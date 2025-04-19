ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

The Chips樂起司進駐中和環球！必吃Q彈手工疙瘩裹滿帕瑪森起司醬汁

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

如果你是起司控，這次真的要衝一波！The Chips美式餐廳副牌「樂起司」正式登陸中和環球，濃郁起司加上多款邪惡美食，讓你每一口都感受到超濃郁、超牽絲的幸福感！每份主餐還貼心附上酥皮濃湯、麵包和飲品，老闆真的太佛心了吧！RG特派員就來介紹5道必吃的夢幻餐點，每一道都讓人食指大動！快分享給朋友一起去吃爆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

歐姆蛋蕃茄炸雞飯（3號）
這道餐點絕對是起司控與炸雞控的最愛！蓬鬆滑嫩的歐姆蛋覆蓋在酸甜的蕃茄醬飯上，輕輕劃開，蛋液與米飯完美融合，口感柔順又帶點微酸的層次感。再來，這盤的靈魂就是旁邊的現炸卡滋炸雞！炸雞外皮金黃香酥，一口咬下，雞汁瞬間爆開，搭配蕃茄醬飯與歐姆蛋，鹹香與酸甜完美平衡，讓人忍不住一口接一口。無論是視覺還是味覺，這道都超滿足，快來試試牽絲起司與炸雞的絕配滋味！

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

帕瑪森雞腿手工疙瘩（7號）
這道絕對是「樂起司」的隱藏版驚喜！如果吃膩了一般的義大利麵，這道你一定要試看看。義式手工疙瘩Q彈軟糯，裹上特製帕瑪森起司醬汁，濃郁到不行！每一顆疙瘩都吸附著滿滿起司，口感層次豐富。

旁邊還有一塊超大塊的帕瑪森雞腿排，外皮煎到金黃酥脆，裡面的雞肉卻鮮嫩多汁，搭配起司醬更是邪惡爆表。起司香、奶香、雞腿的焦香融合在一起，一吃就讓人驚艷！配菜是香煎雞腿排，外皮焦香、內部超嫩，醬汁完美包附，口感層次豐富。

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

蒜香白酒蛤蜊麵（8號）
海鮮控集合！義大利麵吸附滿滿的白酒蒜香醬汁，香氣濃郁，帶有淡淡的酒香與蒜香，每一口都能感受到醬汁的精華。滿滿的新鮮蛤蜊鋪在麵上，每顆蛤蜊都鮮甜飽滿，完全沒有腥味，讓人彷彿置身海邊大快朵頤！麵條口感彈牙，與鮮美蛤蜊的湯汁緊密結合，不會過於油膩，清爽又濃郁，吃完嘴裡還留著淡淡的蒜香，超級滿足。

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

培根蛋奶義大利麵（9號）
奶香與鹹香完美結合的經典義大利麵！一上桌就能看到滿滿的培根片舖滿整盤，還有一顆誘人的生蛋黃靜靜躺在麵的中央，攪拌後讓蛋黃與醬汁完美融合，讓每根麵條都包裹著滑順的醬汁。培根的鹹香讓整體風味更有層次，每一口都是濃郁與煙燻香氣的雙重享受。這道絕對是濃郁系義大利麵的代表，愛吃奶香口味的千萬別錯過！

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

兒童餐
小朋友最愛的兒童套餐來了！這道兒童堡不僅造型可愛，份量也剛剛好，特別適合小朋友食用。迷你漢堡麵包鬆軟，口感鬆軟的麵包夾著多汁的雞肉，搭配起司與生菜，一口咬下剛剛好的鹹香滋味，讓小朋友吃得開心又健康！旁邊還有現炸薯條，金黃酥脆，搭配番茄醬剛剛好，不管是視覺還是口感都超吸引小朋友，讓爸媽也能安心享用大餐！

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

菜單
樂起司不只賣義大利麵，還有多種飯類選擇，不管是青醬、番茄、還是蒜香口味，通通滿足你的味蕾！如果比較想吃美式料理，也沒問題，他們還有超誘人的漢堡等你來嚐鮮！除了主餐，「樂起司」還準備了各式邪惡小點，讓人每樣都想點，直接陷入選擇障礙！

更棒的是，每份主餐皆附酥皮濃湯、麵包及飲品，飲品可選擇可樂、Zero、雪碧、檸檬紅茶或蘋果汁。帶小朋友來也不用擔心！「樂起司」貼心推出兒童餐，讓大人小孩都能盡情享受美食時光！

▲▼The Chips 副牌「樂起司」全新開幕。（圖／ReadyGo提供）

圖／樂起司

樂起司（中和環球）

地址：新北市中和區中山路三段122號美食街3樓
營業時間：11：00－22：00
電話：02－32340009

台北酒吧｜雙北人氣精釀啤酒、On Tap 調酒與清酒吧一次看！

【你可能也想看】

►6個金山玩法先收藏！漫步壯麗海岸線　走進小漁村裡大嗑鮮甜海味
►苗栗兩日遊攻略！夜光草莓避開人潮、新手也能體驗歐風懶人露營
►鐵軌旁喝咖啡、吃鄒族原木烤肉！阿里山7間特色餐廳療癒一日遊

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 台北美食 美食雲 樂起司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

推薦閱讀

台北TOP7「活蝦料理」清單！現撈現烤吃到飽、泰國蝦結合四川菜

台北TOP7「活蝦料理」清單！現撈現烤吃到飽、泰國蝦結合四川菜

台南大益夜市美食5選！超Q奶蓋糰子入口即化、迷你酥球香料味噴發

台南大益夜市美食5選！超Q奶蓋糰子入口即化、迷你酥球香料味噴發

燒烤泡腳看夜景一站搞定！全台泡腳景觀餐廳6選　Villa帳俯瞰山林

燒烤泡腳看夜景一站搞定！全台泡腳景觀餐廳6選　Villa帳俯瞰山林

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

壽司芳新菜融入中式料理元素

壽司芳新菜融入中式料理元素

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

LOPIA「台中第2間分店」來了！

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

台中藏身民宅溫馨咖啡廳！

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

士林市場美食街4/25重新開幕

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

壽司芳新菜融入中式料理元素

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

The Chips樂起司進駐中和環球！

全家咖啡買1送1！超商周末優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366