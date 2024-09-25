438元就有牛小排、安格斯黑牛吃到飽！桃園火車站自助吧火鍋

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者黃是瑀

涮饗鍋－食べ放題的交通地理位置十分好，他就在桃園火車站前站出口處，不管是坐火車還是坐公車和客運來都非常方便，同時涮饗鍋－食べ放題也是與韓舍燒肉放題是同一個關係企業，所以不管是想要吃燒肉還是火鍋，都任君挑選。

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涮饗鍋 位置

涮饗鍋的位置在二樓， 另一邊則是韓舍燒肉，其實涮饗鍋的前身就是饗和牛，但後面價格上有做了些許調整，讓吃到飽的價格更加親民，讓更多學生們也可以花不到500元價格，就可以吃到飽，還有無限自助蔬食吧可以取用。

涮饗鍋 價格

價格給大家參考一下，這次有6種湯底可以選，除了昆布＆大醬湯＆辛味噌三種湯底是免費的之外，其餘3種湯底都是要再加價，在這里我居然還看到了粵式胡椒豬肚湯，這個在撈王還是海底撈的話，價格可沒這麼親民。

涮饗鍋蔬菜 自助吧

蔬菜自助吧的品項不少，應該有超過50項，比較特別的是還有看到櫛瓜跟水連，而且這次還多了細切野菜，把野菜跟蔥切成細絲，再用肉片捲起來下去涮肉，味道更加迷人。

涮饗鍋 麵食區

光是麵食區就有好多好多選擇，像他們有些麵食是採用小包裝的設計這樣大家比較不會吃不完，可以再叫好幾片肉來吃也比較不會造成浪費，相當貼心。

咖哩飯

他們這邊還有咖哩飯可以吃到飽，咖哩醬裡面的肉片給的份量很多又大塊，非常大氣。

▲這邊還有熱的紅棗白木耳甜湯。

涮饗鍋 自助吧

飲料的選擇性不少，有咖啡機、冰沙跟可樂可以選，薰衣草奶茶超好喝，一喝就停不下來，除了冰沙之外，這裡還有霜淇淋機，這邊霜淇淋的口味會不定期變換，像我們第一次來用餐，就有吃到泰奶＋黑芝麻的口味，之前還有楊枝甘露和抹茶。

▲邊有很多配料可以自己DIY加在霜淇淋上面，也可以玩飄浮可樂。

▲他們家的脆皮餅乾甜筒很好吃。

▲店家不但飲料甜點選擇性不少，連副食也很多可以選擇，居然還有石鍋拌飯可以點。

▲這個牛壽喜手捲我覺得好吃，裡面還有涮了一點美乃滋，吃起來很涮嘴，一份一顆，吃巧即可。

▲有帶小朋友來的人，可以也點這個海苔小飯丸來自己手作diy。

▲起司泡麵超好吃，有點辣但很順口，還加了青菜跟雞蛋。



涮饗鍋湯底

涮饗鍋的壽喜燒湯底也真的味道很甘醇夠味另一鍋我選了胡椒豬肚，裡面真的給了滿滿的豬肚，燉煮到後面再吃，會比較好咬，而豬肚湯來拿煮高麗菜這種蔬菜類是最合適不過的，燉煮一段時間的高麗菜配上高湯，清甜好喝。另一種超人氣的麻辣鍋湯底，裡面有不少鴨血跟豆腐，加湯時也可以請服務人員續點。

而辛味噌的湯頭很好喝，跟原本的味噌有點不一樣，喝起來甜味降低，但豆類有比較濃，可能是有加了辣豆瓣醬下去，鹹度有比較高，還有加柴魚片，可是這一個湯頭不管是拿來煮蔬菜還是涮肉都很搭，最重要的是，辛味噌湯頭是不用加價的湯底。

涮饗鍋 肉品

平日四百多塊錢，就有安格斯背肩黑牛可以吃到飽，我個人偏愛雪花牛的油脂，還有無骨牛小排的滑嫩。

▲豬肉的表現不俗，這個脆皮五花豬肉一定要點，涮個幾十秒，皮脆脆的好好吃。

▲雞腿肉是最保險的，超美味。

▲吃到一半時，工作人員還會附上開胃解膩的梅子冰沙，可以無限續點。

▲當月有壽星的話，訂位時可以先提早告知，會有一個小驚喜甜點會附上。

涮饗鍋 食用心得

不知道你是否跟我們一樣都是火鍋控，但火鍋真的在台灣相當的普通，四百多塊可以讓你吃到這麼多食物，想花小小錢吃飽飽的小資主義者們，可以考慮看看。

涮饗鍋 食べ放題



所在地址：桃園市桃園區復興路83號2樓之2

營業時間：平日11：00－15：30，17：00－22：00，假日11：00－22：00

店家電話：03－3393030

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