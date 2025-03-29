海浪聲伴入夢鄉！花蓮沙灘藏絕美海景房　夢幻日出＋道地韓式早餐

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

住進太平洋？這間花蓮海景民宿讓我一秒到濟州島！這次在花蓮，我終於找到夢想中的住宿－「海的聲音民宿」，它不只是靠海，而是直接蓋在沙灘上！一打開窗，遼闊的太平洋就在眼前，藍得像幅畫，美得讓人屏息。這裡不只擁有無敵海景，還是韓國老闆經營，早餐提供道地韓式料理，住起來真的有種置身濟州島的錯覺！這篇文章就來分享我的兩晚療癒住宿體驗，一起感受花蓮的海有多迷人。

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民宿就在海邊，這次真的住進了太平洋！

有沒有一種住宿夢想，就是醒來後，眼前就是遼闊的海洋，耳邊只有浪花拍打沙灘的聲音？這次在花蓮的旅程，我終於實現了這個願望。這次出發前，我就決定一定要住進一間「真正能從房間看到海」的民宿，結果「海的聲音」真的超乎預期，它不只是靠海，它就是直接蓋在沙灘旁！窗戶一打開，就是一望無際的太平洋，波光粼粼的海面，還有那種一層層漸變的藍色，從淺藍到深藍，再到帶點靛色的海軍藍，像是一幅畫一樣，讓人一秒忘卻煩惱。

▲當第一天踏進這裡，我的第一個感覺是：「這就是我的夢想之地！」海風吹來的瞬間，連靜下來發呆都變成了一種享受。

▲每一間都是無敵海景房



四層樓的海的聲音民宿，每個角落都讓人感到超放鬆

這間民宿總共有四層樓，結構簡單卻充滿巧思：1樓是大廳兼早餐區，空間超級寬敞，而最讓我驚喜的是，牆上有一幅超大的梵谷《星夜》壁畫！當我一踏進來，看到這面牆的瞬間，整個心都暖了。身為忠實梵谷迷，這種小巧思真的會讓人愛上這裡。

這裡還有大面積落地窗，陽光灑進來的時候，整個空間都充滿溫暖光線，光是坐著發呆就覺得療癒。窗外草坪區也是一大亮點，擺了四張可愛的木椅，讓你可以坐在那裡，直接面對太平洋發呆，體驗「什麼都不做就是最棒的度假方式」。2樓、3樓、4樓都是客房，而且，每間房都是海景房，這點真的無敵！

▲牆上有一幅超大的梵谷《星夜》壁畫。

▲一樓戶外草坪區。

海的聲音民宿房間設計：鄉村風 x 無敵海景，讓人徹底放鬆！

房間走的是溫暖的鄉村風，木質家具搭配柔和的色調，整體乾淨又舒服。重點是每間房的配置都非常貼心：雙人座沙發椅和小圓桌，在窗邊坐著喝咖啡，欣賞日出日落；陽台設有戶外座椅，可以吹海風、喝酒、看星星；大面玻璃窗，不用起身，只要躺在床上，眼前就是大海！

這間民宿完美實現了「在房間就能擁抱海景」的夢想，讓人真的不想離開。不過，我這次住的房間冷氣有點小狀況，感覺不太涼，還好不是夏天，乾脆打開窗，讓海風吹進來，結果意外感受到「海風助眠」的快樂，一覺睡得超香！

▲雙人座沙發椅＆小圓桌。



▲備品齊全，有熱水壺、瓶裝水、衛生紙、杯子、遙控器。

▲每一間房間床頭都有放一個香氛蠟燭，且是用融蠟燈的方式，安全又有香氣，超有渡假感！



▲就連浴室都是面海的！



▲浴室備品除了洗髮精沐浴乳以外，還有提供洗手乳跟乳液，這點我覺得超加分。

韓國老闆經營，濃濃的濟州島度假感！

住進來的第一天，還不知道老闆是韓國人，直到因為冷氣問題請他幫忙時才發現原來老闆是道地的韓國人！我們用簡單的英文和中文溝通，老闆雖然中文不太流利，但人超親切，這讓我瞬間有種置身韓劇的錯覺。這間民宿的氛圍，真的很像我在韓劇或綜藝節目裡看到的濟州島風格，有一種純粹的放鬆感。

日出美到令人屏息，這才是住海景房的最大意義！

我們住了兩晚，第一天晚上就特別查好日出時間，設好鬧鐘，準備好迎接夢幻日出。結果天氣非常好，清晨的天空透著淡淡的粉橘色，然後，太陽緩緩從海平線升起的那一瞬間，整個世界都變成了金色。我就靜靜地坐在床上，看著這一幕，內心超激動，但又捨不得移開視線。這個畫面真的美到像電影裡才會出現的場景！看完日出，心滿意足地又滾回床上補眠，人生就是要這樣享受！

韓式早餐太驚喜，根本是住進了濟州島？

這間民宿不只海景美，連早餐都超級有誠意，老闆用韓式家常料理來款待房客，讓人有種真的飛到韓國的錯覺。第一天早餐是韓式蒸蛋和清爽小菜，口味很道地！第二天早餐是韓式豬肉湯泡飯，這道料理真的太有靈魂，湯頭溫潤濃郁，讓人一口接一口。有趣的是，小菜部分稍微調整成符合台灣人口味的清爽風格，像是新鮮生菜、韓式泡菜，吃起來很順口，不會過於重口味。

貼心小叮嚀

海的聲音民宿是環保民宿，不提供一次性備品。有提供毛巾、浴巾、沐浴乳、洗髮乳。記得牙膏、牙刷、梳子、刮鬍刀，這些都要自備。

總結

海的聲音民宿是一間讓人想一住再住的海景民宿，真的讓我對花蓮的海有了更深層的體會。原來，在這裡，光是看海、聽海聲，就足以讓人完全放鬆。這趟旅程中，我體驗了「被太平洋溫柔包圍」的感覺，感受到了韓國老闆帶來的濟州島氛圍，吃到了最道地的韓式早餐。雖然冷氣小故障，但換來的是開窗吹海風的另一種浪漫，這趟旅行的每一個細節，反而讓我更愛上這個地方。如果你也想找一個可以徹底放空、沉浸在海景中的地方，海的聲音民宿真的值得一來！

海的聲音Guesthouse High Wave

地址：974花蓮縣壽豐鄉16之1號

電話：0905－572358

營業時間：08：00－18：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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