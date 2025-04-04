純樸漁村隱藏版美食！貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽　現撈上岸超鮮甜

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

如果你是海鮮愛好者，那麼來到新北貢寮的馬崗漁村，絕對不能錯過這間充滿人情味的「阿嬤的海味」！這是一家由在地漁民經營的小店，主打最新鮮的海膽，老闆娘親自剖開剛撈上岸的紫海膽，讓客人能夠品嘗到最原汁原味的大海鮮甜。這裡沒有華麗裝潢，但卻有著最純粹的海味與熱情的人情味，讓人一試成主顧。

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交通資訊

搭乘台鐵

可搭乘台鐵至「福隆車站」，下車後轉乘計程車，車程約10分鐘即可抵達。

搭乘公車

在福隆火車站可搭乘公車「856台灣好行黃金福隆線」往馬崗方向，在「馬崗」站下車，步行約3分鐘即可抵達。

自行開車

可導航至馬崗漁村，沿濱海公路（台2線）行駛，抵達馬崗漁村後即可找到，屋後空地即可停車。

菜單

一開始我們是被現剖海膽招牌給吸引，後來才知道原來不是每次來海女阿嬤都會下海，假日比較有機會能吃到。固定賣的就是石花凍、野生紫菜等，也有滷小卷可以帶回家配菜。馬崗漁村位於台灣最東邊，是一個保有傳統漁村文化的地方，因為擁有得天獨厚的海洋資源，這裡的海膽、海魚、螃蟹等海鮮都特別鮮美，阿嬤的海味主打「現剖紫海膽」，可以選擇細刺海膽或粗刺海膽。

▲海膽的產季從春天到秋天，其中以初夏的品質最佳。

▲老闆娘說在馬崗漁村馬糞海膽只排第三，因為紫海膽的甜味與鮮味更好吃，紫海膽細刺排第一，粗刺則排第二。我們選了各一顆，左邊是粗刺，右邊是細刺。

▲挑選好海膽再以大小計價，像我們原本應該是280元，但因為海膽打開後量不多，所以老闆娘算我們200元。沒有公訂價，只能現場詢價，可以接受的話再吃。

▲海膽不是剖開後就能食用，闆娘會使用夾子將不能吃的部位與細刺挑掉，倒礦泉水清洗後才能食用。

紫海膽粗刺

▲帶點微微彈性，讓人每一口都能感受到濃郁的海味，鮮甜的滋味在嘴裡擴散開來。

紫海膽細刺

▲海膽的細刺種類口感細膩，入口即化，帶有淡淡的海洋甜味，完全沒有腥味，特別香甜。

心得

這次來到阿嬤的海味，最期待的就是這裡的現剖紫海膽，當老闆娘熟練地剖開海膽，露出滿滿的黃金海膽肉時，光是視覺上就讓人垂涎，沒有過度包裝的奢華裝潢，但卻能讓你吃到最單純、最美味的海鮮。特別推薦給想要體驗新鮮海味、感受漁村純樸氛圍的旅人。如果你是海膽愛好者，這裡的現剖紫海膽絕對會讓你一試成主顧！

阿嬤的海味

地址： 228新北市貢寮區馬崗街31－2號

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