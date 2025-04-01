秘製醬辣到額頭冒汗！三菜魯肉飯只賣65元太佛　新北樹林深夜美食

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

如果你是夜貓子，半夜肚子餓到翻找外送卻不知道該吃什麼，那這家 「道地魯肉飯」 可以來一下！這間隱藏在新北市樹林區夜市銅板美食小吃，不但開到凌晨01：00，還提供CP值超高的魯肉飯套餐。在夜市這邊，和朋友一起來吃，點了一整桌滿滿的小吃，最後結帳金額竟然才215元！價格便宜、味道又好，樹林夜市美食的隱藏版？

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必點經典：魯肉飯套餐，銅板價65元配三菜！

魯肉不只是細碎肉燥，而是帶點肥瘦均勻的大塊魯肉，滷得香氣四溢，吃起來超滿足！而且套餐裡還有配菜，像是油豆腐、青菜、木耳，這樣一整套竟然只要65元！這價格在大台北地區真的是一股清流！

魯肉飯口感怎麼樣？

魯肉肥瘦兼具，吃起來不會膩，但又帶點膠質的滑順感。醬汁濃郁，拌飯後鹹香超夠味，不會過甜或過油，再搭配酸菜、青菜，吃起來更清爽解膩。

這家店的魯肉飯，還真不錯！

但個人覺得稱不上是道地，因為我不知道「道地的魯肉飯」是什麼味道，可能要去國外吃，如果有家鄉味才能稱得上是道地吧？所以說，這家店還真會取名字。

銅板價大滿足！215元吃有飽的點餐攻略

為了測試這家店的極限，我和朋友加點了一些小菜，結果發現這家店的小菜不只便宜，都還蠻好吃。海蜇頭脆口帶點Q度，拌上醋與薑絲，超級爽口很推要點；豬耳朵膠質感滿滿，配上微辣醬油超讚。還有貢丸湯超大顆，冬天喝起來很暖胃，而乾麵（大碗）就是簡單的麻醬乾麵，帶點鹹香，份量大！

超強生辣椒醬！敢吃辣的務必要試試

▲如果你是嗜辣一族，這裡的辣椒醬一定要給它一勺下去！

他們的辣椒不是一般的醬料，而是生辣椒直接醃製的超強辣醬，一小口就能讓你額頭冒汗、鼻水直流，但同時又辣得很香，配魯肉飯或乾麵根本是靈魂搭配！這麼威的辣椒醬，真的讓人有種「想挑戰自己極限」的衝動，如果你敢吃辣，一定要試試！

結論：樹林魯肉飯，便宜又好吃，還是夜貓子最愛！

這次來 「道地魯肉飯」 CP值超高，口味實在！如果你是魯肉飯控，喜歡肥瘦適中、滷汁鹹香的魯肉飯；喜歡超便宜、超滿足的銅板美食；半夜肚子餓，想找一家開到凌晨01：00的宵夜好去處；喜歡吃辣，想挑戰生辣椒辣到爆的超神辣醬。

菜單

道地魯肉飯

地址：238新北市樹林區保安街一段20巷2號

電話：0916－979320

營業時間：17：30－01：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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