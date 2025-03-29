隱身龜山濃郁拉麵！主打淡麗泡系雞白湯　超鮮蛤蜊柚香白酒限量吃

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在龜山壽山高中旁邊的「蘭亭食堂」是一家主打日式拉麵的專賣店，主打淡麗泡系雞白湯風味，以濃郁的雞白湯底為基礎，搭配簡單但精緻的配料，呈現出高品質的拉麵風味。這裡的拉麵不僅湯頭濃郁，還強調天然食材熬製，讓人能夠細細品味純粹的美味，並不定時會推出限定湯頭或特色小菜。

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交通資訊

店家附近有多處公有停車格，可以在壽山高中旁邊繞繞，平日比較容易停車，假日不收費的關係可能比較難停車。搭乘桃園市公車至「自強東路站」，步行約3分鐘即可抵達。

環境

蘭亭食堂內部裝潢以日式設計風格為主，空間溫馨且充滿濃厚的和風氛圍，座位規劃簡潔有序，適合單人用餐或家人聚會。最特別的是架上有提供闆娘的收藏品，有許多紙膠帶和木章可以使用，還有各色印泥，可以製作出獨一無二的小卡片作品，增添互動樂趣，也能留下屬於自己的用餐回憶。

▲開放式的廚房可以見得到老闆的料理過程，如果想近距離看到煮食過程也可以坐在吧台區更近距離觀察。

▲這區就是我最喜歡的座位區，可以見到日本東京的夜景、大阪的街景與京都，是不是很有氣氛！

▲餐具是採自取的方式，冬天有提供熱麥茶可以搭配享用，也有辣油可以調整味道。

▲其中最可愛的就是這些貓咪小筷架，有各種姿勢的小貓咪，實在是太萌了，原本沒有想用筷架，也忍不住各拿了一個。

▲桌面上會放置各式調味料，像是白芝麻、黑胡椒、辣椒粉和胡椒粉，都可以自行依照喜好添加。

菜單

店內的拉麵只有三種選擇，原本冬季會有泡盛麻油雞的口味，但只有晚上才供應，所以我們將三種口味都點選再搭配其他小菜。

用餐須知

點餐請至櫃檯，一人低消一碗拉麵。左右側皆有餐具及調味料，冰箱內有提供免費麥茶及冰水，可以自行拿取。不提供加湯服務，若覺得湯太鹹或味道太重，請向店員索取稀釋無調味高湯。

餐點

蘭亭食堂主打日式拉麵，以濃郁的雞白湯為基底，搭配簡單但講究的配料，還有幾款特色小點，適合喜愛日式風味的朋友。

鹽味雞白湯拉麵200元

以雞骨熬煮的濃厚白湯為湯底，簡單調味，讓人能夠純粹品味高湯的原始風味，湯頭鮮甜順口，上方還放了半顆溏心蛋、雞叉燒和海苔。

▲麵條使用的是細拉麵，軟硬適中的口感。食量大的朋友可以加麵，一盤20元，吃完再加。

▲雞叉燒雖然是使用雞胸肉的部位，吃起來卻很柔軟不乾柴，舒肥雞胸肉的口感也很多汁。

▲半熟溏心蛋將蛋黃混在湯汁，口感也會更加濃郁。

醬油魚介雞白湯拉麵 200元

▲昆布搭配魚干、柴魚熬煮，風味多層次。

▲在雞白湯的基礎上，加入昆布、魚干熬製而成的魚介湯底，風味更顯多層次，帶有淡淡的海鮮鮮味，適合喜愛醬油系湯頭的饕客。

蛤蜊柚香白酒拉麵（限量） 250元

日式柚子醬搭配新鮮蛤蜊，口味鮮甜。這款限量拉麵加入了日式柚子醬與新鮮蛤蜊，微微的柚香與蛤蜊的鮮甜完美融合，湯頭清爽不膩。

▲蛤蜊讓湯頭喝起來更加鮮甜，而且吐沙也吐得很乾淨，碩大而肥美。

替玉（加麵） 20元

▲如果食量比較大的朋友也可以另外加麵，記得要留下湯底，這樣混合會比較好吃。

可樂餅 40元

▲外皮香酥，內餡是綿密的馬鈴薯泥，帶有淡淡的奶香與洋蔥甜味。

唐揚雞 80元

▲外皮炸得金黃酥脆，內裡多汁鮮嫩，帶有微微的醃製風味，咬下還會有噴汁的口感，但皮會比較厚一些。

用餐心得

蘭亭食堂的環境乾淨簡約，座位數不多，因此用餐時段經常客滿。拉麵的湯頭相當有層次，無論是淡麗泡系雞白湯還是柚香蛤蜊拉麵，都能讓人感受到店家的用心，搭配炸物小食，更能提升整體用餐滿足感，特別是唐揚雞的酥脆口感與拉麵濃郁湯頭十分契合。

蘭亭食堂（日式拉麵專賣）

地址：333桃園市龜山區自強東路25號

營業時間：11：30－14：00、17：00－20：30（周一公休）

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