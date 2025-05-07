中壢隱藏版65折統一麵包！工廠直送當日新鮮出爐　每天有不同口味

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

從小到大熟悉的統一麵包，不僅在7-11買得到，在各大便利商店也都買得到，在中壢統一麵包工廠才買得到每天限量的65折良品販售，就是住桃園中壢附近居民的福利囉！每天下午2：00在統一麵包工廠就能買到限量商品，每天一到下午開賣時刻，就能看到絡繹不絕的人潮蜂擁而至，只為搶購那一批批工廠直送的美味麵包，就是隱身在7-11統壢門市旁的「統一麵包良品販售」，像我這次購買的麵包，平均一個19元左右，唯一需要注意的就是要自備購物袋喔！

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每天限量7-11麵包65折

交通資訊

►自行開車：可從中壢市區沿環中東路或中華路轉入定寧路，車程約5分鐘。

►公車：可搭乘232龍岡棕線，於國瑞汽車站下車，步行約2分鐘。

►機車：店面前方有足夠空間可暫停機車。

在地人才知道的好康

其實早年都是附近工廠工作的朋友才知道的好康，我早在2010年時就有寫過文章，當時的人潮更多人，幾乎要用搶的才買得到。每次走國道1經過中壢時總會見到大大的「統一麵包」，就是工廠的所在地，現在可以直接進門市購買，環境也更好了。

統一麵包的良品直售點

販售點並非傳統麵包坊，而是統一麵包旗下的良品直售點，所販售的商品皆為當天出廠、品質優良但未出貨至通路的麵包與吐司，標榜「良品非即期」，而且一律以市價65折販售，等於只要花六成的價錢，就能帶回品牌級麵包品質。現在改成下午二點就開賣，我在下午2：15抵達時僅剩下約一半的份量，比較熱門的麵包款式幾乎都賣完了，請大家還是要早點到。

▲熟悉的統一麵包Logo，有許多常賣款的麵包也在這裡會出現，每天會買到的麵包可能都不太相同。

芝士乳酪火腿貝果

是我們這次覺得最喜歡的貝果口味，平常在便利商店看到不見得會入手，這次看到大家搶，我也跟著買了二個，後來覺得買太少啦！

▲瑞穗鮮乳土司也是許多家庭喜歡購買的商品，也可以分片放在冷凍，想吃隨時可以烤一下回溫就能吃。

▲這款是使用100％瑞穗鮮乳，使用的原料比較好，當然售價也比較高一些，這款一袋72元。

皆為當天出廠非即期品

統一麵包良品販售的最大特色，在於每日所販售的商品並非庫存品或即期品，而是由工廠直送、品質無虞但未出貨的「良品麵包」，每日品項不完全相同，依照當天出廠的情況為準，數量也相對有限，因此常常一開賣就見到民眾搶購。

主要品項大致包括：

歐式羅宋麵包系列、丹麥起司火腿類調理麵包、夾餡甜吐司系列、藍莓、葡萄、椰子等貝果、原味、牛奶、起酥吐司等常備早餐品、甜口味麵包：紅豆麵包、奶酥麵包等。

▲在這裡還可以購買自助咖啡，直接使用行動隨時取就可以拿到咖啡，可以邊吃麵包邊配咖啡也不錯。

▲可能是方便員工購買，這裡也有提供微波食品和飲料類的販賣機，原本以為價格會比較優惠，但看了價格和7-11的一樣。

自備購物袋

▲大部分的熟客都會自備購物袋，如果沒有帶的話可能就是現場購買，一個1元。

▲起士乳酪火腿貝果是我從來沒吃過的口味，可能是我現在比較少吃便利商店麵包的關係，一上車就忍不住想吃了啦！

有開發票

和以前不同的是以前是小貨車販售沒發票，現在是在統一門市裡購買所以會有開發票，我總共買了20個麵包，有兩個先吃掉了，全部售價是385元，平均一個19元左右，打完65折真的很划算。尤其是月底時不想花大錢又想吃用料製作品質有水準的麵包時，可以在下午2點來搶購，記得要早點來選項會比較多。

心得分享

對於每日需要準備早餐、點心或下午茶的家庭或上班族來說，這裡不僅能大幅節省開銷，更能一次滿足多種口味喜好，是生活中的美味小確幸，這種以工廠良品形式販售的方式，不僅讓消費者用更優惠的價格享受到品牌麵包的品質，也為食物減少浪費盡了一份力，是一種雙贏的消費模式，如果月底想要花少少的錢享受到便利商店的麵包，不妨可以去現場挖寶搶便宜囉！

統一企業 桃園中壢廠（統一麵包良品販售）

地址：桃園市中壢區定寧路15號（7－11統壢門市旁）

電話：03－4523191

營業時間：14：00－售完為止

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