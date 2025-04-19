全台6處「必追木棉花道」！漫步火紅花海隧道＋百米長浪漫秘境

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文／ReadyGo

春天是最適合談戀愛的季節，而此時盛開的木棉花，更為戀人們打造出如夢似幻的約會背景。每年花季來臨，全台多處鄉間小徑與河岸被火紅的木棉花點亮，形成浪漫唯美的花道，吸引許多情侶前來共度甜蜜時光。從南到中，從城市邊緣到農村秘境，這些木棉花景點不只是賞花熱點，更是拍下愛情回憶的理想場域。讓我們一起走訪全台6大浪漫木棉花道，手牽手漫步花海，享受只屬於兩個人的春日約會。

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全台木棉花景點

林初埤木棉花道：台南白河

最浪漫的情侶花道，台南白河的林初埤木棉花道，被譽為全台最美的賞花道路，也是情侶春日約會的首選聖地。長達 1.7 公里的花道在每年三月間化為火紅隧道，兩側超過700棵木棉樹盛開，宛如走入夢境。配合木棉花花期，白河也舉辦了一系列活動，情侶們可在花下牽手散步，捕捉花瓣紛飛的浪漫瞬間，或一起參加當地的藝術節，欣賞音樂與手作展演。這裡不僅適合拍攝情侶寫真，也能享受悠閒的騎單車約會，讓彼此在自然間拉近距離。

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林初埤木棉花道

地址：台南市白河區玉豐里林初埤

虎尾木棉花道：雲林虎尾

享受低調的兩人世界，位於雲林虎尾的木棉花道，是低調又迷人的賞花秘境，特別適合想避開人潮、享受兩人世界的情侶。這條長達兩公里的鄉間花道，在春季時被火紅花朵點綴，與一旁的田園景色構成寧靜純粹的氛圍。漫步其中，只有微風、落花與你們的笑聲，讓整趟約會顯得格外溫柔浪漫。這裡的靜謐感，讓每一對情侶都能自在談心、共享難得的靜謐時光。

圖／IG@yao_0222、tiger8147

雲林虎尾木棉花道

地址：雲林縣虎尾鎮台145縣道

埤頭木棉花道：彰化埤頭

牽手漫步在長長木棉道，彰化埤頭的木棉花道以壯觀著稱，是全台最長的木棉花道，適合情侶攜手一起完成浪漫的「花道挑戰」。每到花季，綿延數公里的木棉樹同時盛開，橘紅色的花海宛如愛情的見證，讓人沉醉其中。走在這片花海中，不妨一同拍下牽手背影照、或在花落鋪地的小徑中許下彼此的承諾。賞花後，還能順遊附近的景點如貝林古堡，延續約會的甜蜜氛圍。

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彰化埤頭木棉花道

地址：彰化縣埤頭鄉舊溪路二段

苓仔寮木棉花道：台南將軍

田園中的純樸浪漫，台南將軍區的苓仔寮木棉花道，是屬於在地的純樸之美，這裡素有「木棉花的故鄉」之稱，適合喜歡簡單幸福的情侶來場浪漫小旅行。這裡沒有太多商業氣息，只有一條被火紅木棉花包圍的小徑，與兩人共度的寧靜時光。花道旁的農田與水圳為背景，拍下來的照片自然又有溫度，讓人感受到最真實的愛情樣貌。在這裡散步、聊天、甚至野餐，都成了專屬兩人的美好時刻。

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台南將軍苓仔寮木棉花道

地址：台南市將軍區苓和里

東螺溪木棉花道：彰化二林

夕陽下的浪漫花海，東螺溪木棉花道是一處充滿詩意的賞花勝地，國道一號員林交流道下，沿溪林路前行就能抵達這迷人美景。這裡是彰化最具田園風情的木棉花景點，花道全長約 5 公里，兩側植有超過 600 棵木棉樹。東螺溪的木棉花在晨曦或夕陽時分尤為動人，遠離都市塵囂的這條花道，特別適合情侶悠閒地散步，或租輛單車共乘，感受微風拂面與花瓣輕落的浪漫氛圍，和另一半一起在此留下美好倩影。

圖／IG@syl.vialife

彰化東螺溪木棉花道

地址：彰化縣二林鎮華崙里

竹塘木棉花道：彰化竹塘

秘境中的甜蜜約會，藏身於彰化竹塘鄉的竹塘木棉花道，是一處充滿探險趣味的浪漫秘境，非常適合熱愛拍照與冒險的情侶。這條僅約百公尺長的花道，春季時被橘紅木棉花點綴，四周環繞綠油油的稻田，如詩如畫。每年三月的「水神傳說木棉花季」更添節慶氛圍，讓你們在賞花之餘，享受活動帶來的互動樂趣。還可順遊附近的日式建築「明航寺」，在不同文化氛圍中留下共同回憶，豐富你們的浪漫行程。

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彰化竹塘木棉花道

地址：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防69號

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