊來跟大家分享。

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元潮蒙古烤肉位置

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲開車來到元潮蒙古烤肉停車，可以找路邊停車位，或是店家前面可以停車。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲店內用餐空間寬敞，多人聚餐也有大圓桌。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲牆面上也有滿滿名人明星簽名牆。

元潮蒙古烤肉價位
平日午餐590元／人，晚餐假日690元／人，兒童110～130公分390元／人，幼童100cm以下150元／人，不收服務費。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲酸菜白肉鍋吃到飽食材火鍋料。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

肉類食材區

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲烤肉食材區有雞肉、豬肉、鹿肉、羊肉、櫻桃鴨、牛五花、牛肉等等，自己挑選肉品以及蔬菜，搭配一下醬料，再拿給鐵板廚師現炒。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲肉類共有5種，樹小編最愛的是鹿肉跟雞肉，建議剛開始可以試著兩種肉，不然混在一起會有點難分辨。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

蔬菜區

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲除了蒙古烤肉一定會出現的豆芽菜以及空心菜，這裡還有蔥絲、紅蘿蔔、高麗菜、番茄等等。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲喜歡吃青菜可以拿多點，因為炒一炒就又會縮水。

沾醬料區

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲沾醬料區上面有建議要加幾匙，我都是看著加，如果想吃辣點的話，辣油或辣椒就多加幾匙。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

自助吧區

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲飲料選擇不多，第一次看到吃到飽，沒有出現飲料機。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲飲料冰淇淋剉冰自助吧，還有燒仙草可以自己搭配料。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

自助沙拉吧、水果以及火鍋沾醬料區
這區樹小編看了一下，期待值不高，就直接略過沒有吃，另外也有白飯無限供應，旁邊有滷汁可以加，但是建議不要加滷汁，因為聞起來有臭臭鍋的味道，個人是覺得吃不習慣，因為沒有收服務費，火鍋高湯沒有自取高湯來加。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

現點現炒區

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲蒙古烤肉吃到飽現點現炒非常快，可以看到有店員在裡面使用超大鐵板來快炒。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲圓形鐵板如果人多可以同時容納3位師傅來拌炒食材，光看拌炒過程就覺得餓了。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲三兩下就把原本滿滿一大盤食材，炒成香噴噴的蒙古烤肉。

元潮酸菜白肉鍋吃到飽

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲元潮酸菜白肉鍋的湯頭偏淡，我覺得酸度不高，搭配一些火鍋料以及肉盤無限供應。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲入座後在桌上也放一鍋酸菜白肉鍋，店家會給基本食材跟肉盤。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲我覺得來這裡就是專供蒙古烤肉，光是蒙古烤肉我就吃了5碗，因為想試試其他肉，就默默吃了很多，反正份量都可以自己調整。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲試一輪下來我覺得最好吃的就是鹿肉跟雞肉，沒想到鹿肉口感非常柔嫩好咬，至於牛肉表現就平平。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲不得不說他們家的蒙古烤肉表現不錯。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲再來一定要加點麵，麵條爆炒過後很香，再加點辣椒才比較好吃。

必點燒餅

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲記得夾著蒙古烤肉一起吃，外酥內香真的很好吃，難怪每桌大家都夾著燒餅吃。

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲▼元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋。（圖／部落客darren提供）

▲如果想吃蒙古烤肉吃到飽，不妨可以來吃看看。

元潮蒙古烤肉酸菜白肉鍋

地址：新北市林口區仁愛路二段688號
電話：02－26098989
營業時間：11：30－14：30（例假日15：00）／17：30－22：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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