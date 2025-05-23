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酥香豆皮塞進滿滿泡菜爆汁又多層次！竹山隱藏版庶民小吃

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▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

南投竹山老街附近這間「淑芬小吃豆皮包泡菜」，雖然只是坐落在下橫街的一處小角落，沒有絢麗的裝潢與招牌，但卻因為一項創意十足、味道超群的泡菜豆包，吸引了許多在地居民與遠道而來的人。現點現炸的美味，保持著豆皮的酥脆口感，搭配現刨的小黃瓜更能吃得到爽脆口感，一口咬下後，層次豐富的口感與鹹酸交錯的滋味，總能讓人一試成主顧。

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交通資訊
淑芬小吃的地理位置雖然不在鬧區，但實際上非常好找，距離竹山市區與各大旅遊景點都不遠，是一處遊客可以「順遊順吃」的完美中繼站。
►自行開車：從國道3號「竹山交流道」下約10分鐘車程，進入竹山鎮後依循指標往「竹山老街」前進即可。
►大眾運輸：搭乘台灣好行「溪頭線」至「竹山站」下車，步行至下橫街約需10至12分鐘。
►機車、腳踏車：店面位於下橫街中段，機車腳踏車可暫停店門口。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

菜單
原本菜單上的選項很多，但老闆說以後只有泡菜豆包和臭豆腐可以買了，沒有供應其它的。其實光是賣這兩項小吃，生意就已經超級好，連平日下午都需要排很長。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

料理過程
攤主淑芬多年來堅持手工製作，從醃製泡菜到豆皮包餡的處理過程都不假他人之手，讓這家小店儘管規模不大，卻有著難以取代的深厚風味。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲可以看到店面裡的小攤車，前方老闆不斷的炸著豆包和臭豆腐，臭豆腐會炸兩次比較酥脆，用的油也呈現金黃色很乾淨。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲剛炸好的豆皮會一次處理剪開來，現炸的豆皮最酥脆好吃，外皮呈現金黃色，中間還保留著水分與豆香。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲灑了白胡椒粉與醬油膏之後，闆娘會現刨小黃瓜，這樣才會保留最爽脆的口感。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

▲接下來就是豪氣的放滿台式泡菜，也是我平常很喜歡吃臭豆腐時會附上的泡菜，差點都見不到底下的豆皮了，真的給很多。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

餐點

泡菜豆包
經過油炸處理後外皮金黃酥香，內裡依舊保有豆香與柔韌口感，搭配店家特製的台式泡菜，醃漬入味、酸甜適中，咬下後爆汁又多層次，酸香中帶著豆皮油脂與醬汁融合的濃郁，是一種無需過多調味、也不需多餘包裝，就能直擊味蕾的美味。

▲▼[南投竹山]淑芬小吃豆皮泡菜|旅人必吃竹山銅板小吃~泡菜x豆包的庶民美食組合．現點現炸最美味。（圖／部落客viviyu授權提供）

心得
兩個豆包只要70元，份量適中、價格親民，如果你計劃前往南投旅遊，尤其是來到充滿歷史感的竹山老街，那麼千萬別錯過這間淑芬小吃豆皮泡菜，不需要多餘包裝，也不需要繁複裝潢，吃過一次就會想再來買，現炸現吃最美味了！

淑芬小吃豆皮包泡菜

地址： 557南投縣竹山鎮下橫街59－1號
營業時間：11：00－17：00（周一休息）
電話：0927－692268

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