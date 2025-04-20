貓咪貨櫃屋療癒一下午！南部6座特色農場　高空冒險玩森林大擺盪

首圖／poc.kenting、feng_ray123023

文／ReadyGo



南台灣的陽光帶著一絲獨有慵懶感，這片南國風情裡不只有壯闊的海景、綿延的沙灘，還有許多與自然共生的動物樂園，成為旅人放慢腳步的療癒天地，說到南部景點，位於墾丁的「鹿ㄦ島水豚生態園區」便是最具代表性的一處，水豚呆萌的眼神、梅花鹿靜靜靠近的溫度，都能讓人卸下疲憊，感受生命最溫柔的一面！

墾丁的療癒不僅止於此，整個南部還有許多讓人流連忘返的特色農場，讓我們帶你走進南台灣最具特色的六大農場，從墾丁到嘉義，從水豚到羊駝，從牧場到生態園區，每一站都充滿驚喜與感動。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

南部特色農場TOP6

圖／IG＠ambie_2021、＠kitty0717



TOP1墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區

水豚共遊體驗

水豚那雙溫暖又呆萌的眼神，彷彿能帶領你遺忘城市的喧囂、重新學會放慢腳步，在墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區這座位於南部景點中的心靈庇護所，隨處可見與大自然相融的美好，從日式風格的鳥居、落羽松、櫻花樹到特別設計的豚門。

這裏不僅是親近動物的好地方，也是網美拍照天堂，除了和動物零距離接觸、水豚共遊體驗，園區裡還有趣味十足的豚石兌換遊戲，讓孩子在開心玩樂的同時，享受收穫驚喜的樂趣。

圖／IG＠poc.kenting

鹿ㄦ島水豚生態園區

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號

營業時間：10：00－17：00

門票：全票200元（13－64歲成人）、博愛票150元（12歲以下及100公分以上孩童、年齡65歲以上長者、身心障礙者及必要陪同者一位）、免費（100公分以下孩童）

TOP2屏東阿信巧克力農場

全台灣唯一可可有機認證園區

濃郁香氣彷彿能讓人放慢腳步，沉浸在每口巧克力的美味裡，全台灣唯一可可有機認證園區的阿信巧克力農場是個生產巧克力的南部景點，帶著小孩走進巧克力的生產過程，從可可豆的栽培到最終的巧克力製作，這裡每個細節都散發著濃濃的手作情懷，在這裏不僅能品嚐各式精緻的巧克力，還可以親身參與手作巧克力的過程，與孩子一起親手製作屬於自己的甜蜜佳品！

圖／＠官網

阿信巧克力農場

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27－8號

營業時間：09：00－18：00

門票：入園門票200元（含農場抵用券80元）、免費入園／免費夜探：3歲（不含）以下兒童、領有身心障礙手冊者

TOP3三隻小豬觀光農場

嘉義最新親子景點

南部景點中一處充滿溫馨和愛的親子遊樂地，農場裡飼養了二三十種可愛的動物，水豚、狐獴、駱馬、梅花鹿等動物們悄悄融入了這片草原，等待著孩子們的觸摸與探索，在這裡不僅能夠近距離接觸動物，還能在遊戲區和大型草原上釋放他們的精力，與小伙伴一起挑戰各種遊戲，園區內還有DIY教室，讓孩子們在學習中發現新鮮事物，邊玩邊學，讓這一切都充滿了溫馨與知識。

圖／IG＠kitty0717

三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭60號

營業時間：平日 10：00－17：00／假日 09：00－17：00

門票：全票130元（身高130公分以上）、優待票50元（身高100-130公分）、免費（身高100公分以下）

TOP4萌寵村親子樂園

暢玩無動力設施

在這個快節奏的世界裡，總有一些地方能夠讓人放慢腳步，重新與家人建立深刻聯繫，隱匿於嘉義阿里山公路旁的南部景點「萌寵村親子樂園」共規劃三個園區，在動物互動區孩子們可以與水豚、梅花鹿等溫馴的動物親密接觸。

在戶外遊樂區孩子們可以盡情享受射箭、人力雲霄飛車等設施帶來的歡樂，在室內遊樂區則能暢玩娃娃機、彈珠檯等遊戲機台，讓孩子感受動物的純真、找到屬於自己的樂趣。

圖／IG＠xuan86315

萌寵村親子樂園

地址：嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭60號

營業時間：平日 10：00－17：00／假日 09：00－17：00

門票：全票130元（身高130公分以上）、優待票50元（身高100-130公分）、免費（身高100公分以下）

TOP5咩咩上樹萌寵樂園

結合高空冒險和可愛動物

位於故宮南院旁的咩咩上樹萌寵樂園，是個充滿愛與溫暖的親子樂園，園區分為「魔法森林冒險樂園」與「萌寵動物樂園」兩大主題區，親子可以在這與動物們親密接觸、餵食牠們，不僅有活潑可愛的笑笑羊、袋鼠、羊駝、梅花鹿、水豚等動物。

園區中還有刺激的高空冒險設施與森林大擺盪，除此之外加工笑笑羊的毛DIY體驗活動更不能錯過，這些獨一無二的吊飾是家庭深刻情感的象徵，讓親子之間的陪伴更加緊密、成為南部景點中一個充滿活力和溫情的角落。

圖／@FB粉絲專頁

咩咩上樹萌寵樂園

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

營業時間：平日 10：00－17：00／周五、假日 09：00－17：00

門票：全票200元、優待票150元（12歲以下）、免費（身高90公分以下）門票皆含50元飼料、50元餐飲抵用券

TOP6嘎逼&牛奶互動園區

高雄寵物型動物園

在這片充滿愛與溫暖的南部景點中，寵物互動園區與咖啡館彷彿成為了讓家庭共享美好時光的天地，嘎逼&牛奶互動園區內共分成三區，包含咖啡廳、貓貨櫃與動物園區，其中動物園區飼養了多種可愛的小動物，從活潑的羊駝到溫馴的陸龜、狐獴、鸚鵡和小羊等，每位到訪的遊客能夠與他們親密接觸、互動，玩累了也可以到專屬貓咪的貨櫃屋，與小貓們一同渡過慵懶下午。

圖／IG@feng_ray123023

嘎逼&牛奶互動園區

地址：高雄市梓官區信義路256號

電話：07－6107290

營業時間：周二至周五 10：00－12：00，14：00－18：00／假日 10：00－12：00，14：00－18：30

門票：入園清潔費150元、免費（身高100公分以下）、身心障礙者入園清潔費5折（憑證明）

台灣南部｜盤點7間南部寵物友善餐廳，帶毛孩一起用餐玩耍，咖啡廳、熱炒店通通有！

【你可能也想看】

►富士山長輩踏青一日遊攻略！當地最古老神社參拜祈福、漫遊小村落

►特搜台南6間市區包棟推薦！寧靜「樹舍」藏小天地、住別墅式Villa

►2025東京咖啡廳必訪清單！Q萌迷你豬室內狂奔、日本百大漢堡名店