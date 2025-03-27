在地人激推！南機場夜市旁隱藏滷肉飯　咬開虱目魚肚滿滿膠質油脂

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

這家「岡山肉燥飯」聽說是不少計程車司機的口袋美食，從早上9點就開始營業，每到中午用餐時段人潮總是很多。只要花銅板價就能飽餐一頓，菜單除了魯肉飯之外，還有魚皮湯、魚肚湯、魚頭湯、魚腸湯等等，很多品項都會提前賣完，想吃的話建議早點去！

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位置

就在南機場夜市入口旁邊，搭乘捷運龍山寺站，從3號出口步行約17分鐘，或搭乘捷運松山新店線，出小南門站3號出口，步行約14分鐘即可抵達。

營業時間

早上9點開賣，我跟友人差不多在快中午時段來吃，結果見證了岡山肉燥飯的超人氣，不論是外帶或內用的人潮都很滿，而且還是在平日！幸好我們有早點來，不然晚來就沒有位子了。

環境

▲人多時要內用的話，會有阿姨幫忙帶位再點餐，可以先想一下要點什麼，魯肉飯就是必點，幾乎都是人手一碗魯肉飯。

菜單

有賣魯肉飯、焢肉飯、火雞肉飯、海鮮湯、魚皮湯、虱目魚肚湯、魚柳湯、魚腸湯、魯魚肚、魯魚頭等等，味噌湯限定周日，而且還要60元，讓我很好奇。菜單價錢請依現場店家為主。

餐點

▲我們點了幾樣都是鄉民推薦的必點品項，有魯肉飯、火雞肉飯、魚皮湯、虱目魚肚。



魯肉飯

▲本來以為是所謂的肉燥，結果是這種三層肉的魯肉，肉汁不會太鹹，滷肉肥瘦都有，米飯也煮得軟硬剛好。

火雞肉飯

我們都是點小碗，我覺得小碗份量不算多，比較適合小鳥胃的人，如果很餓建議點大碗才吃得飽。他們家的火雞肉飯是偏片狀，咬起來濕潤有彈性，搭配旁邊的醃蘿蔔乾很下飯，表現也不差。

魯虱目魚肚

雖然比較貴，但絕對值得點！肥美的虱目魚肚滷到通透入味，魚肚肉吃起來軟嫩細緻，也有種滿滿膠原蛋白和肥嫩的油脂感，很好吃。

魚皮湯

一定要來碗魚湯，他們家有魚肚湯、魚皮湯、魚柳湯、魚腸湯，我們點了鄉民大推的魚皮湯。湯頭清甜爽口，薄薄魚片帶點魚肉，完全沒有腥味，吃起來能感受到魚皮的Q嫩膠質，想重口味一點可以沾芥末也好吃。

總結

這次來沒有吃焢肉飯，他們家的焢肉飯是用竹籤串的焢肉，有機會的話一定要來一碗試試。只要用餐時間就會很多人的岡山肉燥飯，整體價格很實在又好吃！

岡山肉燥飯

地址：100台北市中正區中華路二段307巷368號

營業時間：09：00－16：30（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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