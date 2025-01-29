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日本最大朝市開箱！破曉後突然冒出、小小漁港擠滿300多家攤商　

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

在八戶（Hachinohe）這裡有個著名的「館鼻岸壁朝市」，僅在每年的3月至12月周日的凌晨五點開始營業！因其在不到800公尺的區域內，匯集300多家各式各樣的店鋪，吸引了許多海內外的遊客們前來，所以也擁有「日本第一朝市」的美名，是來此必訪景點之一。若想了解當地的風土民情，那麼逛他們的晨間市集，絕對是最棒的方式！

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交通
這裡離朝市循環巴士「ISABA號」很近，想避免塞車的旅人可以選擇搭乘巴士前往，不過要注意它的班次與預留上車排隊的時間。若是搭電車前來，則需在「陸奧湊」站下車。因為停車場僅有500個車位，所以若是自駕前來的話，一定要非常早到！

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲這回造訪，趕在12月最後一周的營業日去參觀，原本很擔心暴風雪來臨會影響我們的行程，但很幸運地在打聽之後仍是正常營業。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

開車：從八戶高速公路開車20分鐘；從八戶站開車25分鐘；從八戶市中心街開車10分鐘。
搭乘電車：從JR八戶線「陸奧湊站」步行10分鐘左右。
搭乘巴士：搭乘週日早市循環巴士「ISABA號」到「館鼻漁港前」站下車。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

觀光遊客們的必訪朝聖地
朝市每逢周日於館鼻漁港舉行，本身為戶外露天市集，所以集結了各式各樣不同內容的店鋪，因此這裡成為日本境內大規模的假日晨間市場之一。這裡不僅是在地人的採買寶庫，也是許多外地觀光遊客們的必訪朝聖地，滿滿的人潮常讓行走的道路與停車場擠的水洩不通，但也因此見證此景點的高人氣！

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

當日我們約莫六點多天色仍暗時抵達，因為正值隆冬大雪之日，所以有預感出攤的商鋪應該不會全滿。但抵達現場時，其實就已經看到不少人了，而且幾個攤商前已經有人在排隊！另外，這裡也有提供洗手間和流動廁所，但是人潮擁擠，可能會排很久。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

攤販
如果跟我一樣是初訪者，可以先花大約一個小時的時間慢慢逛一圈，每家攤位賣的內容都不太相同，像是八戶地區的海鮮蔬果、甜點咖啡、手作藝品，以及美食佳餚等等，就像是個超大型的遊樂園，內容琳琅滿目但消費金額卻相當便宜實惠！如果想快速找攤販內容，也可以上網或在朝市現場購買「館鼻岸壁早市地圖」（100日圓）。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲逛完一圈，當天出攤的商家差不多快要一半左右，果然冬天做生意的人比較少一些。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲當天還遇到學生在募款，冷冷冬天仍然很有力地大聲呼喊，讓人想為他們應援！

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲在後方天橋有個階梯可以上去，天氣好時還可以拍到攤商及海港全景。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

這裡販售食物的內容真的挺豐富的！
相當有人氣的是炸雞烤物，而且販售相同內容的攤位還不止一家，我自己也逛了幾家排隊較多的店家，最後買了其中一家來吃，剛好碰到剛出爐熱呼呼的還不錯吃。另一家人氣攤商賣的是小籠包，但我看了內容像是我們的煎包，感覺普通就沒有買，附近的另一家中國人開的烙餅店反而吸引我，而且牛肉餡味道很好吃。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲其它像是烘培麵包西點，以及手沖咖啡感覺也很不錯！

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲另一家賣炭烤的攤車是我個人最推薦的內容之一，畢竟天氣冷現烤現吃才最對味！

這家攤車賣的是使用旋轉烤爐的海鮮料理
多樣食材像是三文魚、鯖魚、香魚等等都有，而且價格超便宜只要600日圓。雖然店家不懂中英文，但是你可以在排隊時觀察一下，點餐時指給阿姨看，等烤好後再到旁邊結帳即可。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

原本想買烤鯖魚來吃，但是我發現大塊鮭魚更吸引我，所以決定點它來吃！拿到時，剛烤好的香味撲鼻而來，嚐起來外酥內嫩而且油脂很豐厚，味道較鹹很下飯，但因為我有自備保溫瓶熱茶，所以可以稍減鹹味，超美味！

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

室內市集餐廳
此時，天色漸亮而離開的時間差不多剩半個小時左右，所以我轉往停車場旁的室內市集餐廳移動。在這裡頭有一些店家販售熱食，環境也比較溫暖，選擇不少價格也不貴。有些老人家會買好攤商食物來這裡吃，還有免費的飲水可自取。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲我選擇一家需先投幣買票券的店家用餐，看完上頭寫的各式各樣餐點和內容，我最後選擇了只要300日圓的咖哩飯。

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲雖然只是簡單的米飯配咖哩，但是味道很香而且帶辣味，嚐起來暖胃又暖心。

周邊風景

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲▼日本最大傳統市集館鼻岸壁朝市。（圖／部落客Wisely授權提供）

▲雖然冬晴雲層仍厚但是旭日升起煞是好看！期待夏季再訪，感受不同時節的活力。

館鼻岸壁朝市（湊週日早市會事務局）

地址：青森縣八戶市新湊 館鼻岸壁
電話：080－57343251
營業時間：3月中旬至12月底05：00－09：00（2025年度3月16日預定開啟）
網站：WEBFB

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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