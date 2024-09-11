平均3小時清空！台中火爆蔥餅咬下是誘人蔥汁　就在內新黃昏市場

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者張宜樺

要不是有板橋友人找到這個在地美食，我真的不知道原來台中大里的黃昏市場這麼威，光是一個蔥餅就可以排隊排到一個多小時，平均3小時就清空，到底有多火爆我們一起來看看！

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當地非常知名

若你來內新黃昏市場，只要跟人家問一下排隊要排很久的蔥餅在哪裡，幾乎每個店家都會跟你說大概位置，其實小食幷蔥小餅的攤位離停車場不遠，所以停好車，在每個通道瞄一下就可以找到。

老闆把擀好的蔥餅放入油鍋中，還設定好要煎炸11分鐘，這中間還要不時的察看蔥餅的表面餅皮是否有過焦，以及內部是否已被煨熟，所以一起鍋，那滿滿麵香味跟蔥混合的香氣，真的太誘人！

▲只要一開攤就是這樣滿滿的人潮。

▲從老板正在賣力的擀著發好的麵團時就可以知道，那個蔥餅真的很大一塊，看起來頗為扎實。

▲當老板一刀切下時，是真的可以聽到清脆的切開聲，而一大張的蔥餅只能切成8片，一人限買4片。

蔥餅一片45元

剛看到這個切面就覺得一定很好吃，怎麼那麼香啊！看到我肚子都餓了，而且這個蔥餅非常威，拜託你們趁熱在現場就要吃了，外皮超酥的，可是裡面的內餡有夠嫩是蓬鬆的，一咬下去還可以吃到爆汁的蔥汁。

小食幷蔥小餅

地址：台中市大里區中興路二段內新黃昏市場

營業時間：14：10－17：00

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