打卡「柯南劇場版」9大靈感景點！黃昏時分漸層天際線必收藏

圖／Canva

文／ReadyGo



對於名偵探柯南的粉絲來說，劇場版中的日本景點總是讓人回味無窮。這次帶大家走訪「一百萬美元的五稜星」、「異次元的狙擊手」和「天空的劫難船」等劇場版中的9大靈感地點，讓你在旅途中再次感受劇中場景的魅力！

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跟著柯南打卡9大日本景點！

一百萬美元的五稜星－北海道函館山

函館山以其壯麗的夜景聞名，是日本三大夜景之一，無論是黃昏時分的漸層天際線，還是入夜後的城市燈火，都令人嘆為觀止。這裡的視野遼闊，可以俯瞰整個函館市和津輕海峽的景色，尤其在冬季積雪時，更添一份浪漫氛圍。不僅是觀光客，許多電影拍攝團隊也青睞這裡的絕美景色，成為經典場景的誕生地。登山可選擇纜車或徒步，纜車站設有餐廳和紀念品店，適合小憩。

圖／Canva、柯南劇場版海報

函館山

地址：北海道函館市函館山

營業時間：全天開放（纜車運行時間需查詢）

一百萬美元的五稜星－北海道五稜郭塔

五稜郭塔是觀賞北海道歷史與自然的最佳地點之一，從塔頂俯瞰，整座五稜郭公園呈現出獨特的五角星形設計，這是江戶時代晚期的代表性建築，融合了西洋軍事建築的特色，塔內設有展覽廳，詳細介紹五稜郭的歷史背景和建築特色。此外，春季時，公園內的櫻花綻放，更是吸引大量遊客前來。無論是登高欣賞全景，還是漫步在公園的綠地中，這裡都是一個適合全家大小的觀光地點。

圖／Canva、柯南劇場版海報

五稜郭塔

地址：北海道函館市五稜郭町43－9

營業時間：09：00－18：00（依季節可能調整）

票價：成人900日圓

一百萬美元的五稜星－北海道金森紅磚倉庫

金森紅磚倉庫擁有百年以上的歷史，是函館的重要文化遺產之一，這片倉庫群原為貿易倉庫，經過修復後成為充滿文藝氣息的購物與休閒區。這裡聚集了許多特色小店、咖啡館以及藝術展覽空間，無論是挑選伴手禮，還是品味當地美食，都是非常棒的選擇，夜晚的紅磚倉庫在燈光的映襯下，顯得格外浪漫，適合與親朋好友一同拍照留念。

圖／Canva、柯南劇場版海報

金森紅磚倉庫

地址：北海道函館市末広町14－12

營業時間：商店10：00－19：00（依店鋪不同略有變化）

異次元的狙擊手－東京晴空塔

作為東京的地標建築，晴空塔不僅是世界上最高的自立式電波塔，更是科技與旅遊的結合體，其主要的兩層觀景台分別位於350米與450米的高度，可以360度俯瞰東京全景，甚至在天氣晴朗時看見富士山，晴空塔內部還有購物中心、水族館以及餐廳，提供多樣的娛樂選擇，是一家大小都能享受的旅遊熱點。

圖／Canva、柯南劇場版海報

東京晴空塔

地址：東京都墨田區押上1丁目1－2

營業時間：09：00－21：00

票價：觀景台票價約2100日圓起

異次元的狙擊手－東京淺草寺

作為東京歷史最悠久的寺廟，淺草寺以其紅色的雷門和古樸的仲見世商店街聞名。雷門的大紅燈籠是遊客必拍的景點之一，而仲見世商店街則售賣著琳瑯滿目的日式點心、紀念品及手工藝品。在主殿內參拜後，不妨在庭院內散步，欣賞傳統日式建築的細節。每年都吸引無數國內外遊客前來感受日本的宗教與文化氛圍。

圖／Canva、柯南劇場版海報

東京淺草寺

地址：東京都台東區淺草2丁目3－1

營業時間：06：00－17：00

票價：免費入場

異次元的狙擊手－東京竹下通

竹下通位於東京原宿，是年輕人潮流的集中地，這條約400米長的商店街擁擠著時尚品牌店、創意甜品鋪以及各種潮流服飾和雜貨店。這裡的氣氛活潑熱鬧，隨處可見穿著前衛打扮的年輕人，是了解東京街頭文化的最佳地點，如果你喜歡可愛系或獨特的時尚風格，這裡一定會讓你流連忘返。

圖／Canva、柯南劇場版海報

東京竹下通

地址：東京都涉谷區神宮前1丁目

營業時間：各商店時間不同（多為10:00－20：00）

天空的劫難船－神戶明石海峽大橋

作為世界最長的吊橋，明石海峽大橋是結合工程技術與自然景觀的代表之作。橋長近4公里，橫跨兵庫縣與淡路島，為旅客提供一個觀賞明石海峽壯麗景色的絕佳地點。遊客可搭乘遊船近距離欣賞大橋，夜晚的橋身會亮起各種燈光，宛如一條橫跨海面的銀龍，非常浪漫。

圖／Canva、柯南劇場版海報

神戶明石海峽大橋

地址：兵庫縣神戶市垂水區東舞子町

營業時間：橋梁可全天觀賞，內部參觀需事先預約

天空的劫難船－大阪心齋橋

心齋橋是大阪的購物天堂，從高端精品到親民價格的時尚單品應有盡有。這裡還有許多地道的日本美食店鋪，如章魚燒、拉麵等小吃攤位。走在心齋橋筋商店街，可以感受到大阪的繁華與熱鬧，是購物與美食愛好者的必訪之地。

圖／Canva、柯南劇場版海報

大阪心齋橋

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋

營業時間：多數店鋪10：00－21：00

天空的劫難船－奈良興福寺

興福寺是奈良的重要歷史文化遺址，其五重塔是日本現存第二高的木造建築，寺內保存了許多珍貴的佛教文物，其中阿修羅像更是吸引遊客的一大亮點，周圍環繞著美麗的自然景觀，特別是在春秋季節，紅葉與櫻花增添了寺廟的迷人風情，是一個適合靜心與冥想的好地方。

圖／Canva、柯南劇場版海報

奈良興福寺

地址：奈良縣奈良市登大路町48

營業時間：08：30－17：00（依季節可能調整）

票價：免費入場

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