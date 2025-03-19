無人辦公室藏「密室酒吧」在樹林！10種原創特調、有酒有故事

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

這裡是樹林人下班回家前的最後一站，Chill Home邱宅。在樹林也有這種充滿故事的小酒吧！有趣的密室入口設計，讓這一處小地方更加有隱密感，店裡提供多種調酒讓你慢慢品味。10種原創特調，每一杯背後都有一個故事。這些都是邱宅主理人Jie，擔任Bar tender多年來的經驗與人生哲學。

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神秘的密室入口，找到線索猜密碼

在朋友推的推薦下慕名而來，位在靠近日新街交叉口的育英街上，出現了一間看似不起眼的小店面。一個辦公桌、一張辦公椅、放資料夾的鐵櫃，這樣的佈景，光是用看的就感到好疲憊，這不就是辦公室嗎？

衣帽牆面其實就是進入酒吧的暗門，至於怎麼打開，有兩個線索，一個在右邊牆上的便條紙上，另一個則是在電腦螢幕跟鍵盤之間。很猶豫，要不要直接告訴大家該怎麼破解密碼，為了不要破壞大家玩密室逃脫的樂趣，大家還是自己找答案。

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教你一招「偷吃步」

其實我不是按密碼破解的，根據牆面上的線索，我唯一思考的方向是「我好想下班啊！」「下班要打卡吧？」，抱持著這樣的執念，我緩緩拿起大衣旁的掛牌，直接嗶卡，登登，就打開了。如果實在找不到密碼，可以用這個偷吃步的方式進入。

關於樹林人的共同回憶，還記不記得有多少次，在台北的酒吧待到11點多，趕著去搭捷運轉火車。就連下班想放鬆的飯局，都還是得汲汲營營的趕車。大家的心聲，邱宅都知道，位於樹林火車站附近，育英街上的一處民宅。門口低調且隱密，密室的入口設計，你必須要有強烈想要下班的欲望，就會知道怎麼進去了。

精選6種原創特調，每一杯都有故事

邱宅Chill Home除了一般常見的調酒以外，最特別的是他們有10種原創特調，都是主理人Jay的原創。每一杯的名稱都讓人感到很有共鳴，像是啟程、休息、想念。這些淺顯易懂的調酒名稱，讓人想起許多自己的經歷與故事，用味覺的方式回憶，是個非常特別的體驗。

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啟程J fashion（威士忌／廣藿香／香料）

調酒師Jie說，啟程是他從做調酒師這個工作以後，第一杯原創特調。因此稱他為「啟程」，象徵著調酒之路的開始。啟程的味道有一點煙燻味，酒感偏重，香氣直衝鼻腔。神奇的是，聞起來有一股香甜的柑橘味，但是喝起來並沒有甜，取而代之的是威士忌特殊的煙燻味道。

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牽手 Kanchu（琴酒／菊花／接骨木／蘋果）

牽手的台語發音是「Kanchu」，就是另一半、伴侶的意思。主要組合元素都是Jie太太喜歡的味道。這杯特調的誕生，原來有這樣的浪漫意涵。以琴酒為基底，聞起來有菊花香、薰衣草香。淺嚐進入舌尖，出現接骨木的花香味。喝起來的感覺就是非常清爽，酒感不重，是一種舒服的微醺感。不喜歡酒感太重的女生，很適合點一杯「牽手」，有預感一定會愛上。

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休息 Quick Kiss（伏特加／楊桃／焦糖海鹽泡泡）

「休息」是一個比較簡單輕鬆的調酒。以伏特加為基底，新鮮楊桃汁自己製作的。裡面還加了一點氣泡飲，最上層是焦糖海鹽泡泡，是調酒師親自製作的。很特別的是，它沒有鮮奶油的成分，但是嚐起來卻充滿了鮮奶油般綿密的口感，淡淡的甜味清爽不膩。口感酸爽，非常適合當作喝酒期間休息的中繼站。

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旅行 Travel to?（茉香綠茶伏特加／紫蘇／水蜜桃）

旅行的靈感來自於Jie曾經旅行過的國家，從杯子的選品還有竹蓆杯墊，不難猜出這是一個充滿日本元素的調酒。基底是自製的茉香綠茶伏特加，帶上一點紫蘇的味道跟水蜜桃。杯墊是日本人在吃蕎麥麵的時候，會用到的竹蓆。一整套從調酒的元素，到使用的杯具都圍繞著日式的風格。這杯調酒嚐起來，茉莉花香香氣十足，加上水蜜桃感覺酸甜可口，整體也是非常清爽。

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想念 Memory（伯爵琴酒／小美冰淇淋／可可）

「想念」的味道清爽微酸，甜而不膩，有小美冰淇淋的香草香味，還有自製的伯爵茶琴酒。閉上眼睛，感覺像在蟲鳴鳥叫的花園裡面，品嘗下午茶帶有一點微醺感。

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童趣 Childhood（伏特加／奶酒／麵茶）

如果你喜歡奶酒，或是喜歡喝奶茶的人，絕對不能錯過這杯「童趣」。以伏特加為基底，加入了奶酒跟麵茶粉，最上面放了一塊炙燒過的爆米香。乍看之下會以為很甜，不過喝起來是非常清爽的，散發出淡淡的奶香。這杯其實很有層次感，一開始喝的時候，鼻子會靠近爆米香。炙燒過後有濃濃的焦糖香氣，這是一個很酷的體驗。聞到的味道跟淺嚐的味道不一樣，綜合感受非常搭配，這些元素都是童年時光最常吃的點心。

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無預警Shot盤驚喜連連

好喜歡邱宅Chill Home酒吧的整體氛圍，我覺得Jie是一個很有創造力的人，送上來的Shot味道都很特別，蘋果炙燒焦糖超級加分。

有酒有故事，還有深夜小點可以搭配！

當然，除了調酒以外也有提供一些深夜小點，讓我們可以搭配享用。這次點了「炸物拼盤」、「水餃」、「限量牛肉麵」，這些都是很棒的下酒菜。尤其是水餃讓人超愛的，偷偷跟大家說，水餃搭配調酒「啟程」的味道還不錯。

關於邱宅Chill Home的誕生

Jie熱情的跟我們介紹分享所有原創特調的背後故事，還有關於為什麼想要在樹林開一間酒吧的原因。初衷，就是讓樹林人下了班不用急著回家，可以有一個小小放鬆的地方。

到台北上班的樹林居民，如果朋友或是同事約下班小酌，我們時常就是在台鐵末班車。不然從台北搭計程車回樹林，車資大概500至600元，甚至是600元以上（很有經驗）。邱宅Chill Home的誕生，讓住在樹林的居民有一個徒步就可以到的小酒館。這裡可以是下班後，回家前的最後一站，讓大家可以好好放鬆心情，享受此刻的微醺美好。

很推薦大家可以來邱宅Chill Home品味一下他們的特調，感受這裡的美好氣氛。如果有朋友問你說，樹林有什麼好玩？除了秀泰，你還可以跟他們說：「有一間很特別的酒吧，我來預約。」

Chill Home邱宅



地址：238台灣新北市樹林區育英街88號

營業時間：周一至周四19：00－02：00、周周五六19：00－03：00（周二公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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