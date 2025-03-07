宛如泰國媽媽私廚的家鄉味！清邁必訪餐廳　連5年登上必比登推介

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

2020年起，在泰國清邁餐廳中連續五年榮獲米其林必比登推介，以手工製作的菜餚與用心服務聞名，一直是許多當地人與遊客必訪的餐廳。若想感受地道泰式家庭氛圍，又想品嚐結合傳統與創新的美食，那麼「ครัวอาจารย์สายหยุดแอนด์หมอทราย／Saiyut & Doctor Sai Kitchen」絕對是一個不可錯過的選擇，這家由母女檔創立的私廚餐廳，以「美食即是生活中的藝術」為理念，不僅有豐富的泰式菜餚，還兼具藝術的擺盤與溫馨的用餐環境。

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清邁米其林推介餐廳

2020年起連續5年獲得泰國米其林必比登推介，每年都有獲獎，就像走進泰國媽媽私廚的民宅的感覺，也成為大家到清邁會想到訪的餐廳。同時也是2024泰國 Wongnai Users’ Choice 推薦餐廳，獲獎無數。

▲店主Dr. Sai遵循母親兼廚藝老師Saiyut的食譜，母女倆一起創立餐廳，在這裡也可以見到美麗的蔬果雕刻，就像是在參觀藝術品。



▲適逢泰國水燈節期間，店家的布置也相當繽紛，可以見到大型的花燈，相當美麗且適合拍照。



▲在戶外區就看到這些盒裝的泰式傳統點心，據說也有不少在地人會來買回家享用，可以選擇喜歡的造型。



餐廳內部布置如同傳統泰國民宅

木質桌椅與手工藝品點綴其中，讓人彷彿置身泰式家庭，用餐空間清潔明亮，每道菜餚都經過精緻擺盤，充分體現「美食即藝術」的理念。

Saiyut & Doctor Sai kitchen｜菜單／MENU

這裡的料理選擇很多，不管是菜單或是樣式都相當精美，厚厚一大本實在是沒辦法全部拍照，只好拍大概的菜色讓大家參考一下價位，可以吃到許多泰式經典料理，有些菜色需預訂才吃得到呦！

為了能充分享受用餐體驗，店家建議嘗試套餐

每種食物都有獨特的配方和不同的味道，但放在一起卻很相配，辣、甜、酸、鹹都融合得很好。套餐裡有咖哩、蒸煮料理、油炸料理、炒菜、沙拉，還有肉類可供選擇，如蝦、魚、雞肉、豬肉、螃蟹和貽貝。套餐中的食物可以根據顧客的喜好添加或取消，如果需要協助，可以告知服務員。

▲Saiyut & Doctor Sai Kitchen 的菜單以道地泰式料理為主，從開胃菜到主菜、甜點，每一道菜都充滿創意與細膩心思。

Saiyut & Doctor Sai kitchen｜推薦美食

來到這裡必點的當然就是宮廷點心拼盤系列了，光是視覺效果就很加分，再搭配各式各樣的蔬菜、醬料，變幻多種口味，絕對是推薦的必吃料理，還有泰式米線系列也很適合炎熱的天氣享用。

開胃小點 蟹肉咖哩醬

點完菜餚之後隨即送上招待的開胃小點，每桌都有，酸香脆口的青芒果搭配獨特的蟹肉咖哩醬，真的是又香又開胃，不禁期待起接下來的餐點了。

椰子汁

每次到泰國除了泰式奶茶之外，我最常點的就是椰子汁，清涼又消暑，喝完還可以吃椰肉當甜點，很清甜。

抹茶椰子冰沙

三種顏色米飯

原本我對米飯還興致缺缺，但是一打開蓋子看到美麗的蝶豆花米飯、泰國米、胚芽米之後就改觀想試試口味了，獨特淡雅的香氣，搭配重口味的泰國料理剛剛好。

Thai appetizer set of 10 pieces 170THB

宮廷風格的拼盤組合，包含十種不同的開胃點心，融合酥炸、涼拌等多元烹調方式，展現泰國傳統菜餚的精緻與多樣。

▲一旁還搭配了三種不同的蘸醬，其中我最喜歡的是有黄瓜洋蔥魚露，味道特別去油解膩。

泰式海鮮湯

Stewed Pork in Brown Sauce

▲和台灣吃到的滷肉超像，以泰國傳統醬料燉煮的豬肉，香甜鹹香兼具，肉質軟嫩入味。



Ajam saiyud’s special recipe Phad Thai with prawns 200THB

泰式經典炒河粉，河粉煮至恰到好處，帶有微微嚼勁，每一口都被炒得乾香四溢，搭配煎成像網狀的蛋，既保有泰國經典的風味，又讓人感受到細膩的層次感，記得加些辣粉一起吃更對味。

Thai chill-paste set 499THB

包含六種辣椒醬，搭配水煮蛋、炸魚、炒豬肉、新鮮與水煮蔬菜等多樣配料，推薦愛好辛辣的饕客一試！

▲辣椒醬的多樣性讓人驚豔，尤其是 Nam Prik Ong 的番茄辣味，與炸魚的鮮甜形成鮮明對比，口感極為豐富。

Hang-Lay curry（Northern style curry with pork belly）195THB

泰北風味的豬五花咖哩，咖哩醬濃郁而帶有溫和的辛辣，配上醃製入味的豬五花，口感軟嫩，適合搭配白飯享用。

打拋豬

▲打拋豬還是在曼谷的好吃，純粹是因為友人很想吃才點，這道我覺得還好。



泰式米線

使用泰國當地米製作的米線，口感軟中帶彈，搭配特製醬汁與新鮮配料，也是我最愛的一道，蘸醬相當多樣化，吸飽了米線湯汁，又辣又香。

蜜地瓜搭椰奶

地瓜的口感和台灣蜜地瓜差很多，可能是地瓜的品種不同，這個吃起來比較硬一些，也可以淋上椰奶一起吃，香香甜甜的，泰國的甜是真的很甜的那種喔！但是這雕花實在是太精美了，簡直就像藝術品般美麗。

綠茶

我們一致覺得需要熱茶來搭配甜點，所以點了二壺綠茶來配甜點享用，果然解甜又解膩。

Thai dessert set 350THB

包括各式泰國傳統甜點的綜合拼盤，如宮廷甜點般的擺盤，真的很華麗又很精緻，當然也是超級甜，我個人比較喜歡吃椰絲的那款，一定要配熱茶一起吃喔！

Saiyut & Doctor Sai kitchen｜用餐心得

Saiyut & Doctor Sai Kitchen 是一家融合傳統與創新的泰式私廚餐廳，每一道料理都充分展現了泰國飲食文化的深厚底蘊和用心，經過這次用餐體驗，無論是菜餚風味、用餐環境，還是服務細節，都讓人印象深刻，價格雖然比一般餐廳高一些些，但都還是可以接受的價格，也很精緻，很推薦給喜歡拍照和吃傳統泰式美食的朋友。

ครัวอาจารย์สายหยุดแอนด์หมอทราย／Saiyut & Doctor Sai Kitchen

地址： 32 Chotana Rd Soi 12, Pa Tan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300泰國

營業時間：10：00至21：00（周三公休）

官網

Saiyut & Doctor Sai kitchen｜交通資訊

自駕：從清邁古城區出發，大約需15分鐘，餐廳附近提供停車位，但高峰時段建議提前到達以便順利停車。

搭乘嘟嘟車或 Grab：從清邁市中心搭乘嘟嘟車或 Grab 前往，車程約 10–15 分鐘，車費約 80–150 泰銖不等。

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