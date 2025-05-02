桃園每日限量「NG蛋糕」一盒只賣55元！每日公布品項太晚來買不到

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

這間藏在桃園社區的「中原NG蛋糕」，每日都會透過FB專頁公布當天的蛋糕品項。所謂的NG蛋糕，主要就是蛋糕的切邊位置，雖然外觀不好看，但品質一點也不NG，想買記得先關注店家FB！

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位置

▲中原NG蛋糕位在平鎮延平路二段430巷，雖然名字叫中原，但其實位在平鎮。

營業時間

中原NG蛋糕的FB都會提前公告當日品項，營業時間從早上9點半開賣，表定是到晚上8點，但是當天賣完就沒了，所以太晚去有可能會買不到，建議如果比較晚去也可以先打電話確認。

外觀

▲可以看到外面有明顯招牌，走近就是冷藏櫃，裡面放著當天提供的NG蛋糕，陸陸續續都有上門來買的客人。



菜單

NG蛋糕都是盒裝放在冷藏櫃內，而且拿到時還是有點冰冰的。他們家沒有所謂的菜單，是以FB粉絲頁上面公告的當天品項為主。

▲一盒55元，三盒150元，品項價錢請依FB公告為主。



▲身為甜點控，直接買了4條不同口味的蛋糕回家，可惜想要買的芋頭已經賣完，所以最好還是要早一點去買。

品項

提拉米蘇切邊

▲雖然外型不美觀，但吃起來是真材實料，鬆軟蛋糕體和奶油餡，每口都香氣濃郁。

日式抹茶鬆厚蛋糕

▲口感鬆鬆綿綿，入口的蓬鬆感我蠻喜歡的，抹茶香氣算明顯，甜度也不會太高。喜歡抹茶的朋友，推薦可以買來試試看。

蜂蜜千層蛋糕切邊

現場有看到蜂蜜千層蛋糕，但是店家臉書沒有這個品項。同樣是以蛋糕切邊為主，從側面還是可以看到層層堆疊的蜂蜜蛋糕本體，口感較為扎實。

雞蛋香草蛋糕切邊

▲超多的切邊疊在一起，吃起來偏軟，我不太喜歡這個口感。



總結

推薦這間中原NG蛋糕給喜歡吃蛋糕的朋友，是另一種平價的選擇，很適合小資族來撿便宜。建議想買的朋友不要太晚去買，因為很多品項賣完就沒了。

中原NG蛋糕

地址：桃園市平鎮區延平路二段430巷45號1樓

電話：0981－987355

營業時間：09：30－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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