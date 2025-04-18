台東鹿野親子遊推薦！台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到台東鹿野，許多人腦中第一個想到的都是熱氣球。但你知道嗎？鹿野其實藏了許多好玩又療癒的景點，絕對不只熱氣球而已，這次小編特別造訪了適合台東親子一日遊的景點，帶你認識不一樣的鹿野！

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台東親子一日遊

梅花鹿公園

台灣版的小奈良，親子超愛！來鹿野，小編第一站就選擇到人氣超旺的「梅花鹿公園」。這裡不但環境寬敞乾淨，還有超多療癒的梅花鹿跟小動物可以互動。一進門，立刻被親人的梅花鹿們包圍，只要蹲下來，他們就會好奇地靠近，模樣實在太可愛了！

圖／ReadyGo

梅花鹿採野放式管理

可以自由走動，加上場地有日式奈良公園的氛圍，隨便拍都超好看。除了梅花鹿，還有兔子、鴨子、鵝跟天竺鼠可以餵食，飼料也非常便宜，只要10元，超划算的！

另外園區還提供了親子遊樂設施，包括輪胎滑車、人力推車、撞球、足球跟射箭，完全適合帶小朋友來玩半天都沒問題。玩累了還能到販賣部休息一下，喝杯飲料或咖啡，度過愜意的午後時光。

梅花鹿公園

地址：台東縣鹿野鄉瑞景路一段23巷15號

電話：0910－355381

營業時間：09：00－16：30（周三、四公休）

女兒不懂茶

品味鹿野的紅烏龍，享受悠閒慢時光，從梅花鹿公園離開後，我們來到網路超推薦的特色茶館「女兒不懂茶」。這裡專賣台東獨有的紅烏龍茶，店內以木色調搭配舒緩音樂，氣氛真的太舒服了！

這次點了店裡最受歡迎的「果樹下的茶」跟「花火釀的茶」，每份茶都會泡三次，每泡口感都不同，果香與蜜香的層次感明顯，真的讓人驚艷。另外也推薦一定要試試他們家的紅烏龍巴斯克跟布丁，味道香濃順口，讓人一試就上癮。特別貼心的是，菜單最後還有個心理測驗，可以協助你找到最適合自己的茶品，完全解決了選擇困難的問題！

圖／ReadyGo

女兒不懂茶

地址：台東縣鹿野鄉永安路50號

電話：0963－677632

營業時間：10：00－17：30（周二公休）

春一枝鹿野76水果冰棒公園

最誠實也最療癒的冰棒體驗，最後一站，我們來到了以「誠實商店」出名的「春一枝鹿野76水果冰棒公園」。這裡是台灣唯一通過SGS無食品添加劑檢測的手作水果冰棒店。店家堅持用台東當地當季的新鮮水果，親自製作無添加的冰棒。

圖／ReadyGo

自助式誠實商店

小編在這裡吃了芒果和紅玉口味的冰棒，味道濃郁卻完全不死甜，吃起來非常順口舒服。除了吃冰棒之外，這裡還能體驗冰棒DIY，過程完全公開透明，只有新鮮水果和少量糖水，真正吃到的是食材最天然的原味。

需要找零錢的話，旁邊有鈔票兌幣機，全程自助。園區內環境幽靜，還有牆上的創意留言本，吃著冰棒慢慢翻閱，完全享受鹿野獨有的慢生活節奏。

春一枝鹿野76水果冰棒公園

地址：台東縣鹿野鄉高台路76號

電話：0978－178553

營業時間：09：00－18：00

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