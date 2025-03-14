ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！跨文化寺廟佇立山頂雲海間

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

Wat Prathat Doi Prachan 位於泰國北部南邦府 Mae Tha 的 Doi Prachan 山頂，這座寺廟是文化與自然完美結合的地方，以迷人的宗教建築與廣闊的鄉村山景而聞名，這裡不僅是一個靜修的好地方，也是攝影愛好者不容錯過的景點，來到這裡會有來到日本佛寺的錯覺。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

帕禪寺 交通資訊（從南邦市中心出發）
 自行開車：距離南邦市中心約 20 公里，開車約需 30 分鐘，依照指示牌指引至山腳下，並沿著蜿蜒山路駛向寺廟停車場。
大眾交通：從南邦市中心搭乘當地紅色雙條車前往 Mae Tha 地區，再轉乘摩托車或 Grab 計程車直達寺廟。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

帕禪寺 地圖

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲佔地真的蠻大的，光是上山要走的路程可能要二小時以上，但搭乘接駁車可以很快速抵達，省時也省力。

帕禪寺 接駁車

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲如果不想走上山，可以到入口處找雙條車車票販售處，每人20銖。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

帕禪寺 環境

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲來到這裡真的會有置身在日本神社的感覺，在這裡可以見到石燈籠、紅色鳥居和石像。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

大佛建造史
2013年某夜，寺院住持夢見日本鎌倉大佛懸浮於空中，隨後降臨至帕禪山巔，並聽聞「為我建一尊佛像，我將與你們同在。」於是隔年，住持立志建佛。大佛的佛身由兩毫米厚的銅板鍛造而成，內部以鋼架結構為支撐，採用手工敲擊鈑金技術打造成型。佛像銅總重量為十七噸，內部鋼架結構寬十四公尺，高二十三公尺，重三十二噸。大佛於 2014年6月19日行奠基禮，並於2021年9月2日竣工。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲手水舍。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

日本大佛像
登上寺廟的最高處，映入眼簾的是宏偉的日本大佛像。這尊佛像是日本文化對泰國宗教影響的象徵，其莊嚴與祥和的氣場令人深感敬畏。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲寺廟內的建築與雕塑受泰北與日本佛教文化影響深遠，尤其以寺廟最高處的日本大佛像複製品為最大亮點，象徵宗教的跨文化交流。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲紅色鳥居是日本神社的場景代表，這裡也有同樣的布置，許多人來此拍照打卡！

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼狐狸雕像。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲如果逛累了，這裡也有可愛的龍貓造型咖啡館，可以在這區稍為休息一下。

山頂上的五佛廟
位於南邦府湄塔區的帕禪寺，坐落在一個安靜開闊的山頂，這座山名為「帕禪山 DoiPhra Shan」。站在山頂上可以欣賞湄塔區的美麗風光，一望無際非常漂亮，如果是涼季前來，甚至還可以看到美麗的山頂間雲海。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲這座寺廟因其得天獨厚的位置而廣受喜愛，山頂上的觀景台提供了一覽無遺的鄉村全景，吸引了無數旅客和當地信眾。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲五佛殿內供奉了五尊金色佛像，周圍環繞著精美的泰式雕刻與壁畫，是靜修與冥想的好地方。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲該地點亦是朝聖的熱點，特別是在清晨時分，當晨霧籠罩山谷時，整座寺廟彷彿漂浮於雲海之中。

沿著寺廟著名的龍梯向上攀登
每一步都能感受到其設計的細膩與氣派，到達鐘樓後，遊客可以敲響大鐘，以祈求平安與福氣，鐘聲悠揚，迴盪在山谷間，為旅程增添了一絲神聖感。

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

▲▼泰國帕襌寺。（圖／viviyu授權提供）

參觀心得
寺廟的觀景台是攝影與欣賞風景的絕佳地點，從這裡可以俯瞰整個 Mae Tha 區的鄉村景色，遠處的山脈連綿不絕，空氣清新且寧靜。特別是在日出或日落時，光影交錯下的景色尤為動人。

Wat Prathat Doi Prachan 帕禪寺

地址： ดอยพระฌาน Pa Tan, Mae Tha District, Lampang 52150泰國
營業時間：06：00－16：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►會買到失心瘋！日本第一家「史努比茶屋」開箱　商品部有夠好逛
►青埔高鐵站旁藏驚喜！追咖族推薦「太空艙」咖啡　自家烘焙濃醇香
►日本大分必訪「夢幻晨霧」！如何前往＆交通資訊　水上神社太好拍

關鍵字： 帕禪寺 泰國旅遊 南邦旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 viviyu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

推薦閱讀

草莓蛋糕吃這間！台中隱藏版甜點工作室　鮮奶油入口即化超綿密

草莓蛋糕吃這間！台中隱藏版甜點工作室　鮮奶油入口即化超綿密

黃仁勳美食地圖一次看！來台必訪川菜館　這家蚵仔煎米其林也推薦

黃仁勳美食地圖一次看！來台必訪川菜館　這家蚵仔煎米其林也推薦

周末逃離城市喧囂的首選！河堤旁的藝文小店　品咖啡同時欣賞藝術

周末逃離城市喧囂的首選！河堤旁的藝文小店　品咖啡同時欣賞藝術

連4年入選米其林推介！台中人的台菜愛店　豬油拌飯、八寶冰免費吃

連4年入選米其林推介！台中人的台菜愛店　豬油拌飯、八寶冰免費吃

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

泰市場周末加菜到3月底

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

身分證中3碼全桌9折

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

一周三天！藏身陽明山竹林低調麻油雞

熱門行程

最新新聞更多

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366