首爾隱藏版雞湯香噴濃郁！中文溝通也OK　軟Q辣炒雞爪年糕超下飯

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

留在韓國首爾的最後一晚，將此行最後一頓韓餐留給了隱藏版的「明洞雞一隻」。從首爾塔下來走到明洞商店街，享用香噴噴的濃郁雞湯，搭配海鮮煎餅與辣炒雞爪年糕真的是絕配，價格合理而且還可以用中文溝通，CP值超級高，是不少旅客或在地人都會光顧的巷弄老店。

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地點

▲從捷運明洞站8號出口走到店家，步行時間大約10分鐘左右，巷弄外頭就是熙來攘往的購物街，也相鄰明洞大聖堂。

外觀

外觀有點陳舊，卻是不少饕客的寶藏美食店家，而且用餐座位蠻多的，有一樓和二樓可以使用，上菜速度也很快，並且內部的陳設氛圍很棒，整體很有情懷感！

菜單

時值二月底但戶外的氣溫仍相當低，我們進門後跟店家大姐說明兩人用餐，然後被帶位入座，並且交給我們一份中文的菜單。內容很簡單，我有先上網查過，所以點了一份雙人雞湯、辣炒年糕及海鮮煎餅，附贈的小菜也可以續點吃到飽。

小菜

一開始，端上來的有偏辣與偏酸的泡菜兩種，另外還有自家辣醬與其它調味料。比較特別的是有一份滿滿的韓國韭菜，可煮湯或是加到沾料裡。

▲我喜歡他們的泡菜，味道很特別，是很傳統的味道，甜味較少但脆度高、水分多。

海鮮煎餅

份量合理，用料很實在，有青蔥與海鮮，可以沾輕醬油一起品嚐。口感和味道比較像是台灣蛋餅的軟皮，還蠻好吃的！

辣炒雞爪年糕

紅通通的辣炒雞爪年糕，滿滿一盤上面有許多脫骨雞爪，嚐起來很軟Q又下飯，牙口不好也能大快朵頤。辣度與甜度掌握的很好，配上軟綿的年糕，是我很喜歡的味道。

雞湯

最後的主角是那鍋內含馬鈴薯片、韓式年糕與切塊處理的雞湯！一上桌，還要先等待五分鐘左右，讓雞肉完全熟透後方能品嚐。清澈的湯頭嚐起來卻十分地濃郁，剛上鍋時店家阿姨還幫我們做了調料，將醬油、蒜泥、芥末與韮菜等混合在一個碟子裡，可以沾雞肉。

▲湯頭味道很棒，在冷冷的冬天，享用這道美食真是暖心又暖胃，而且雞肉為整隻雞拆切，所以兩三人一起吃一鍋剛剛好。

▲雞肉算大塊，份量剛好，嚐起來很有彈性，不同部位口感也不同。裡頭的人蔘與馬鈴薯片都可以吃，尤其再加韮菜去煮，味道層次更豐富！

收尾湯鍋

最後，店家阿姨還問我們收尾湯鍋要加麵還是飯來煮，有點像是雜炊的概念。我們選擇了手工麵，淡黃色的麵條加到鍋裡，會讓湯頭呈現乳白的顏色，而麵條在煮時要攪拌一下，避免黏在鍋裡。撈起來後可以依照喜好加辣醬或是醬油、烏醋，但我覺得灑些胡椒粉的味道最棒，讓人相當滿足。

명동닭한마리 明洞雞一隻（Google Map）

地址：19-21 Myeongdong 10-gil, Myeong-dong 2(i)-ga, Jung District, Seoul

時間：11：00－23：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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