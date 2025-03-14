宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！跨文化寺廟佇立山頂雲海間

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

Wat Prathat Doi Prachan 位於泰國北部南邦府 Mae Tha 的 Doi Prachan 山頂，這座寺廟是文化與自然完美結合的地方，以迷人的宗教建築與廣闊的鄉村山景而聞名，這裡不僅是一個靜修的好地方，也是攝影愛好者不容錯過的景點，來到這裡會有來到日本佛寺的錯覺。

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帕禪寺 交通資訊（從南邦市中心出發）

自行開車：距離南邦市中心約 20 公里，開車約需 30 分鐘，依照指示牌指引至山腳下，並沿著蜿蜒山路駛向寺廟停車場。

大眾交通：從南邦市中心搭乘當地紅色雙條車前往 Mae Tha 地區，再轉乘摩托車或 Grab 計程車直達寺廟。

帕禪寺 地圖

▲佔地真的蠻大的，光是上山要走的路程可能要二小時以上，但搭乘接駁車可以很快速抵達，省時也省力。

帕禪寺 接駁車

▲如果不想走上山，可以到入口處找雙條車車票販售處，每人20銖。

帕禪寺 環境

▲來到這裡真的會有置身在日本神社的感覺，在這裡可以見到石燈籠、紅色鳥居和石像。

大佛建造史

2013年某夜，寺院住持夢見日本鎌倉大佛懸浮於空中，隨後降臨至帕禪山巔，並聽聞「為我建一尊佛像，我將與你們同在。」於是隔年，住持立志建佛。大佛的佛身由兩毫米厚的銅板鍛造而成，內部以鋼架結構為支撐，採用手工敲擊鈑金技術打造成型。佛像銅總重量為十七噸，內部鋼架結構寬十四公尺，高二十三公尺，重三十二噸。大佛於 2014年6月19日行奠基禮，並於2021年9月2日竣工。

▲手水舍。

日本大佛像

登上寺廟的最高處，映入眼簾的是宏偉的日本大佛像。這尊佛像是日本文化對泰國宗教影響的象徵，其莊嚴與祥和的氣場令人深感敬畏。

▲寺廟內的建築與雕塑受泰北與日本佛教文化影響深遠，尤其以寺廟最高處的日本大佛像複製品為最大亮點，象徵宗教的跨文化交流。

▲紅色鳥居是日本神社的場景代表，這裡也有同樣的布置，許多人來此拍照打卡！

▲▼狐狸雕像。

▲如果逛累了，這裡也有可愛的龍貓造型咖啡館，可以在這區稍為休息一下。

山頂上的五佛廟

位於南邦府湄塔區的帕禪寺，坐落在一個安靜開闊的山頂，這座山名為「帕禪山 DoiPhra Shan」。站在山頂上可以欣賞湄塔區的美麗風光，一望無際非常漂亮，如果是涼季前來，甚至還可以看到美麗的山頂間雲海。



▲這座寺廟因其得天獨厚的位置而廣受喜愛，山頂上的觀景台提供了一覽無遺的鄉村全景，吸引了無數旅客和當地信眾。

▲五佛殿內供奉了五尊金色佛像，周圍環繞著精美的泰式雕刻與壁畫，是靜修與冥想的好地方。

▲該地點亦是朝聖的熱點，特別是在清晨時分，當晨霧籠罩山谷時，整座寺廟彷彿漂浮於雲海之中。

沿著寺廟著名的龍梯向上攀登

每一步都能感受到其設計的細膩與氣派，到達鐘樓後，遊客可以敲響大鐘，以祈求平安與福氣，鐘聲悠揚，迴盪在山谷間，為旅程增添了一絲神聖感。

參觀心得

寺廟的觀景台是攝影與欣賞風景的絕佳地點，從這裡可以俯瞰整個 Mae Tha 區的鄉村景色，遠處的山脈連綿不絕，空氣清新且寧靜。特別是在日出或日落時，光影交錯下的景色尤為動人。

Wat Prathat Doi Prachan 帕禪寺

地址： ดอยพระฌาน Pa Tan, Mae Tha District, Lampang 52150泰國

營業時間：06：00－16：30

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