富士山長輩踏青一日遊攻略！當地最古老神社參拜祈福、漫遊小村落

首圖／網路、＠ReadyGo 編輯 yun

文／ReadyGo

想帶長輩出國玩，卻不知道該去哪裡比較好嗎？今天的富士山一日遊就是專門為了這樣的你所設計的！在春暖花開的季節，帶著長輩們來一場富士山一日遊，是個絕佳的選擇。富士山周邊擁有多個適合踏青的景點，不僅能欣賞到壯麗的自然風光，還能感受到濃厚的日本文化。今天就跟著這次的日本景點懶人包，讓長輩們在舒適的環境中盡情享受富士山的美景與文化！

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富士山一日遊推薦

新倉山公園

新倉山公園位於富士吉田市，是欣賞富士山美景的理想地點。公園內有著名的忠靈塔，從這裡可以俯瞰整個富士吉田市及富士山。特別是在櫻花季節，650株櫻花樹盛開時，粉白的花海襯托著五重塔與富士山，景色美得令人屏息，也因此吸引了來自世界各地的攝影愛好者。

這裡不僅可以享受自然美景，還能在石階梯上適度運動，公園內設有多條步道，適合喜愛自然的遊客探索不同角度的富士山美景。

圖／IG@shihh.c

新倉山公園

地址：山梨縣富士吉田市淺間２丁目４－1

開放時間：全天開放

日川時計店

日川時計店是來到富士山必拍的熱門打卡店，日川時計店是家歷史悠久的鐘錶店，適合喜愛收藏或尋找紀念品的長輩們參觀。但吸引眾人前來的原因其實不是時計店本身，而是附近可以清楚看見富士山，與山合影的道路上。

逛完鐘錶店後，往前就會看到壯麗的富士山。不過要注意的是，拍照之餘也要注意自身與長輩的安全，拍攝位置上會有安全人員駐點，切記不要為了拍美照而自行穿越馬路，甚至駐足在馬路上！

圖／IG＠sting.chuan_、IG＠s952725

日川時計店

地址：山梨縣富士吉田市下吉田２丁目１－31

開放時間：09：30－19：00

河口湖大石公園

位在河口湖北岸的大石公園，以欣賞富士山和湖光山色聞名。大石公園一年四季都有不同的美景供旅人們新賞，公園蜿蜒的沿湖步道，還可欣賞到富士山壯麗的全景，春季有盛開的鬱金香與櫻花，夏天則是一整片的紫色薰衣草田。



秋天有著金黃的銀杏與紅色楓葉互相映襯，冬季則能看到被積雪覆蓋的富士山倒映在湖面上。公園內還設有咖啡廳和特色小店。長輩們可以一邊品嚐以當地農產品製作的手工果醬，一邊欣賞這裡靜謐的美。

圖／河口湖自然生活中心官方網站

河口湖大石公園

地址：山梨縣富士河口湖町大石2525

開放時間：商店每日 09：00－17：45（公園全天開放）

御殿場奧特萊斯

日本規模最大的 Outlet 之一御殿場，就位在富士山腳下，這裡有約300家品牌店鋪，從奢侈品牌到運動用品，再到家居和生活雜貨，商品種類繁多，是購物愛好者的天堂。除了琳瑯滿目的商品外，商場內也設有多家咖啡廳和餐廳，供應從簡餐到精緻料理的多樣選擇，特別適合長輩在逛累後稍作休息，一邊品嚐美食，一邊欣賞富士山的壯麗景色。

圖／御殿場奧特萊斯官方網站

御殿場奧特萊斯

地址：靜岡縣御殿場市深澤1312

電話：0550－813122

開放時間：10：00－20：00

御室大社

御室大社是供奉富士山之神的重要神社，也是富士山最古老的神社，神社內環境幽靜，非常適合長輩們參拜祈福。在這裡，有許多傳統建築和歷史遺跡，可以讓遊客深入了解日本文化和宗教信仰。

此外，每年 4 月 29 的流鏑馬祭，總是吸引了眾多攝影愛好者，因為在壯麗的富士山背景下，騎馬射箭的場景格外壯觀。參加者不僅可以欣賞到精彩的表演，還能感受到濃厚的日本文化氛圍。

圖／ReadyGo 編輯 yun

御室大社

地址：山梨縣富士吉田市上吉田5558

開放時間：全天開放

西湖根場

西湖根場是一個結合自然與文化的小村落，可以體驗到傳統日本農村生活。這裡有著豐富的自然資源和文化活動，非常適合家庭旅遊。在此，可以品嚐到當地的新鮮農產品，也可以參加一些手作體驗活動，例如製作傳統工藝品或農作物採摘等。

在西湖根場漫步時，可以欣賞到壯觀的富士山背景，是拍照留念的天堂。這裡不僅能讓人放鬆心情，也能讓長輩們感受到濃厚的人情味。

圖／ReadyGo 編輯 yun

西湖根場

地址：山梨縣富士河口湖町西湖根場

開放時間：全天開放

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