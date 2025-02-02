巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

在青森八戶（Hachinohe）行之中，我們來到「ガンダムカット スズキ理容室」這裡，當地有個七十多歲的理髮師大叔「鈴木敏美」，因為在自家理容院放置自製的鋼彈（undam）模型而聲名大噪！觸發這個動機，是起源於他本身對石膏模形的愛好，在61歲的那一年，想給自己一個人生的紀念；由於高中生顧客的一個製作提議，就讓這個全國聞名的巨型鋼彈因此而產生。

也因此，鈴木理容院有了「鋼彈理容院」很酷的稱號，成為全國鋼彈迷心目中的必訪聖地之一；對我而言，自從日本橫濱看過巨型鋼彈機器人後，就沒再遇到這麼大的！

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ガンダムカット スズキ理容室位置

這家理容院位於青森縣的奧入瀨町，位置就在以同本尊自由女神像1／4大小的銀杏公園同區域。這是緣起於此地和紐約同樣，同屬北緯40度40分的位置所致，於1990年發展觀光所打造的推廣地標，製作巨大模型的想法也從此而生。

原本想從事藝術創作的他，因繼承家業從事美容理髮約60年，而石膏模形的製作就成為他閒暇的愛好，在2006年正值61歲的他，看到鋼彈模型時為之震驚，畢竟出生自二次大戰的世代，這種鋼彈（台灣稱：鋼彈機動戰士）名詞是全新的一個世界！

交通不太便利

此地點就在沿太平洋海岸的國道338號上，交通不是很便利，在附近有軍民共用的三澤機場，所以不時會聽到轟隆飛機經過的聲音。從八戶市自駕來此，時間大約要一個多鐘頭，算是比較偏遠但卻很有趣的地方。

勾起鋼彈童年回憶

我小時候也曾組過一些鋼彈模型，當時都是去西門町萬年百貨買的，而最經典的就是「RX－78－2」初代鋼彈始祖，印象中當時做的應該是1／48最平常的比例，背後兩把光劍很厲害。還記得後來還有一堆不同的鋼彈玩具，像是武士鋼彈、SD鋼彈等等不止模型，我還有扭蛋！

製作鋼彈的起因

年屆六字頭的他，初接觸到這個鋼彈模型時感到震撼又興奮，接著就開始研究等比例大小製作，和高中生們一起收集數據測量。據說以前「普通頭」和「鋼彈頭」兩種，成人1500日圓（約台幣315元）／學生1000日圓（約台幣210元），而室內櫥窗上有許多模型展示可免費參觀欣賞，但可惜造訪日當天休息沒有營業。

使用保麗龍製模具，以混凝土代替石膏讓模型不易風化，因其重量改成拆結不同部位做組合，以工作之餘的時間慢慢製作，歷經一年的時間方能完成一尊模型。到目前為止，已經完成十多尊的模型，而70多歲的他因體力與視力減退也不再理髮，改成經營鋼彈卡拉OK小吃店，唱一次約500日圓（約台幣105元）。

▲看到這個新世紀福音戰士在裡頭，也絲毫不會有任何的違和感。

▲這裡還有應任天堂員工要求製作的瑪利歐、漫威的鋼鐵人、變形金鋼的大黃蜂等等；讓不同年齡的遊客旅人，可以看到很有趣的內容。

▲這個實體巨型2.5倍大的鋼彈頭也很酷，它是使用廢棄的廂型車所製作的包廂，在裡面還有卡拉OK設備，可以在這裡大唱鋼彈的相關歌曲。

ガンダムカット スズキ理容室（鈴木理容院／鈴木鋼彈理容院）

地址：青森縣上北郡奧入瀨町市川目4－6－30

時間：不定時營業（11：00－16：00），免費參觀

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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