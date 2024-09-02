三重最浮誇鍋燒麵！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹　最晚營業到凌晨4點

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者張宜樺

之前我常跑一些店，他們都有不少浮誇的餐點讓人印象深刻，而這次三重的啊母啊姆鍋燒麵更是讓我大開眼界，他們家的海鮮系列簡直就是屬於不要命的塞好塞滿，看的那一道道浮誇餐點送上來，我的嘴巴就一直笑的沒有停過！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

啊母啊姆鍋燒麵介紹

啊母啊姆鍋燒麵算是這一兩年在IG爆紅的浮誇美食，他們家最讓人津津樂道的就是那滿滿海鮮餐點，所以拍起來都非常的有震撼性，他們家的位置也相當的不錯，就在台北橋捷運站對面，一出捷運站，過個馬路走到對面就到了。

▲店門口就有寫下店家需求。

▲裡面的空間其實不大，所以也真的如同店家說的不方便外借廁所，但整體上是明亮乾淨的。

▲要自己來拿餐具，如果要加醬的話，直接拿到桌上加好調味料再送回原處，牆上跟餐具這邊都有不少貓咪圖案。

紅蟳尬鱈場蟹鍋燒意麵 750元

一開始就給我這麼爆的海鮮意麵對嗎？明明還不是秋季，為什麼店家可以搞出這麼飽滿的紅蟳啊！而且還有鱈場蟹，這是來吃料的不是來吃麵的吧。

他們的紅蟳還有滿滿的蟹膏跟蛋，真的是一分錢一分貨，我有吃了幾口蟹肉，是真的很鮮甜，同行的小緯哥因為體質的關係，對於海鮮的要求也是很高，他吃完這些海鮮都沒有任何過敏現象，可見啊母啊姆家的海鮮品質是我們可以放心的。

▲鱈場蟹腳就真的是熟凍的。因為有點螃蟹類的食材，所以餐點上桌時，服務人員就會隨著餐點附上剪刀等器具給客人。

爆蛋紅蟳鍋燒烏龍麵 750元

湯頭的部份我很喜歡這種加了青菜下去的大骨湯頭。如果你比較愛吃螃蟹的話，可以考慮一下全攻紅蟳，那個紅蟳蛋真的爆炸多，吃這個就很滿足了，還有大白蝦呢。

今晚不用睡蚵仔肉燥飯 240元

你們都知道的，我就是個蚵仔控，看到這一碗蚵仔肉燥飯，我整個人都笑到眼睛睜不開了，那肥美的蚵仔，怎麼可以這麼肥美飽滿！

蝦蝦蚵仔肉燥飯 260元

再多加20元就有剝好的白蝦。多加了20元就有多蝦子，剛好可以增加口感。肉燥飯是手切五花肉，是帶肥肉的肉燥飯，入口即化，雖然沒有我記憶裡的台南甜，但口感是好吃的。

珠寶盒肉燥飯 450元

如果要吃高級一點的，可以考慮一下這簡直就是大四喜的浮誇肉燥飯，有珠貝、蚵仔、白蝦跟鮭魚卵，其實我覺得就貴在那個鮭魚卵但沒辦法，我就愛吃鮭魚卵啊！

炸豆腐 60元

炸豆腐的水準還不錯，我們拍完已經有點冷掉了，可是外皮還是脆脆的，如果熱熱的吃肯定更棒！

酥炸三鮮 280元

有鮮蝦、蚵仔、土魠魚三種，土魠魚是沒有刺的，所以食用起來很方便，炸物的表現還算可以，因為我們拍完再吃，沒有什麼油耗味。

五味魷魚 180元

這個魷魚很好吃，非常新鮮，越簡單的料理方式越能吃出食材的原始美味，新不新鮮真的當下就可以判別出來。

虱目魚肚湯 160元

如果單純點飯，想喝湯的話，這邊的湯品我們這次選了虱目魚肚湯。啊母啊姆的虱目魚肚湯，湯頭很不錯，跟台南當地的湯頭相比，算是有9成相似，很甘甜好喝。

結語

你喜歡浮誇的海鮮丼飯嗎？還是舖滿滿爆蛋紅蟳的鍋燒意麵呢？啊母啊姆的用餐時間頗長，到凌晨4點還是可以吃到熱呼呼的飯菜，如果你喜歡，有經過不妨來試試吧！

菜單品項

菜單給大家參考一下，除了鍋燒意麵之外，也有肉燥飯，還有單點的炸物跟飲料，簡單來說，就想吃什麼就單點，隨性很多。

啊母啊姆鍋燒麵

地址：新北市三重區重新路一段113號

營業時間：10：00－04：00

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►蜂巢布丁鋪滿整顆波士頓蛋糕！桃園手工蛋糕小店 切開炸出芒果餡

►桃園超犯規美食！20隻泰式酸辣蝦炒飯只賣200元、一口蟹炒麵120元

►龍潭450元炭烤「鮮蚵白蝦」吃到飽！剁椒炸蛋根本白飯殺手